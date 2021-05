LIVE Sonego-Mager 6-4 6-4, Masters1000 Roma in DIRETTA: il piemontese conquista gli ottavi di finale dove affronterà Thiem

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.03 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del derby tra Sonego e Travaglia e buon proseguimento di giornata.

14.01 La giornata per gli azzurri agli Internazionali d’Italia non è ancora finita. Più tardi scenderanno in campo: Berrettini-Millman, Shapovalov-Travaglia e Sinner-Nadal.

14.00 Le statistiche mostrano chiaramente la superiorità di Sonego che ha vinto l’85% di punti con la prima contro il 67% dell’avversario concretizzando tre delle quattro palle break conquistate, a differenza dell’unica di Mager.

13.57 Dopo una partenza a rilento, Sonego ha preso in mano le redini del match conquistando meritatamente il successo. Agli ottavi di finale il piemontese affronterà Thiem.

6-4 SONEGOOOO!!!!! Il piemontese vince meritatamente contro Mager e vola agli ottavi di finale.

40-15 Sonego colpisce forte col dritto a incrociare, Mager recupera in qualche modo ma il piemontese chiude con un comodo smash. Due match point per il torinese.

30-15 Leggermente lungo il dritto di Mager in risposta.

15-15 Regalo di Sonego che sbaglia un dritto interlocutorio.

15-0 Servizio e dritto in avanzamento di Sonego che parte bene.

5-4 Sonego. Il ligure è ancora mentalmente in partita.

40-15 Sonego gioca molto profondo il suo dritto, la replica di Mager finisce di poco lunga.

40-0 Prima vincente del ligure che ritrova il servizio.

30-0 Sonego esagera sulla seconda di Mager e sbaglia.

15-0 Servizio al centro vincente del ligure.

5-3 Sonego. Mager sbaglia col dritto a campo aperto.

40-30 Il servizio ancora in aiuto di Sonego.

30-30 Servizio al centro vincente di Sonego.

15-30 Coraggiosa discesa a rete di Mager che poi è bravo a giocare una volée strettissima.

15-15 Esagera questa volta Sonego che cerca un angolo impossibile e sbaglia.

15-0 Sonego si apre benissimo il campo col dritto mandando lontano l’avversario e chiude con la palla corta.

4-3 BREAK SONEGO!!!!!! Il piemontese si porta in vantaggio!

15-40 Regalo di Mager che tira direttamente out il dritto in uscita dal servizio. Due palle break per Sonego.

15-30 Scambio molto lungo nel quale Sonego approfitta di un colpo corto dell’avversario per piazzare il suo dritto lungolinea vincente.

15-15 Questa volta il ligure esagera e tira in corridoio il suo dritto.

15-0 Mager spinge bene in uscita dal servizio col dritto, la replica di Sonego finisce di poco lunga.

3-3. Game comodo per Sonego che sfrutta gli errori del ligure.

40-15 Regalo di Mager che entra bene con i piedi in campo ma il suo dritto in avanzamenti finisce di poco out.

30-15 Seconda molto lavorata del piemontese sulla quale Mager risponde corto, Sonego ne approfitta e piazza un lungolinea vincente di dritto.

15-15 Servizio esterno e dritto a uscire vincente di Sonego.

0-15 Sonego perde gli appoggi e il suo dritto scappa via.

3-2 Mager. Il ligure chiude col servizio.

40-15 Servizio e dritto vincente del ligure.

30-15 Molto profondo e pesante il dritto di Mager, la replica di Sonego si spegne in rete.

15-15 Mager tiene in mano lo scambio ma Sonego si difende in maniera incredibile, il ligure sale a rete ma la sua volée e corte e il piemontese trova il passante vincente.

15-0 Mager sfrutta la risposta corta dell’avversario aprendosi il campo col dritto e chiudendo con lo smash.

2-2. Game molto veloce in favore di Sonego.

40-0 Ancora servizio vincente al centro del piemontese.

30-0 Prima al centro vincente di Sonego.

15-0 Mager spreca una grande occasione, si apre bene il campo ma sbaglia il dritto successivo.

2-1 Mager. Il ligure si riporta avanti.

40-30 Mager spinge alla grande col dritto e sale a rete chiudendo con una delicatissima demi-volée sul passante di Sonego.

