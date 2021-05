Nuoto artistico, fondo e tuffi oggi, Europei 2021: programma, orari, tv, italiani in gara 13 maggio

Nuova giornata di gare a Budapest (Ungheria), sede degli Europei 2021 di nuoto. Tante le specialità in programma quest’oggi e l’Italia vorrà farsi valere per centrare altre medaglie.

Si comincerà dal nuoto artistico con i preliminari della routine “free” della prova a squadra con la compagine azzurra che non ci sarà a causa delle tante defezioni alla vigilia della rassegna continentale. L’attenzione, quindi, si sposterà nelle acque libere del Lago Lupa dove alle ore 10.00 prenderà il via la 10 km di nuoto di fondo femminile. Giulia Gabbrielleschi, Rachele Bruni e Ginevra Taddeucci saranno le azzurre in gara e il target è la top-3, con Gabbrielleschi (argento ieri nella 5 km) che vorrà replicare e Bruni che vorrà dimostrare di non essere seconda a nessuna.

A ora di pranzo (12.00) ci saranno i preliminari della gara dalla piattaforma donne nei tuffi e Noemi Batki e Sarah Jodoin Di Maria vorranno centrare la Finale per essere poi in gioco per qualcosa di bello. Alle 14.00 probabilmente la gara più attesa, ovvero la 10 km di nuoto di fondo maschile. Gregorio Paltrinieri, dopo aver esaltato tutti ieri con il suo primo successo nelle acque libere internazionali, ha voglia di concedere il bis sulla distanza olimpica e rafforzare la propria candidatura nei Giochi. Oltre al carpigiano, vi saranno anche Domenico Acerenza e Mario Sanzullo.

A completamento della giornata di gare, il programma prevede la Finale della Free Combination di nuoto artistico e gli atti conclusivi del syncro trampolino 3 metri uomini, con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che ambiscono al podio, e della prova femminile dalla piattaforma.

09.00-10.30 NUOTO ARTISTICIO: preliminari routine “free” squadra – No Italia

10.00-12.00 NUOTO DI FONDO: 10 km donne – Giulia Gabbrielleschi, Rachele Bruni, Ginevra Taddeucci

12.00-14.00 TUFFI: preliminari piattaforma donne – Noemi Batki, Sarah Jodoin Di Maria

14.0O-16.00 NUOTO DI FONDO: 10 km uomini – Domenico Acerenza, Mario Sanzullo, Gregorio Paltrinieri

16.00-17.45 NUOTO ARTISTICO: finale free combination – No Italia

19.30-22.30 TUFFI: finale syncro trampolino 3m uomini – Lorenzo Marsaglia/Giovanni Tocci; finale piattaforma donne – Noemi Batki, Sarah Jodoin Di Maria (eventualmente).

Gli Europei di nuoto di Budapest godranno della diretta televisiva di RaiSport, live streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà costanti DIRETTE LIVE testuali per non farvi perdere proprio nulla.

