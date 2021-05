LIVE Trento-Olimpia Milano 29-36, Playoff basket in DIRETTA: inizia il secondo tempo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

36-41 TRIPLA di Punter.

36-38 Assist di Forray per Martin.

34-38 2/2 Leday, 7’08” da giocare nel terzo quarto.

Fallo di Maye che manda Leday in lunetta.

Dopo una persa dell’AX Armani Exchange in attacco un imbufalito Messina va al time out.

34-36 Correzione a canestro di Maye, Trento torna ad un solo possesso di svantaggio.

32-36 TRIPLA di Martin dall’angolo.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.30 A tra poco per il secondo tempo di Trento-Olimpia Milano su OA Sport.

21.29 Qualche immagine dei primi 20′ della BLM Group Arena:

21.28 Questo il primo tempo in cifre:

21.26 16-20 e 13-16 i parziali di un primo tempo che l’Olimpia Milano chiude avanti di 7 punti su una comunque buona Aquila Trento. Top-scorer sino a qui è l’ex della serie Riccardo Moraschini con 8 punti, al pari di JaCorey Williams, il migliore della Dolomiti Energia.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

29-36 Delaney anticipa la sirena di chiusura del primo tempo.

29-34 Piazzato di Morgan.

27-34 1/2 Leday.

Fallo di Maye che manda in lunetta Leday.

27-33 Penetrazione di Browne con appoggio al tabellone.

Fallo di Williams su Leday dopo una preziosa giocata difensiva di Moraschini, anche Trento esaurisce il bonus, 1’21” da giocare.

25-33 1/2 Browne.

Fallo di Delaney su Browne, Milano in bonus, liberi.

24-33 TRIPLA di Punter, sulla sirena dei 24, 2’06” sul cronometro.

24-30 2/2 Martin.

Fallo di Hines che manda in lunetta Martin, Milano esaurisce il bonus, tre falli per Trento nel secondo periodo.

22-30 Leday trova la retina dal mezzo angolo, Molin va al time out con 3’01” da giocare prima dell’intervallo lungo.

22-28 TRIPLA di Moraschini.

Time out chiamato dalla panchina dell’Olimpia Milano.

22-25 Contropiede Trento e Browne segna con l’ausilio del vetro, 5’13” sul cronometro.

20-25 Hines si appoggia al tabellone in contropiede.

20-23 SCHIACCIATA DI WILLIAMS! 6’52” da giocare nel secondo quarto, 1-1 i falli.

18-23 Layup di Williams.

16-23 TRIPLA di Roll dall’angolo!

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

16-20 Maye sbaglia dall’arco, dall’altra parte Rodriguez serve Biligha che si appoggia al tabellone.

Fallo di Brooks sulla penetrazione di Martin, è solo il secondo di squadra dell’Olimpia nel primo quarto, 34″ sul cronometro, rimessa Trento.

16-18 TRIPLA di Datome dall’angolo, sorpasso Milano con un parziale aperto di 7-0, Molin va al primo time out della partita.

16-15 2/2 Roll, 1’17” da giocare nel primo quarto.

Palla persa di Trento sullo scadere dei 24 e fallo di Morgan su Roll, liberi.

16-13 2/2 Datome.

Fallo di Forray sul tiro in allontanamento di Datome, Dolomiti Energia in bonus, liberi.

16-11 TRIPLA di Sanders, +5 Trento, 3’15” al termine del primo quarto.

13-11 Rimbalzo di Williams e canestro dal pitturato.

11-11 Piazzato di Hines.

Maye si prende un’altra tripla ma la manda sul ferro, 5’22” da giocare nel primo quarto, 3-1 i falli.

11-9 MAYE DA TRE!

8-9 Gioco a due Delaney-Hines con il 42 dell’Olimpia che deposita a canestro.

8-7 TRIPLA di Moraschini, su scarico di Hines.

8-4 1/2 Maye, 7’06” da giocare.

Maye recupera un pallone, va in coast-to-coast e subisce il fallo di Delaney, liberi.

7-4 TRIPLA di Maye.

4-4 Punter si appoggia al vetro.

4-2 Martin si appoggia al tabellone con la mano sinistra.

2-2 Semi-gancio di Williams, 8’32” sul cronometro del primo quarto.

0-2 Moraschini apre lo score con un piazzato.

SI PARTE! PALLA A DUE!

