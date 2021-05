Brescia si è laureata Campionessa d’Italia di pallanuoto maschile. La Leonessa ha sconfitto la Pro Recco per 11-10 nella gara-4 di finale, ha chiuso la serie sul 3-1 e ha conquistato uno storico scudetto. La squadra di coach Alessandro Bovo è riuscita nell’impresa di interrompere l’egemonia dei liguri che durava da addirittura 14 campionati consecutivi. Impresa strepitosa per Christian Presciutti e compagni, che vincono il secondo scudetto della storia dell’AN dopo quello del 2003, mentre la Pro Recco non riesce a festeggiare il 34mo tricolore (aveva vinto gli ultimi otto battendo nell’atto conclusivo sempre la formazione lombarda).

La Pro Recco passa in vantaggio dopo un paio di minuti con Luongo, ma Brescia la ribalta con Nikolaidis e Renzuto. Di Fulvio pareggia, poi una doppietta di Dolce porta i padroni di casa sul 4-2. Cannella trasforma il rigore del +3, ma Echenique e Nick Presciutti ricuciono lo strappo. I lombardi sfruttano la superiorità numerica per portarsi sul +3, ma Figlioli e Aicardi riescono a tenere vivo l’incontro: 7-6 al cambio campo.

Un’altra doppietta di Dolce, poi le reti di Cannella e Christian Presciutti regalano nuovamente il +3. L’ultimo quarto è frenetico, i liguri tornano sul -1 con Figliolo e poi Di Fulvio spreca una ghiottissima occasione. Finale concitato, il tentativo conclusivo di Echenique termina sul fondo e Brescia vince lo scudetto. La sfida potrebbe ripetersi nella Finale di Champions League a Belgrado il prossimo weekend.

BRESCIA: Del Lungo, Dolce 4, C.Presciutti 1, D.Lazic, Jokovic 2, Nikolaidis 1, Renzuto 1, Cannella 2 (1 rig.), Alesiani, Vlachopoulos, N.Gitto. N.e. Balzarini, M.Gianazza. All. Bovo. PRO RECCO: Bijac, F.Di Fulvio 1, Mandic 2, Figlioli 2, Younger 1, Velotto, N.Presciutti 1, Echenique 1, A.Ivovic, Figari, Aicardi 1, S.Luongo 1, Negri. All. Hernandez. ARBITRI: Peris (Cro) e Paoletti. NOTE: sup. num. Brescia 11 (7 gol), Pro Recco 15 (7). Usc. 3 f. Renzuto, Alesiani, N.Gitto 4° t.

Foto LiveMedia/Stefano Nicoli