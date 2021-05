LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Bertocchi e Pellacani vedono la finale dal metro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.06: Un po’ sporco l’uno e mezzo ritornato carpiato di Chiara Pellacani (46.80). L’azzurra chiude con 254.80 punti ed ora attende le avversarie (Bertocchi ed Heimberg) per capire la posizione finale.

14.04: Poliakova in finale. La russa si riscatta dopo un inizio di gara complicato e chiude con 54 punti con gli avvitamenti. Stesso punteggio dell’irlandese Cryan (241.60)

14.02: Errore proprio all’ultimo tuffo per la bielorussa Khamulkina, che finisce dietro anche all’irlandese Cryan e alla svedese Nilsson, che attualmente guidano la classifica.

13.59: Continua la gara positiva della svizzera Michelle Heimberg, che si porta al terzo posto (203.85) vicina alle due azzurre. Comincia ora l’ultima rotazione.

13.55: Disastroso tuffo dell’ucraina Arnautova che prende solo 6 punti con l’uno e mezzo rovesciato carpiato. Addio finale. Era quarta dopo la terza rotazione.

13.54: Sempre quarta l’ucraina Pysmenska con 194.60, ma ben distanze da entrambe le italiane.

13.53: BERTOCCHI SEMPRE PRIMA! Ancora un ottimo tuffo per la lombarda che ottiene 52.80 con l’uno e mezzo rovesciato carpiato. E’ in testa con 210.00 punti. Solo le due azzurre hanno sfondato il muro dei 200 punti.

13.50: Uno e mezzo rovesciato carpiato da 50.40 punti per la russa Ilinykh, che è terza con 199.10.

13.45: Ci sono 54.60 punti con il uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo per la romana che si porta in testa alla classifica con 208.00

13.45: Tocca a Chiara Pellacani!

13.42: Buon quarto tuffo per la russa Poliakova che si mette per ora al sicuro da brutte sorprese. E’ quarta con 187.00.

13.39: Buonissimo uno e mezzo rovesciato della britannica Torrance (51.60) che sale al nono posto. Dopo la terza rotazione di tuffi prima Elena Bertocchi con 157.20 e seconda Chiara Pellacani con 153.40.

13.36: Si inserisce in quarta posizione la svizzera Michelle Heimberg (151.05). Sta per finire la terza rotazione.

13.35: Ottimo terzo tuffo per l’ucraina Arnautova (48.30) che si porta alle spalle di Bertocchi e Pellacani con 153.30.

13.32: Va bene così! 48.30 con l’uno e mezzo indietro carpiato per Elena Bertocchi che vola in testa alla classifica con 157.20.

13.30: Uno e mezzo indietro carpiato da 43.70 per la russa Ilinyhk, che paga anche il coefficiente basso. E’ seconda con 148.70. Ora Elena Bertocchi.

13.27: Si complica la qualificazione anche per la britannica Harper, che ottiene solo 34 punti con il terzo tuffo.

13.25: Leggermente abbondante l’uno e mezzo rovesciato carpiato per Pellacani che ottiene 45.60 punti. E’ in testa alla classifica comunque con 153.40, quasi sei punti in più di Khamulkina.

13.24: Buon uno e mezzo rovesciato per la tedesca Hentschel che ottiene 50.40 e si risolleva in classifica. Ora Chiara Pellacani.

13.22: Sbaglia tutto la svedese Gullstrand con il doppio e mezzo rovesciato carpiato (appena 31 punti). Anche lei a rischio eliminazione.

13.21: Solo 46.80 con l’uno e mezzo rovesciato per la russa Poliakova, che è terza in classifica e continua a rischiare l’eliminazione.

13.19: Dopo la seconda rotazione le due azzurre comandano la classifica. Prima Elena Bertocchi con 108.90 e seconda Chiara Pellacani con 107.80.

13.18: Solo 41.80 con l’uno e mezzo indietro per la britannica Torrance, che attualmente sarebbe fuori dalla finale.

13.13: Buon doppio e mezzo avanti per la svizzera Heimberg (54.60), che si porta al terzo posto dietro alle due azzurre (106.20).

13.10: BRAVA ELENA! 58.50 per l’azzurra che si porta al comando con 108.90. Due italiane in testa alla classifica.

13.09: 54.60 per la russa Kristina Ilinykh, che è alle spalle di Chiara Pellacani di due punti. Stesso identico tuffo ora per Elena Bertocchi.

13.08: Ci stiamo avvicinando al secondo tuffo di Elena Bertocchi (doppio e mezzo avanti carpiato). In testa c’è sempre Chiara Pellacani.

13.05: 50.40 con il rovesciato per la britannica Harper. Secondo posto con 100.80 insieme alla bielorussa Khamulkina.

13.03: FAVOLOSA CHIARA PELLACANI. Un doppio e mezzo avanti carpiato da 57.20 punti e primo posto in classifica con 107.80.

