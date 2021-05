LIVE Venezia-Dinamo Sassari, Serie A basket in DIRETTA: playoff in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di gara 2 dei quarti di finale della Serie A 2020-2021 di basket tra l’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari.

Si disputa questo pomeriggio il secondo atto dei quarti di finale del massimo campionato italiano di basket e in campo scenderanno di nuovo Venezia e Sassari. Tempo di rivincita per i ragazzi di Pozzecco dopo il ko di misura ai supplementari subito ieri sera. Non son bastati Spissu e Bilan, 10 punti in due, per superare i veneti, con i due liberi di Austin Daye a due secondi dalla fine che hanno ribaltato il punteggio e fatto la differenza.

Si riparte, dunque, dall’1-0 per i padroni di casa, che però ora sono ben coscienti delle potenzialità dei sardi, con ben sei giocatori del Banco di Sardegna Sassari che hanno chiuso il match in doppia cifra. Di contro Venezia ha visto Chappell chiudere con 19 punti, miglior marcatore del match insieme a Miro Bilan. E questa sera le due squadre promettono una battaglia equilibrata come quella di ieri.

La sfida tra Venezia e Sassari inizierà alle ore 18:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

