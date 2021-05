LIVE Schio-Venezia 76-72, Serie A basket femminile in DIRETTA: la Reyer recupera nel quarto quarto e va a giocarsi lo scudetto negli ultimi 5 minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

84-79 Piazzato di Mestdagh che riporta il Famila sul +5, 2’02” da giocare, entrambe le squadre da tempo in bonus.

82-79 2/2 Dotto.

Fallo di Attura su Dotto, liberi.

80-79 Recupero di Venezia e Penna va a depositare il -1 in contropiede. Time out Schio poi inizierà una nuova partita di 2 minuti e 43.

80-77 TRIPLA di Attura.

80-74 2/2 Gruda, 25 per la francese del Famila, 2’53” sul cronometro.

Fallo di Fagbenle che abbandona il match per il quinto personale, liberi per Gruda.

78-74 Howard riceve spalle a canestro e riporta Venezia sul -4 in svitamento, 3’27” da giocare.

78-72 2/2 Sottana.

Fallo di Pan su Sottana, entrambe le squadre in bonus, liberi per l’ex Fenerbahce.

76-72 Piazzato di Pan.

Sbaglia l’aggiuntivo Gruda.

76-70 GRUDA! La francese cattura il rimbalzo dopo la tripla sbagliata da Cinili e segna appoggiandosi al vetro subendo il fallo di Petronyte.

74-70 TRIPLA DI ATTURA! -4 Venezia, 5’14” da giocare.

74-67 2/2 Howard.

Recupero di Howard su Cinili che commette fallo cadendo, la panchina di Venezia chiede un antisportivo che non arriva, ci sono però i liberi.

74-65 1/2 Howard.

Fallo di Cinili su Howard, Famila in bonus, liberi.

74-64 TRIPLA fondamentale di Mestdagh che chiude il parziale aperto di 11-0 in favore di Venezia, 6’08” da giocare, Schio ha già esaurito il bonus, un fallo commesso dalla Reyer nel quarto quarto.

71-64 Penetrazione di Attura.

71-62 Howard realizza il -9 recuperando un pallone nel pitturato dopo un errore di Pan.

Adesso l’Umana ha portato dalla sua parte l’inerzia del match, persa di Schio.

71-60 TRIPLA centrale di Pan, -11 Reyer con 7’55” ancora da giocare, time out Schio.

Penna sbaglia il libero del tecnico.

Recupero di Venezia che porta ad un fallo tecnico fischiato a Pierre Vincent.

71-57 Ancora Howard, piazzato dalla media.

71-55 Appoggio al vetro di Howard dal pitturato.

71-53 Piazzato di Dotto.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

69-53 Due liberi di Mestdagh.

67-53 1/2 Bestagno.

Fallo di Bestagno che manda in lunetta Harmon con 33″ da giocare.

67-52 Ancora Attura, 10 per lei e 6 consecutivi, 42″ sul cronometro.

67-50 Penetrazione di Attura che batte la marcatura di Harmon e si appoggia al vetro trovando un gran canestro.

67-48 1/2 Sottana.

Fallo di Pan che manda Sottana in lunetta, Venezia in bonus, Schio lo ha esaurito.

65-48 TRIPLA di Pan, 2’10” da giocare nel terzo quarto.

65-45 Piazzato di Cinili.

63-45 2/2 Attura.

Fallo di Sottana che manda Attura in lunetta, Schio esaurisce il bonus.

63-43 Rimbalzo di Keys e appoggio al tabellone, 3’16” sul cronometro del terzo quarto, 2-3 i falli.

61-43 KEYS DA TRE! Il Famila Schio scappa via, +18, time out che arriva dalla panchina di Venezia.

58-43 TRIPLA di Cinili.

55-43 Penetrazione di De Pretto, 5’41” sul cronometro del terzo quarto.

Carangelo si prende una tripla ma la manda sul ferro, rimbalzo di Harmon, possesso Schio.

53-43 Piazzato di Gruda che raggiunge quota 21.

51-43 2/2 Howard che va in doppia cifra e porta Venezia sul -8 con 7’12” da giocare nel terzo quarto.

