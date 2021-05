Jannik Sinner è andato veramente molto vicino dall’essere eliminato già al primo turno del Roland Garros 2021. Il tennista altoatesino ha dovuto annullare un match point al francese Pierre-Hugues Herbert, imponendosi poi al quinto set. Una prestazione sicuramente negativa per il nativo di San Candido, che ha comunque avuto la forza di uscire dalle difficoltà di un match che si era notevolmente complicato, sfruttando anche alcuni incredibili errori del transalpino nel momento di chiudere la partita.

Superato il pericolo, adesso per Sinner ci sarà un derby azzurro al secondo turno contro Gianluca Mager. Il ligure ha vinto contro Peter Gojowczyk il suo primo match in uno Slam, superando il tedesco in quattro set, annullando ben sei palle break nell’ultima frazione. Non ci sono precedenti tra i due italiani, con il numero 19 del mondo che partirà ovviamente con i favori del pronostico, ma che dovrà evitare passaggi a vuoto contro un avversario che scenderà in campo senza pressioni e già felice di essere al secondo turno.

Sinner ovviamente deve guardare più avanti di Mager e ad un possibile terzo turno dove ci potrebbe essere un nuovo ostacolo francese. Infatti sulla carta l’avversario di Jannik dovrebbe essere Gael Monfils, testa di serie numero 14, ma il transalpino non arriva da un momento felice della sua carriera e potrebbe già rischiare all’esordio contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas.

L’obiettivo già dopo il sorteggio per Sinner è quello di arrivare almeno agli ottavi di finale, dove lo aspetterà con ogni probabilità Rafael Nadal. La sfida con lo spagnolo sta ormai diventando un’abitudine e i due si sono già affrontati proprio lo scorso anno ai quarti di finale a Parigi. Vinse lo spagnolo in tre set, ma l’altotesino riuscì a fare partita pari per i primi due parziali. Servirà un’impresa ed in caso di miracolo si potrebbero davvero aprire sogni grandissimi per il nativo di San Candido.

