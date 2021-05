MotoGP oggi, GP Spagna 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, domenica 2 maggio, prenderà il via alle ore 14.00 il GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sulla pista di Jerez de la Frontera (Spagna) assisteremo a una gara dall’esito altamente incerto e in cui saranno i particolari a fare la differenza.

Nella classe regina le Yamaha partono coi favori del pronostico. Fabio Quartararo, leader del campionato e poleman sul circuito andaluso, ha confermato il proprio feeling con questo layout, ricordando il doppio successo del 2020. Tuttavia, il transalpino dovrà guardarsi da un Franco Morbidelli che, nonostante il differenziale tecnico, è uno tra i candidati al successo di tappa.

La Ducati, da questo punto di vista, non starà a guardare: l’australiano Jack Miller (terzo in griglia) e Francesco “Pecco” Bagnaia (quarto al via) cercheranno di inserirsi nella lotta per il podio, per limitare al meglio i danni su una pista che tradizionalmente è sempre stata particolarmente ostica per la moto di Borgo Panigale.

Guarda la MotoGP live su DAZN

Sarà invece una gara di sofferenza per Marc Marquez e Valentino Rossi. L’iberico, tornato lì dove l’anno scorso ebbe inizio il proprio calvario, inizierà la sua corsa dalla 14ma piazzola. Un time-attack non gestito nel migliore dei modi da Marc che alla fine della fiera è rimasto escluso dalla Q2 e si è dovuto accontentare di un piazzamento lontano dai suoi standard. Il target è la top-10, ma per fare ciò servirà attenzione e prudenza, aspetti che sono venuti meno nel corso delle libere di ieri quando in curva-7 l’asso nativo di Cervera è caduto fortunatamente senza conseguenze.

Per quanto riguarda il “Dottore”, le problematiche sono sempre le solite: un posteriore che non dà sufficiente fiducia. Il livello in questa MotoGP è straordinariamente alto e Valentino non riesce ancora a trovare la quadra. Si spera, pertanto, che in gara possa quantomeno puntare a una zona punti comoda senza rischiare più di tanto.

Di seguito il programma del GP di Spagna di oggi:

PROGRAMMA GP SPAGNA 2021

Domenica 2 maggio

ore 08.20-08.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 08.50-09.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.20-09.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

GP SPAGNA 2021 IN TV

La copertura televisiva del GP di Spagna del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà la diretta delle tre gare domenicali riservate alle tre classi. Non vi sarà invece copertura IN CHIARO dei warm-up delle tre categorie. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Spagna del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la diretta delle tre gare domenicali. Non vi sarà invece copertura in chiaro dei warm-up delle tre categorie.

STREAMING – Il GP di Spagna del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Domenica 2 maggio

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

Credit: MotoGP.com Press