Fallò di Andrè che viene richiamata in panchina dopo la quarta infrazione personale, liberi per Howard.

51-41 Fagbenle riporta l’Umana Reyer a -10.

Fallo di Andrè, il terzo personale, sella penetrazione di Petronyte, rimessa Venezia.

51-39 Petronyte in sospensione eludendo la marcatura di Gruda.

51-37 Penetrazione di Keys.

49-37 Assist di Petronyte per Fagbenle che si appoggia al vetro.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

20.18 A tra poco per il secondo tempo di Famila Wuber Schio-Umana Reyer Venezia su OA Sport.

20.16 Questi i numeri del primo tempo, Schio: 13/19 da 2, 6/12 da 3 e 5/8 i liberi; Venezia: 9/23 da 2, 3/8 da 3 e 8/10 i liberi. 19-14 i rimbalzi.

20.14 Primi 20′ totalmente colorati di orange con il Famila Schio avanti di 14 punti sulla Reyer Venezia con 19 punti di una straripante Sandrine Gruda, la migliore dell’Umana è Natasha Howard a quota 8.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

49-35 Howard si svita sotto canestro e realizza.

49-33 Palleggio, arresto e tiro di Harmon, 50″ sul cronometro del secondo quarto.

47-33 Recupero della Reyer e Carangelo si appoggia al vetro.

47-31 Gioco a due Cinili-Gruda e appoggio al tabellone della 7 del Famila.

45-31 Recupero di Venezia dopo la rimessa con Pan che va ad appoggiarne altri due, Vincent innervosito chiama time out.

45-29 Piazzato di Howard.

45-27 MESTADGH DA TRE! Terza tripla della serata per la belga.

42-27 1/2 Bestagno, 3 minuti per chiudere il primo tempo.

Fallo di Dotto su Bestagno, Schio in bonus, liberi.

42-26 TRIPLA con spazio di Mestdagh, massimo vantaggio Famila sul +16.

39-26 1/2 Harmon.

Fallo di Fagbenle su Harmon, liberi.

38-26 Piazzato di Gruda, 4’32” da giocare nel secondo quarto, time out Venezia.

36-26 TRIPLA di Howard.

36-23 Harmon si appoggia al tabellone dal pitturato battendo la marcatura di Bestagno.

34-23 TRIPLA di Mestadgh dall’angolo, +11 Schio con 6’25” da giocare prima dell’intervallo.

31-23 1/2 Howard.

Fallo di Cinili che manda Howard in lunetta.

31-22 TRIPLA di Sottana, la seconda della sua partita.

28-22 2/2 Bestagno.

Fallo di Keys su Bestagno, liberi.

28-20 Gruda raggiunge quota 13 punti con un tiro in sospensione.

26-20 Keys ristabilisce subito le distanze.

24-20 Palleggio, arresto e tiro di Attura.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

24-18 Recupero di Bestagno che serve Attura per il -6 Reyer.

24-16 Assist di Penna per Petronyte.

24-14 Passaggio schiacciato di Sottana per Keys che chiude il gioco a due appoggiando al tabellone.

22-14 1/2 Mestdagh.

Fallo di Pan su Mestdagh, entrambe le squadre in bonus, liberi.

21-14 TRIPLA di Penna, sullo scarico di Attura, parziale aperto di 5-0 in favore della Reyer, adesso è Pierre Vincent a chiamare time out. 1’31” da giocare nel primo periodo.

21-11 Piazzato di Pan.

21-9 TRIPLA di Sottana!

Harmon sbaglia il libero supplementare.

18-9 HARMON! Canestro con il fallo subito da Pan, potenziale gioco da 3, coach Ticchi va al primo time out della partita.

16-9 TRIPLA di Cinili, arrivano i primi punti del Famila non firmati da Sandrine Gruda, 3’52” sul cronometro del primo quarto.

13-9 2/2 Bestagno.

Fallo di Andrè su Bestagno. Schio in bonus, liberi.

13-7 Ancora Gruda, tiro in sospensione centrale a bersaglio, 3’45” per chiudere il primo quarto.

