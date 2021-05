LIVE Superbike, GP Portogallo 2021 in DIRETTA: via alla FP3! Razgatlioglu vuol confermarsi. Rea e le Ducati inseguono

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.14: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’36.784 7 -0.078 +0.059 316 321 1’36.784

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’36.989 +0.205 7 +0.062 +0.105 317 324 1’36.989

3 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’37.194 +0.410 7 +0.090 +0.302 315 319 1’37.194

4 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’37.214 +0.430 5 PIT IN 319 1’37.214

5 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’37.441 +0.657 5 PIT IN 322 1’37.441

6 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 1’37.486 +0.702 5 PIT IN 320 1’37.486

7 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’37.768 +0.984 5 -0.058 1 318 319 1’37.768

8 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’37.770 +0.986 7 PIT IN 309 1’37.770

9 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’37.797 +1.013 7 +1.271 322 324 1’37.797

10 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’37.858 +1.074 6 PIT IN 319 1’37.858

11 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’37.945 +1.161 4 PIT IN 319 1’37.945

12 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’38.018 +1.234 6 PIT IN 316 1’38.018

13 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’38.183 +1.399 4 PIT OUT 315 1’38.183

14 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’38.335 +1.551 7 PIT IN 325 1’38.335

15 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’38.458 +1.674 5 PIT IN 314 1’38.458

16 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’38.521 +1.737 4 6’20.103 312 316 1’38.521

17 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’38.661 +1.877 5 PIT IN 318 1’38.661

18 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’38.897 +2.113 6 PIT IN 314 1’38.897

19 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’38.917 +2.133 6 PIT IN 315 1’38.917

20 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’40.126 +3.342 5 +0.629 312 313 1’40.126

21 76 CAVALIERI Samuele Kawasaki ZX-10RR 1’40.620 +3.836 7 PIT IN 305 1’40.620

22 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 1’41.941 +5.157 4 +1.045 +2.214 +3.615 303 309 1’41.941

10.10: In questa pioggia di “caschi rossi”, è il britannico Sam Lowes a prendersi la vetta con la Kawasaki grazie al crono di 1’36″784 con 0″359 di vantaggio su Rea e 0″410 su Gerloff. Rinaldi è quarto con la Ducati a 0″430 immediatamente davanti a Redding (+0″657).

10.06: Rea si conferma velocissimo in 1’37″348, ma gli avversari sono lì: l’americano Gerloff con la Yamaha è a solo 32 millesimi, mentre Laverty con la Bmw è terzo a 0″238. Sono però ancora le prime fasi e tanti piloti stanno migliorando il proprio tempo.

10.03: Arrivano i primi crono con Rea che si mette a dettare il passo con la sua Kawasaki: 1’37″463 per il campione del mondo in carica con 0″113 di margine sul team-mate Lowes e 0″244 sulla Ducati di Redding.

10.00: VIA ALLA FP3!!!

09.58: Vedremo se la Yamaha di Razgatlioglu si confermerà o meno, oppure se Rea risponderà al turco.

09.55: 5′ al via di questo turno di prove libere 3, importante per definire gli assetti.

09.53: Il sabato del Round dell'Estoril, secondo appuntamento del Mondiale Superbike 2021, inizierà alle ore 10.00 con la terza sessione di prove libere, quindi alle ore 12.10 si scenderà in pista per la superpole che andrà a comporre la griglia di partenza di Gara-1, che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 15.00

09.50: Vedendo i tempi messi a segno ieri, si annuncia il solito canovaccio per la Superbike, ovvero tutti a caccia di Jonathan Rea. I primi rivali saranno i soliti noti, da Scott Redding a Chaz Davies, passando per Michael Ruben Rinaldi, senza dimenticare Alex Lowes, Tom Sykes, Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu.

09.47: Si inizierà alle ore 10.00 italiane (le 9.00 portoghesi) con la prima mezzora dedicata alla terza sessione di prove libere, quindi alle ore 12.10 si scenderà in pista per la superpole che andrà a comporre la griglia di partenza di Gara-1, che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 15.00, andando a consegnare i primi 25 punti del round dell’Estoril.

09.44: Da sottolineare una sospensione a 2 minuti e 38 dalla conclusione del giapponese Kohta Nozane, scivolato all’uscita dell’ultima curva fortunatamente senza conseguenze. I commissari hanno interrotto il turno riportate in sicurezza il circuito.

09.41: Quarto posto per l’americano Garrett Gerloff (Yamaha) davanti alle due Kawasaki degli inglesi Jonathan Rea ed Alex Lowes. Decimo posto per il nostro Andrea Locatelli (Yamaha), mentre si colloca diciassettesimo Axel Bassani (Ducati) nell’ultimo turno di libere.

09.38: Una giornata che, alla fine della fiera, ha confermato i valori di Aragon con una Kawasaki che sembra in gestione contro Yamaha e Ducati. La moto di Borgo Panigale insegue le due marche giapponesi che devono difendersi sul lungo rettilineo dell’Estoril.

09.35: Toprak Razgatlıoğlu è stato il protagonista delle prime due sessioni di prove libere. Il turco della Yamaha fatto vedere grandi cose sul tracciato lusitano e nella FP2 ha realizzato il crono di 1.37.284. Secondo tempo per l’inglese Scott Redding (Ducati) davanti al al nostro Michael Ruben Rinaldi (Ducati), pronto a rifarsi dopo una mediocre prestazione in Spagna.

09.33: Dopo il venerdì dedicato, come consuetudine, alle prime due sessioni di prove libere, oggi i piloti del campionato dedicato alle moto derivate di serie, inizieranno a fare ufficialmente sul serio.

09.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio dell’Estoril, secondo appuntamento del Mondiale Superbike 2021.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio dell'Estoril, secondo appuntamento del Mondiale Superbike 2021. Sul tracciato lusitano si entra ufficialmente nel vivo. Dopo il venerdì dedicato, come consuetudine, alle prime due sessioni di prove libere, oggi i piloti del campionato dedicato alle moto derivate di serie, inizieranno a fare ufficialmente sul serio.

Si inizierà alle ore 10.00 italiane (le 9.00 portoghesi) con la prima mezzora dedicata alla terza sessione di prove libere, quindi alle ore 12.10 si scenderà in pista per la superpole che andrà a comporre la griglia di partenza di Gara-1, che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 15.00, andando a consegnare i primi 25 punti del round dell’Estoril.

Vedendo i tempi messi a segno ieri, si annuncia il solito canovaccio per la Superbike, ovvero tutti a caccia di Jonathan Rea. I primi rivali saranno i soliti noti, da Scott Redding a Chaz Davies, passando per Michael Ruben Rinaldi, senza dimenticare Alex Lowes, Tom Sykes, Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu.

Il sabato del Round dell’Estoril, secondo appuntamento del Mondiale Superbike 2021, inizierà alle ore 10.00 con la terza sessione di prove libere, quindi alle ore 12.10 si scenderà in pista per la superpole che andrà a comporre la griglia di partenza di Gara-1, che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 15.00. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della WSBK.

