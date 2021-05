Oggi venerdì 28 maggio si disputano le prove libere 1-2 del GP d’Italia 2021, sesta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Mugello. Inizia l’intenso weekend in terra toscana, dove i centauri avranno a disposizione due sessioni da 45 minuti ciascuna per trovare il giusto feeling col tracciato e per iniziare a effettuare la messa a punto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

Si torna in pista dopo l’appuntamento in Francia, si abbraccia un circuito estremamente tradizionale e ben conosciuto da tutti i piloti. Si preannuncia una nuova sfida tra le Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo e le Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller, ma attenzione al possibile inserimento delle Suzuki di Joan Mir e Ales Rins e alla Yamaha Petronas di Franco Morbidelli. Si spera che questa pista possa rigenerare Valentino Rossi, attesa per Marc Marquez.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle prove libere del GP d’Italia, sesta tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROVE LIBERE GP ITALIA MUGELLO MOTOGP: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 14 MAGGIO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

PROVE LIBERE GP ITALIA MUGELLO MOTOGP 2021: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Prove libere 1-2 di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport MotoGP (canale 208).

Prove libere 1-2 di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go, Now TV, DAZN.

Prove libere 1-2 di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Prove libere 2 in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 16.10, 23.00 e nel rullo notturno.

Non sono previste dirette, differite, repliche su TV8 delle prove libere.