20.43 QUINTETTI, TRENTO: Browne, Martin, Maye, Morgan Williams; MILANO: Delaney, Moraschini, Leday, Punter, Hines.

20.40 Gli arbitri: Saverio Lanzarini, Mark Bartoli e Christian Borgo.

20.35 Dieci minuti alla palla a due di gara-3, le squadre stanno ultimando il riscaldamento alla BLM Group Arena di Trento.

20.30 Queste le parole nel pre-match del coach dell’Aquila Trento Emanuele Molin riportate dal sito ufficiale di Legabasket: “Chiederò ai ragazzi un grande sforzo fisico e mentale per giocare una gara-3 di orgoglio e intensità: arriviamo a questa sfida chiudendo una settimana in cui nel giro di cinque giorni abbiamo giocato una volta contro la Virtus Bologna e due contro Milano, una settimana che ci ha portato via molte energie. Daremo tutto quello che ci rimane: siamo rientrati dai due match al Forum con la delusione di aver perso, ma abbiamo anche la consapevolezza di chi stiamo affrontando: in gara-2 siamo riusciti ad essere più “noi stessi” in alcuni momenti della partita, ora dobbiamo fare un ulteriore passo avanti contro una Milano che verrà qui per chiudere i conti con un’altra partita da schiacciasassi. In questi ultimi tre mesi abbiamo lavorato tanto, conseguito l’obiettivo che ci eravamo posti, poi siamo stati capaci di centrare un posto nei playoff: ora mi piacerebbe finire la stagione con un’altra soddisfazione, con una vittoria, e comunque vedendo una Trento che si gioca la partita mettendo la sua personalità e le sue caratteristiche in campo”.

20.25 L’arrivo dei giocatori dell’Olimpia Milano alla BLM Group Arena di Trento:

20.20 La squadra di coach Ettore Messina si presenta alla BLM Group Arena di Trento con in mano il match-point per chiudere la serie e qualificarsi per le semifinali. 88-62 e 93-79 i punteggi di gara-1 e gara-2, giocate al Mediolanum Forum di Assago.

20.15 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dolomiti Energia Aquila Trento-AX Armani Exchange Olimpia Milano, gara-3 dei quarti di finale playoff 2021.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dolomiti Energia Trento-AX Armani Exchange Olimpia Milano, gara-3 della serie di quarti di finale 2020-2021 del massimo campionato italiano di basket. Dopo aver vinto entrambe le prime due gare al Medilanum Forum la squadra di coach Ettore Messina si presenta alla BLM Group Arena di Trento con a disposizione il primo match-point per accedere alle semifinali.

88-62 e 93-79 gli score con cui Milano si è imposta in gara-1 e gara-2. Nel primo atto determinanti sono stati i 16 punti dell’ex Shavon Shields (poi infortunatosi) e 13 di Kevin Punter, mentre nel secondo top-scorer è stato Zach Leday con 19 e 5 rimbalzi seguito da un altro ex della serie, Riccardo Moraschini, 15 punti. L’Armani Exchange arriverà a Trento con l’obiettivo di chiudere la serie per concentrarsi poi sulle semifinali, che la vedranno opposta alla vincente di Venezia-Dinamo Sassari, con i lagunari che al pari dell’Olimpia si sono portati sul 2-0 dopo le prime due tornate di gare.

In tutti i quarti di finale le squadre con il miglior piazzamento in classifica si sono portate sul 2-0, garantendosi la possibilità di poter giocare un’eventuale gara-5 in casa. Oltre a Milano e Venezia così hanno fatto anche Brindisi con Trieste e la Virtus Bologna con Treviso. L’Aquila Trento di coach Lele Molin cercherà di onorare fino in fondo una comunque ottima stagione, che ha visto i bianconeri protagonisti di una decisa inversione di marcia dopo il cambio in panchina a fine gennaio (Brienza-Molin), culminato con la qualificazione ai playoff con l’ottavo posto, l’ultimo disponibile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Trento-Olimpia Milano, gara-3 della serie dei quarti di finale playoff. Palla a due prevista alle 20.45 alla BLM Group Arena. Il match sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport sul canale Eurosport 2 (211 di Sky) e anche in streaming attraverso Eurosport Player (disponibile anche su DAZN), OA Sport vi offrirà invece la cronaca in tempo reale a partire dalle 20.15.

Credit: Ciamillo