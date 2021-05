LIVE Venezia-Dinamo Sassari 83-78, Serie A basket in DIRETTA: Tonut dà alla Reyer la seconda vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per aver seguito con noi la diretta di questa sfida di gara 2 dei quarti di finale della Serie A di basket e buona serata!

Vince, dunque, Venezia che supera Sassari per la seconda volta in due giorni e conquista gara 2 dei quarti di finale della Serie A 2021 di basket.

83-78 Canestro di Tonut a 3 secondi dalla fine!

81-78 Zero su due di Bilan dalla lunetta

81-78 Uno su due ai liberi per De Nicolao e timeout a pochi secondi dalla fine

80-78 Tripla di Burnell!

80-75 Tripla dalla distanza di Tonut a 23 secondi dalla fine!

77-75 Uno su due ai liberi per Bilan

77-74 Canestro di Tonut a un minuto dalla fine!

75-74 Sbagliano a rimbalzo i veneti e regalano un extrapossesso a Sassari

75-74 Due su due ai liberi per Chappell

73-74 Canestro di Spissu

73-72 Tripla da lontanissimo di De Nicolao!

70-72 Tripla di Burnell!

70-69 Contropiede di Tonut e nuovo vantaggio Venezia

68-69 Tripla di Chappell!

65-69 Tripla di Kruslin!

65-66 Canestro di De Nicolao

63-66 Uno su due ai liberi per Happ

63-65 A segno il libero aggiuntivo

62-65 Canestro di Watt che subisce anche fallo

60-65 Tripla di Gentile! Sassari torna a +5!

60-62 Doppio tecnico a Burnell e Daye

60-62 Canestro di Kruslin

60-60 Canestro di Happ

60-58 Tripla di De Nicolao!

57-58 Due su due ai liberi per Kruslin e Sassari rimette davanti la testa

57-56 Canestro di Katic

57-54 Si chiude il terzo quarto con Venezia che ha ribaltato il match con un parziale di 27-7 a cavallo dei due tempi

57-54 Zero su due ai liberi per Happ

57-54 Canestro di Watt

55-54 Canestro di Gentile

55-52 Ancora Watt e Venezia allunga

53-52 Schiacciata di Watt e sorpasso Reyer!

51-52 Libero a segno per Tonut

50-52 Fallo tecnico a Bilan per proteste

50-52 Tripla di Stone!

47-52 Si sblocca Bilan e si sblocca Sassari

47-50 Tripla di Cerella!

44-50 Canestro di Watt con Sassari che non riesce a ritrovarsi dopo il brutto finale del primo tempo

42-50 Risponde ancora una volta Tonut!

39-50 Tripla di Kruslin!

39-47 Canestro di Watt ed è Venezia a segnare per prima nella ripresa

Parziale di 7-0 per Venezia che riesce a ridurre il gap prima del riposo, con una Sassari molto positiva nel primo tempo, che tocca anche il +17, ma poi si blocca nel finale. 12 punti per Bendzius, 11 per Happ, mentre in casa Reyer ci sono i 10 di Tonut.

37-47 Schiacciata di Watt che chiude il primo tempo

35-47 Canestro di Chappell e Venezia che si riavvicina nel finale di primo tempo

33-47 Due su due ai liberi per Cerella

31-47 Uno su due ai liberi per Stone

30-47 Fallo antisportivo di Happ

30-47 Uno su due ai liberi di Bendzius

30-46 Canestro di Bendzius e +16 Sassari!

30-44 Ancora un contropiede con Spissu, palla a Bendzius e canestro

30-42 Uno su due ai liberi per Happ

30-41 Canestro di Bendzius

30-39 Terzo fallo di Bilan che deve tornare in panchina

30-39 Canestro di Watt

28-39 Due su due ai liberi per Gentile

28-37 Palla persa e antisportivo di Clark

28-37 Tripla di Gentile!

28-34 Uno su due ai liberi per Gentile

28-33 Contropiede e canestro di Burnell

28-31 Canestro di Happ che arriva in doppia cifra

28-29 Due su due ai liberi per Casarin

26-29 Canestro di Tonut in contropiede

24-29 Due su due ai liberi per Kruslin

24-27 Tripla di Tonut!

21-27 Fallo di De Nicolao e timeout per Venezia

21-27 A segno anche il libero aggiuntivo

21-26 Canestro di Happ che subisce anche fallo

21-24 Uno su due per Kruslin, con Bendzius che prende rimbalzo e fa canestro

21-21 Canestro di Katic

21-19 Tripla di De Nicolao e sorpasso Reyer!

18-19 A segno il libero aggiuntivo

17-19 Canestro di Watt che subisce anche fallo

15-19 Canestro di Watt

13-19 Canestro di Kruslin

13-17 Tripla di Tonut!

10-17 A segno anche il libero aggiuntivo di Happ

10-16 Gran canestro di Happ che subisce anche fallo!

10-14 Canestro di Happ in contropiede

10-12 Tripla di Burnell!

10-9 Palla persa di Spissu e canestro di Clark

8-9 Risponde Stone da oltre l’arco!

5-9 Tripla di Bendzius e +4 Sassari!

5-6 Secondo fallo di Bilan a metà campo e Pozzecco obbligato a toglierlo

5-6 Canestro di Burnell

5-4 Tripla di Clark e vantaggio Venezia!

2-4 Due su due ai liberi per Bilan, gran protagonista fino a ora

2-2 Tanti errori da entrambe le parti in questi primi due minuti di gioco

2-2 Risponde Tonut

0-2 Canestro di Spissu e primi punti del match

0-0 Due triple mancate di Sassari e poi fallo in attacco di Bilan nei primi secondi del match

17.55 Squadre in campo e pronte alla palla a due

17.50 Ricordiamo che gara 3, invece, si giocherà a Sassari domenica sera, con l’eventuale gara 4 sempre in Sardegna due giorni dopo.

17.40 Lamar Chappell è stato il miglior marcatore di gara 1 con 19 punti, ma sono stati ben dieci i giocatori in campo a toccare la doppia cifra.

17.35 Venezia si è imposta ieri in gara 1, ma vincendo di un solo punto ai supplementari e, dunque, sfida che si preannuncia apertissima anche oggi.

17.30 Buongiorno a tutti per la diretta live di Venezia-Sassari, gara 2 dei quarti di finale della Serie A di basket.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di gara 2 dei quarti di finale della Serie A 2020-2021 di basket tra l’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari.

Si disputa questo pomeriggio il secondo atto dei quarti di finale del massimo campionato italiano di basket e in campo scenderanno di nuovo Venezia e Sassari. Tempo di rivincita per i ragazzi di Pozzecco dopo il ko di misura ai supplementari subito ieri sera. Non son bastati Spissu e Bilan, 10 punti in due, per superare i veneti, con i due liberi di Austin Daye a due secondi dalla fine che hanno ribaltato il punteggio e fatto la differenza.

Si riparte, dunque, dall’1-0 per i padroni di casa, che però ora sono ben coscienti delle potenzialità dei sardi, con ben sei giocatori del Banco di Sardegna Sassari che hanno chiuso il match in doppia cifra. Di contro Venezia ha visto Chappell chiudere con 19 punti, miglior marcatore del match insieme a Miro Bilan. E questa sera le due squadre promettono una battaglia equilibrata come quella di ieri.

La sfida tra Venezia e Sassari inizierà alle ore 18:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credits: Ciamillo