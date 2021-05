La Virtus Bologna è in semifinale playoff di Serie A 2020-2021 di basket. Gli emiliani espugnano il “PalaVerde” di Treviso all’overtime con il punteggio di 100-105 e chiudono la serie sul 3-0. Al prossimo turno troveranno sul loro cammino l’Happy Casa Brindisi, che oggi pomeriggio ha firmato il 3-0 su Trieste.

Il primo quarto mostra subito un altissimo livello di intensità con le due squadre che non mollano un pallone, consapevoli dell’importanza del match. Fioccano le triple da una parte e dall’altra: dopo 10′ Treviso è avanti di un punto (25-24). Nel secondo periodo la situazione rimane questa fino agli ultimi minuti di frazione, dove Treviso piazza un’impressionante accelerazione: Logan e Russell mandano a bersaglio triple in continuazione e i veneti vanno all’intervallo addirittura sul +15 (61-46).

La partita, però, chiaramente non è finita e la Virtus lo dimostra subito, tornando in campo con un’intensità difensiva mai vista prima e dominando il terzo periodo, come testimonia il parziale di 6-22: a 10′ dalla sirena il vantaggio di Treviso si riduce a sole due lunghezze (70-68). Nell’ultimo quarto si gioca punto a punto: Mekowulu e Russell spingono i veneti fino al +5, ma le triple di Pajola e Teodosic portano avanti le V Nere; lo stesso Pajola però sbaglia un libero pesante e il 2/2 di Imbrò permette alla De’ Longhi di pareggiare i conti. L’ultimo tiro di Teodosic viene respinto dal ferro e si va all’overtime: 93-93.

Nei supplementari la Segafredo parte bene con la tripla di Pajola e si prende quel vantaggio che riesce a difendere fino alla fine. A scrivere la parola fine è la tripla di un Belinelli che, seppur non in serata di grazia, si rivela sempre decisivo nei momenti clou. Finisce 100-105: Treviso esce tra gli applausi, la Virtus vola in semifinale.

TABELLINO

DE’ LONGHI TREVISO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 100-105 dopo OT (25-24, 36-22, 9-22, 23-25)

TREVISO – Logan 25, Russell 19, Mekowulu 16, Chillo 10, Sokolowski 8, Imbrò 7

VIRTUS – Pajola 25, Teodosic 17, Markovic 11, Belinelli 10, Gamble 10, Ricci 10, Hunter 8

Credit: Ciamillo