30-30 Grandissima difesa di Sonego con un rovescio in allungo che diventa un passante imprendibile.

30-15 Sonego colpisce con un gran dritto a incrociare che lascia di stucco l’avversario.

30-0 Servizio esterno e dritto a incrociare potentissimo del ligure.

15-0 Servizio vincente di Mager.

1-1. Sonego porta a casa un game importante.

A-40 Mager spinge col dritto ma forza troppo e tira in corridoio.

40-40 Mager anticipa la risposta sulla seconda di Sonego che tira out il suo rovescio.

40-30 Scambio molto lungo sulla diagonale di rovescio, Mager prova a sorprendere l’avversario con una palla corta ma sbaglia.

30-30 Seconda molto lavorata di Sonego e smorzata fantastica del piemontese.

15-30 Servizio vincente al centro di Sonego.

0-30 Troppo corto il dritto di Sonego, Mager aggredisce e mette alle strette il piemontese che sbaglia.

0-15 Risposta da antologia di Mager!!!!!!! Un colpo incredibile sul servizio dell’avversario.

1-0 Mager. Torna a muovere il tabellino il ligure.

40-15 Bravo Mager ad aprirsi il campo col dritto e a chiudere con una smorzata semplice semplice.

30-15 Servizio e chiusura con un comodissimo dritto in avanzamento per Mager.

15-15 Servizio esterno vincente del ligure.

0-15 Profondissimo il dritto in risposta di Sonego, Mager non riesce a replicare.

INIZIA IL SECONDO SET, al servizio Mager

6-4 Sonego!!!!! Il piemontese in questo primo set è venuto fuori alla distanza.

40-30 Servizio esterno vincente di Sonego. Set point per il piemontese.

30-30 Sonego si affida al servizio e dritto ma il colpo finisce in corridoio.

30-15 Spettacolare Sonego che trova un dritto lungolinea fantastico.

15-15 Forza troppo il rovescio in risposta il ligure e sbaglia.

0-15 Profondissimo Mager in risposta sulla seconda di Sonego, il piemontese va fuori giri.

5-4 BREAK SONEGO!!!!! UN GAME STREPITOSO DEL PIEMONTESE!

40-A Mager domina lo scambio ma Sonego rimette dall’altro lato qualsiasi cosa. Alla fine il ligure sbaglia. Palla break per il piemontese.

40-40 Duro scambio sulla diagonale di rovescio, il primo a sbagliare è il ligure.

40-30 Deliziosa palla corta in avanzamento di Sonego che beffa l’avversario.

40-15 Dritto devastante del ligure in uscita dal servizio-

30-15 Scarico Sonego in risposta, il dritto in rete.

15-15 Scambio durissimo e molto lungo chiuso dal rovescio lungolinea potentissimo di Mager che approfitta della risposta corta dell’avversario.

0-15 Si spegne in rete il rovescio in uscita dal servizio.

4-4. Nessun problema per Sonego nell’ottavo game.

40-0 Mager esagera col rovescio sulla seconda dell’avversario e sbaglia.

30-0 Scambio molto duro sulla diagonale di rovescio, alla fine scappa via leggermente il colpo di Mager.

15-0 Servizio esterno vincente di Sonego.

4-3 Mager. Il ligure a suo agio col dritto.

40–15 Sonego trova la giusta profondità e manda fuori giri Mager.

40-0 Scambio sulla diagonale di rovescio, il piemontese sbaglia.

30-0 Il ligure spinge bene col rovescio a incrociare, Sonego non riesce a rispondere.

15-0 Servizio e dritto vincente di Mager.

3-3. Game semplice per Sonego.

40-15 Mager perde gli appoggi sul rovescio che si spegne in rete.

30-15 Ancora una smorzata non riuscita bene di Sonego, Mager ci arriva e chiude con una comoda volée.

30-0 Gran dritto di Sonego in uscita dal servizio, Mager non riesce a replicare.

15-0 Ace Sonego!

3-2 Mager. Game rapido in favore del ligure.

40-15 Servizio a uscire e dritto lungolinea vincente di Mager.

30-15 Meraviglioso Sonego!!!! Servizio e smorzata del ligure, la corsa del piemontese è la demi-volée è spettacolare.

30-0 Servizio lavorato del ligure che gioca poi un ottimo dritto a sventaglio.