13.01: Grave errore nel secondo tuffo per la tedesca Hentschel. Solo 31.05 e anche lei a rischio eliminazione. Ora Chiara Pellacani.

12.59: Grave errore della russa Poliakova, che ottiene solo 39.10 ed è attualmente a forte rischio eliminazione con solo 89.50 di punteggio totale.

12.57: Solo 46.80 con il doppio e mezzo avanti per la bielorussa Khamulkina, che può perdere la vetta della classifica.

12.55: Uno e mezzo ritornato carpiato da 50.40 per Torrance. Dopo la prima rotazione guida la bielorussa Khamulkina da 54 punti davanti alla svedese Gullstrand (52.80). Quinta Chiara Pellacani (50.60), ma con il tuffo a coefficiente più basso. Appena dietro di lei c’è Elena Bertocchi (50.40).

12.54: Sta per arrivare la fine della prima rotazione con la britannica Torrance.

12.50: Ottimo uno e mezzo ritornato carpiato da 51.60 per la svizzera Heimberg. Terza posizione.

12.48: Solo 48.30 con l’uno e mezzo indietro per l’ucraina Pysmenska. Il miglior uno e mezzo resta quello di Chiara Pellacani, che ha ottenuto 50.60 punti.

12.47: Stesso identico punteggio per Elena Bertocchi, che ottiene 50.40.

12.46: La russa Kristina Ilinykh ottiene 50.40 con l’uno e mezzo ritornato carpiato. Adesso Elena Bertocchi con lo stesso tuffo.

12.42: Dopo tredici atlete Chiara Pellacani resta al quarto posto. Comanda la bielorussa Khamulkina con 54 punti.

12.38: Eccezionale uno e mezzo indietro carpiato da oltre 50 punti (50.60) per Pellacani, che aveva il tuffo a coefficiente più basso.

12.37: Doppio e mezzo avanti solo da 52.70 per la tedesca Hentschel. Ora tocca a Chiara Pellacani.

12.35: 52.80 per la svedese Gullstrand con il ritornato. Attenzione alla svedese, tra le possibili outsider.

12.34: Uno e mezzo ritornato carpiato da 50.40 per la russa Poliakova, che è una delle favorite.

12.32: 49 punti per Cryan, superata subito dalla bielorussa Khamulkina con 54 punti.

12.30: Inizia la gara con l’irlandese Clare Cryan.

12.26: Il programma dei tuffi di Elena Bertocchi

uno e mezzo ritornato carpiato

doppio e mezzo avanti carpiato

uno e mezzo indietro carpiato

uno e mezzo rovesciato carpiato

uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo

12.22: Il programma dei tuffi di Chiara Pellacani

uno e mezzo indietro carpiato

doppio e mezzo avanti carpiato

uno e mezzo rovesciato carpiato

uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo

uno e mezzo ritornato carpiato

12.19: Sono 31 le atlete iscritte in questa fase di qualificazione. Pellacani si tufferà per nona ed invece Bertocchi per ventesima.

12.17: Chiara Pellacani ha già fatto il suo esordio in questi Europei, vincendo l’argento nel Team Event. La romana era stata quinta dal metro due anni fa a Kiev.

12.14: In questa specialità Elena Bertocchi ha vinto due medaglie d’oro (2017 e 2018) e poi il bronzo ai Mondiali proprio a Budapest nel 2017

12.10: Una gara quella dal metro molto attesa dall’Italia, visto che Bertocchi e Pellacani si presentano tra le favorite.

12.06: Una manifestazione continentale che si è aperta con una splendida medaglia d’argento per l’Italia nel Team Event.

12.04: Si comincia con i preliminari dal metro femminile. Sul trampolino ci saranno Elena Bertocchi e Chiara Pellacani.

12.00: Buongiorno cominciamo la diretta della seconda giornata degli Europei di tuffi.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dedicata ai tuffi degli Europei di Budapest 2021. Dopo la Coppa del Mondo a Tokyo che ha assegnato le ultime carte olimpiche, è già tempo di tornare in gara per l’appuntamento continentale in programma alla Duna Arena di Budapest.

Un Europeo cominciato in maniera scintillante per l’Italia, che ha conquistato la medaglia d’argento nel Team Event. Un risultato davvero eccellente, con una formazione giovanissima e nella quale era presente Chiara Pellacani. La romana sarà protagonista questa mattina (ore 12.30) dei preliminari del trampolino femminile dal metro. Con lei ci sarà anche Elena Bertocchi e le due azzurre andranno a caccia della finale (dalle 19.30).

Sempre alle 19.30 ci sarà anche la finale del sincro misto dalla piattaforma. La coppia azzurra composta da Maia Biginelli e Riccardo Giovannini proverà a stupire e puntare anche ad un buon piazzamento. Difficile per la medaglia, ma nulla è impossibile..

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata dedicata ai tuffi degli Europei di Budapest 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.30. Buon divertimento!

