Superbike, Toprak Razgatlioglu domina in FP1 ad Estoril. Inseguono le Kawasaki e la Ducati di Redding

Toprak Razgatlioglu comincia nel migliore dei modi il weekend e chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Estoril 2021, valevole come secondo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Il talentuoso pilota turco della Yamaha ha fermato il cronometro in 1’36″920 durante l’ultimo run del turno, facendo la differenza e rifilando gap abissali al resto della concorrenza.

Jonathan Rea non sbaglia un colpo e si conferma là davanti in seconda posizione con 581 millesimi di ritardo dalla vetta, al termine di una sessione in crescendo in cui ha preso progressivamente confidenza con la sua Kawasaki sul tracciato portoghese. Il leader del campionato ha preceduto di un decimo in classifica il compagno di squadra Alex Lowes, 3° a 0.684.

Quarta piazza a 704 millesimi dalla testa per il britannico Scott Redding, che è rimasto comunque a contatto in termini di gap dalle Kawasaki con la sua Ducati ufficiale del Team Aruba, mentre l’irlandese Eugene Laverty accusa quasi 1″ di ritardo dal best time di Razgatlioglu in sella alla BMW.

Capitolo italiani: 10° un discreto Michael Ruben Rinaldi, con 1.326 dal leader e 6 decimi di distacco dal teammate Redding, 13° Andrea Locatelli con l’altra Yamaha ufficiale a 1.746, mentre Axel Bassani occupa il 15° posto a 2.012. 21° e penultimo Samuele Cavalieri con oltre 5″ di gap dal primo.

CLASSIFICA FP1 GP ESTORIL 2021 SUPERBIKE

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’36.920 16 155,336 322,4

2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’37.501 0.581 0.581 20 154,411 321,4

3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’37.604 0.684 0.103 19 154,248 318,6

4 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’37.624 0.704 0.020 22 154,216 319,5

5 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1’37.853 0.933 0.229 20 153,855 320,5

6 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’37.896 0.976 0.043 20 153,788 321,4

7 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’37.941 1.021 0.045 16 153,717 317,6

8 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’38.074 1.154 0.133 16 153,509 319,5

9 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’38.170 1.250 0.096 16 153,358 317,6

10 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’38.246 1.326 0.076 16 153,240 320,5

11 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’38.469 1.549 0.223 21 152,893 323,4

12 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’38.510 1.590 0.041 15 152,829 320,5

13 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’38.666 1.746 0.156 17 152,588 318,6

14 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’38.672 1.752 0.006 7 152,578 322,4

15 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’38.932 2.012 0.260 19 152,177 316,7

16 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’39.303 2.383 0.371 4 151,609 317,6

17 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.522 2.602 0.219 15 151,275 313,0

18 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’39.607 2.687 0.085 20 151,146 314,0

19 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’39.755 2.835 0.148 19 150,922 313,0

20 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.756 2.836 0.001 14 150,920 307,7

21 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.358 5.438 2.602 17 147,084 303,4

22 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.879 5.959 0.521 8 146,339 308,6

Foto: Valerio Origo