11-7 La francese realizza il libero supplementare e raggiunge già la doppia cifra avendo messo a segno tutti i punti di Schio sino a qui.

10-7 SANDRINE GRUDA! Canestro con il fallo subito da Howard.

8-7 Gruda riporta avanti Schio.

6-7 2/2 per l’mvp di gara-2, 5’45” da giocare, 2-1 la situazione falli.

Fallo di Olbis sulla penetrazione di Penna che andrà in lunetta con due liberi.

6-5 TRIPLA di Carangelo.

6-2 2/2 Gruda, 6’48” sul cronometro del primo quarto.

Fallo di Fagbenle su Gruda che sfiora il 2+1, liberi.

Gruda si prende un altro piazzato dalla media ma trova solo il ferro.

Ottima difesa del Famila che costringe Venezia all’infrazione di campo, 8’21” sul cronometro del primo quarto.

4-2 Taglio di Gruda servita da Harmon.

2-2 Penna sulla sirena dei 24 fa balzare in piedi tutta la panchina della Reyer.

2-0 Piazzato di Gruda dalla media.

SI PARTE! PALLA A DUE!

19.28 I QUINTETTI, SCHIO: Mestdagh, Gruda, Andrè, Dotto, Harmon; VENEZIA: Carangelo. Howard, Petronyte, Fagbenle, Penna.

19.25 Cinque minuti alla palla a due di gara-3 della serie scudetto, in corso la presentazione delle due squadre al Palasport “Livio Romare” di Schio.

19.20 Questi gli arbitri del match: Enrico Bartoli, Antonio Bartolomeo e Claudia Ferrari.

19.15 Il Famila Schio proverà ad allungare la serie per poi cercare una grande rimonta. L’ultima volta che le orange scledensi erano andate sotto 2-0 nella serie scudetto risale alla stagione 2011-2012, nell’ultimo trionfo di Taranto in Serie A1.

19.10 L’ingresso in campo delle giocatrici di Venezia al PalaRomare di Schio:

19.05 Per l’Umana Reyer Venezia di coach Giampiero Ticchi stasera ci sarà il primo match-point per uno scudetto che manca dal 1946. La compagine orogranata ha infatti trionfato sia in gara-1 (69-59) che in gara-2 (72-52) al “Taliercio”.

19.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Famila Wuber Schio-Umana Reyer Venezia. gara-3 della serie scudetto del campionato di Serie A1 2020-2021 di basket femminile.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Famila Wuber Schio-Umana Reyer Venezia, gara-3 scudetto del campionato di Serie A1 2020-2021 di basket femminile. Dopo le due vittorie della compagine di coach Giampiero Ticchi al “Taliercio” ora la serie si sposta al Palasport “Livio Romare” di Schio dove le oro-granata avranno a disposizione il primo match-ball per il titolo.

Nonostante l’assenza di Yvonne Anderson la Reyer Venezia è riuscita ad imporsi sia in gara-1 che in gara-2 della finale scudetto in casa propria. Nel primo atto è arrivato un 69-59 con 16 punti di Natasha Howard e 12 di Francesca Pan mentre nel secondo la trascinatrice delle lagunari è stata Elisa Penna con 20 punti, 72-52 finale in cui l’Umana ha preso completamente il controllo della partita nel terzo quarto (21-7 il parziale). Oggi per le ragazze di coach Ticchi la prima cartuccia disponibile per chiudere i playoff.

Per la prima volta dalla stagione 2011-2012 il Famila Schio si trova sotto 2-0 nella serie scudetto, allora la Taranto Cras Basket aveva conquistato l’ultimo dei suoi quattro tricolori prima della rinuncia all’iscrizione alla Serie A1 al termine della stagione seguente. Sfida da dentro o fuori per le orange di coach Pierre Vincent, costrette a trovare una vittoria per allungare la serie e portarla a gara-4; e non vedersi sottrarre in casa propria lo scettro di campione d’Italia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Schio-Venezia, gara-3 della finale scudetto 2020-2021 del massimo campionato italiano di basket femminile. Palla a due prevista per le ore 19.30 al PalaRomare di Schio, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 19.00.

Credit Ciamillo