LIVE Treviso-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: comincia gara-3, primo match-point per gli emiliani

21-21 RISPOSTA DALL’ARCO DI PAJOLA! Entrambe le squadre con 5/8 al tiro dalla lunga distanza.

Timeout Virtus.

21-18 CHILLO DA TREEE! Grandissima risposta di Treviso, partita infuocata in quest’avvio!

18-18 Extrapossesso Treviso, Russell piazza la tripla della parità!

15-18 Rimbalzo offensivo e canestro di Ricci.

15-16 Risposta immediata dall’arco di Logan!

12-16 Stavolta la tripla è di Pippo Ricci.

12-13 Primo graffio dall’arco di Belinelli!

12-10 Canestro di forza di Abass.

12-8 Vildera cattura il rimbalzo offensivo e trova due punti preziosi.

10-8 La risposta del campione di Markovic!

10-5 CHE BOMBA DI LOGAN! Parte forte Treviso!

7-5 Fortunato il tiro di Akele: la palla entra con un grande aiuto del tabellone.

5-5 Gamble chiude un bel triangolo e appoggia al vetro.

Russell in lunetta sbaglia il libero aggiuntivo.

5-3 Tripla di Russell allo scadere dei 24”! Anche fallo subito per il n.4 della De’ Longhi.

2-3 Assist di Logan, Mekowulu a bersaglio dalla media distanza.

0-3 Il primo canestro della partita è una bella tripla di Abass.

INIZIO MATCH

20.43 QUINTETTO VIRTUS – Markovic, Belinelli, Abass, Ricci, Gamble.

20.42 QUINTETTO TREVISO – Russell, Logan, Sokolowski, Akele, Mekowulu.

20.40 Al “PalaVerde” risuona l’inno di Mameli.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Treviso-Virtus Bologna, gara-3 dei quarti di finale playoff della Serie A 2020-2021 di basket.

Primo match-point per la Virtus Bologna che, dopo aver vinto i due confronti casalinghi, arriva al “PalaVerde” con l’intenzione di archiviare subito la pratica e ottenere il pass per la semifinale. I bianconeri hanno fatto molto bene in gara-1, che è rimasta in equilibrio per un tempo per poi andare decisamente dalla parte delle V Nere nella ripresa, come testimoniato dal punteggio finale di 91-72. Un fattore è stato sicuramente Julian Gamble, che sotto le plance ha fatto valere la sua fisicità e ha chiuso con 17 punti, 6 rimbalzi e 3 assist. Diverso l’andamento di gara-2, nella quale i veneti hanno messo molto più in difficoltà la squadra di Sasha Djordjevic, che è riuscita comunque a piazzare il guizzo decisivo vincendo per 88-83. MVP, in questo caso, Marco Belinelli, top scorer con 24 punti e autore di una pesantissima tripla in uscita dai blocchi nel finale.

La palla a due del match tra Treviso e Virtus Bologna è programmata per le ore 20.45. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

Credit: Ciamillo