15-0 Mager entra bene con i piedi nel campo e a far male col dritto.

2-2. Sonego ha portato a casa un game rapido grazie al servizio.

40-15 Mager spinge bene col dritto e trova la giusta profondità che mette in difficoltà Sonego che sbaglia il rovescio.

40-0 Ancora un servizio vincente di Sonego.

30-0 Ottima prima al centro del piemontese.

15-0 Servizio vincente di Sonego.

2-1 Mager. BREAK SONEGO. Il piemontese sfrutta il passaggio a vuoto dell’avversario

30-40 Mager deve vincere per due volte questo scambio perchè Sonego ha recuperato qualsiasi cosa, alla fine determinante l’accelerazione di dritto e la chiusura con lo smash.

15-40 Ancora un errore grave del ligure col dritto che consegna due palle break all’avversario.

15-30 Regalo di Mager che tira in corridoio un dritto in avanzamento.

15-15 Profondissima la risposta di Sonego sulla prima dell’avversario, il ligure spedisce in rete il suo dritto.

15-0 Mager martella da fondo campo col dritto, Sonego è costretto a correre invano a destra e a sinistra.

2-0 BREAK MAGER!!!!! Sonego prova la palla corta ma per il ligure è troppo semplice chiudere col rovescio lungolinea.

30-40 Bravo Mager a prendere in mano lo scambio e a spingere col dritto, il passante difensivo di Sonego si ferma in rete.

30-30 Sonego spinge bene col dritto lungolinea, il ligure prova a difendersi ma non può nulla sulla seconda accelerazione dell’avversario.

15-30 Si sblocca Sonego con un ottimo dritto a incrociare in uscita dal servizio.

0-30 Sesto punto consecutivo per Mager che sfrutta l’errore di dritto dell’avversario.

0-15 Spinge forte Mager sulla diagonale di rovescio e manda fuori giri Sonego che sbaglia il colpo.

1-0 Mager. Sonego forza troppo la risposta sulla seconda dell’avversario e sbaglia.

40-0 Servizio esterno vincente di Mager.

30-0 Dritto ad aprirsi il campo e chiusura con una dolcissima palla corta, bravo il ligure.

15-0 Subito uno scambio lunghissimo chiuso con un dritto a incrociare di Mager, Sonego non riesce a recuperare.

SI PARTE! Al servizio Mager

12.28 I giocatori sono in campo e stanno ultimando il riscaldamento.

12.27 Tra i due non ci sono precedenti nel circuito maggiore mentre sono state quattro le sfide tra Challenger e Futures con il numero 90 del mondo in vantaggio 3-1 anche se l’ultima partita risale al 2015.

12.24 All’esordio il piemontese ha sconfitta dopo una lunga battaglia Gael Monfils mentre il ligure si è sbarazzato di Alex De Minaur.

12.21 Si è da poco conclusa la sfida tra Roberto Bautista Agut e Cristian Garin con lo spagnolo che si è imposto 7-6 6-3.

12.17 Buongiorno e benvenuti alla diretta live del derby tra Lorenzo Sonego e Gianluca Mager, match di secondo turno degli Internazionali d’Italia.

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2021 che vede di fronte Lorenzo Sonego e Gianluca Mager in scena sul Grand Stand Arena. Un derby molto sentito tra due giocatori in un ottimo momento di forma.

Il piemontese ieri ha avuto ragione di Gael Monfils dopo una lunghissima maratona, festeggiando in maniera fantastica il suo 26mo compleanno. Bisognerà capire se e come lo sforzo del match di ieri possa influenzare sulla partita in programma oggi. Sonego è un combattente e non si tira mai indietro gettando spesso il cuore oltre l’ostacolo.

Mager ha battuto all’esordio l’australiano Alex De Minaur, un avversario di grande caratura che dimostra l’ottimo stato di salute del ligure. Tra i due non ci sono precedenti nel circuito maggiore mentre sono state quattro le sfide tra Challenger e Futures con il numero 90 del mondo in vantaggio 3-1 anche se l’ultima partita risale al 2015.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del derby tra Lorenzo Sonego e Gianluca Mager, sfida valida per il secondo turno degli Internazionali d’Italia con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera sul Grand Stand Arena e inizierà al termine della partita tra Roberto Bautista Agut e Cristian Garin con inizio alle ore 10.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse