Basket femminile, la Reyer Venezia sovrasta il Famila Schio anche in gara-2 della finale scudetto

L’Umana Reyer Venezia a una sola vittoria dal primo titolo della sua storia nella Serie A di basket femminile. In gara-2 della finale scudetto, infatti, le orogranata battono ancora il Famila Schio, stavolta surclassandolo con il punteggio di 72-52 e si avvicinano al Tricolore. Il prossimo appuntamento sarà in casa delle scledensi martedì 11 e costituirà il primo match-point per la Reyer.

La squadra di Giampiero Ticchi scende in campo con il quintetto formato da Carangelo, Howard, Penna, Fagbenle e Petronyte, mentre Pierre Vincent risponde con Dotto, Mestadagh, Harmon, André e Gruda. L’avvio di partita è estremamente equilibrato con continui sorpassi e controsorpassi: Venezia si spinge fino al 12-7, ma Schio è abile a riprenderla subito e a chiudere avanti il primo quarto grazie al canestro di Sottana (17-18).

In avvio di secondo periodo la Reyer tenta il primo allungo del match con un perentorio parziale di 10-0, che vede come grandi protagoniste Attura e Penna. Il Famila, però, riesce ad interrompere il momento critico e a riavvicinarsi alle orogranata: si va all’intervallo sul punteggio di 33-29 per le padrone di casa. Il terzo quarto è un monologo veneziano. Carangelo illumina in cabina di regia, Howard e Penna contribuiscono con triple pesanti e Petronyte fa sentire la sua presenza sotto le plance: ne viene fuori un decisivo break di 15-2, che porta la Reyer avanti di 18 punti a 10′ dalla sirena (54-36).

Nell’ultimo periodo di gioco le campionesse d’Italia in carica provano a rientrare in partita, ma Venezia si dimostra superiore e si permette anche il lusso di allungare ulteriormente nel punteggio: il risultato finale dice 72-52. La top scorer del match è Elisa Penna, autrice di 20 punti, ma contributi importanti arrivano anche da Natasha Howard (15 punti e 8 rimbalzi) e Gintare Petronyte (12 punti e 9 rimbalzi).

TABELLINO

UMANA REYER VENEZIA – FAMILA WUBER SCHIO 72-52 (17-18, 16-11, 21-7, 18-16)

VENEZIA – Penna 20, Howard 15, Petronyte 12, Pan 6, Attura 5, Bestagno 5, Carangelo 5, Fagbenle 4

SCHIO – Harmon 10, Gruda 9, Keys 8, Sottana 6, Andre 5, Dotto 5, Mestdagh 5, De Pretto 2

Credit: Ciamillo