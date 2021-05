LIVE Schio-Venezia 90-89, Serie A basket femminile in DIRETTA: il Famila allunga la serie scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.21 Nonostante un tentativo disperato di rimonta di Venezia che chiude il quarto quarto con un parziale di 36-21, il Famila Schio si aggiudica gara-3 e allunga la serie scudetto. Top-scorer Sandrine Gruda con 25 punti, la migliore dell’Umana Reyer è Natasha Howard con 22.

FINISCE QUI! SCHIO ALLUNGA LA SERIE SCUDETTO A GARA-4!

90-89 Tripla di Howard sulla sirena.

90-86 2/2 Mestdagh.

88-86 Penna realizza il -2, poi Penna commette fallo su Mestdagh, 8″ da giocare.

88-84 Stavolta Dotto fa 2/2.

86-84 TRIPLA DI ATTURA! Poi fallo sistematico speso dalla Reyer, 16″ sul cronometro, finale incandescente.

0/2 Dotto.

Fallo di Pan che manda in lunetta Dotto con 25″ sul cronometro.

Time out che arriva dalla panchina del Famila Schio con 39″ sul cronometro.

86-81 1/2 Howard.

Quinto personale di Harmon che manda in lunetta Howard.

Time out chiamato da coach Giampiero Ticchi.

86-80 Piazzato di Dotto che batte la marcatura di Petronyte.

84-80 1/2 Pan.

Fallo di Sottana che manda in lunetta Pan.

84-79 Piazzato di Mestdagh che riporta il Famila sul +5, 2’02” da giocare, entrambe le squadre da tempo in bonus.

82-79 2/2 Dotto.

Fallo di Attura su Dotto, liberi.

80-79 Recupero di Venezia e Penna va a depositare il -1 in contropiede. Time out Schio poi inizierà una nuova partita di 2 minuti e 43.

80-77 TRIPLA di Attura.

80-74 2/2 Gruda, 25 per la francese del Famila, 2’53” sul cronometro.

Fallo di Fagbenle che abbandona il match per il quinto personale, liberi per Gruda.

78-74 Howard riceve spalle a canestro e riporta Venezia sul -4 in svitamento, 3’27” da giocare.

78-72 2/2 Sottana.

Fallo di Pan su Sottana, entrambe le squadre in bonus, liberi per l’ex Fenerbahce.

76-72 Piazzato di Pan.

Sbaglia l’aggiuntivo Gruda.

76-70 GRUDA! La francese cattura il rimbalzo dopo la tripla sbagliata da Cinili e segna appoggiandosi al vetro subendo il fallo di Petronyte.

74-70 TRIPLA DI ATTURA! -4 Venezia, 5’14” da giocare.

74-67 2/2 Howard.

Recupero di Howard su Cinili che commette fallo cadendo, la panchina di Venezia chiede un antisportivo che non arriva, ci sono però i liberi.

74-65 1/2 Howard.

Fallo di Cinili su Howard, Famila in bonus, liberi.

74-64 TRIPLA fondamentale di Mestdagh che chiude il parziale aperto di 11-0 in favore di Venezia, 6’08” da giocare, Schio ha già esaurito il bonus, un fallo commesso dalla Reyer nel quarto quarto.

71-64 Penetrazione di Attura.

71-62 Howard realizza il -9 recuperando un pallone nel pitturato dopo un errore di Pan.

Adesso l’Umana ha portato dalla sua parte l’inerzia del match, persa di Schio.

71-60 TRIPLA centrale di Pan, -11 Reyer con 7’55” ancora da giocare, time out Schio.

Penna sbaglia il libero del tecnico.

Recupero di Venezia che porta ad un fallo tecnico fischiato a Pierre Vincent.

71-57 Ancora Howard, piazzato dalla media.

71-55 Appoggio al vetro di Howard dal pitturato.

71-53 Piazzato di Dotto.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

69-53 Due liberi di Mestdagh.

67-53 1/2 Bestagno.

Fallo di Bestagno che manda in lunetta Harmon con 33″ da giocare.

67-52 Ancora Attura, 10 per lei e 6 consecutivi, 42″ sul cronometro.

67-50 Penetrazione di Attura che batte la marcatura di Harmon e si appoggia al vetro trovando un gran canestro.

67-48 1/2 Sottana.

Fallo di Pan che manda Sottana in lunetta, Venezia in bonus, Schio lo ha esaurito.

65-48 TRIPLA di Pan, 2’10” da giocare nel terzo quarto.

65-45 Piazzato di Cinili.

63-45 2/2 Attura.

Fallo di Sottana che manda Attura in lunetta, Schio esaurisce il bonus.

63-43 Rimbalzo di Keys e appoggio al tabellone, 3’16” sul cronometro del terzo quarto, 2-3 i falli.

61-43 KEYS DA TRE! Il Famila Schio scappa via, +18, time out che arriva dalla panchina di Venezia.

58-43 TRIPLA di Cinili.

55-43 Penetrazione di De Pretto, 5’41” sul cronometro del terzo quarto.

Carangelo si prende una tripla ma la manda sul ferro, rimbalzo di Harmon, possesso Schio.

53-43 Piazzato di Gruda che raggiunge quota 21.

51-43 2/2 Howard che va in doppia cifra e porta Venezia sul -8 con 7’12” da giocare nel terzo quarto.

Fallò di Andrè che viene richiamata in panchina dopo la quarta infrazione personale, liberi per Howard.

51-41 Fagbenle riporta l’Umana Reyer a -10.

Fallo di Andrè, il terzo personale, sella penetrazione di Petronyte, rimessa Venezia.

51-39 Petronyte in sospensione eludendo la marcatura di Gruda.

51-37 Penetrazione di Keys.

49-37 Assist di Petronyte per Fagbenle che si appoggia al vetro.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

20.18 A tra poco per il secondo tempo di Famila Wuber Schio-Umana Reyer Venezia su OA Sport.

20.16 Questi i numeri del primo tempo, Schio: 13/19 da 2, 6/12 da 3 e 5/8 i liberi; Venezia: 9/23 da 2, 3/8 da 3 e 8/10 i liberi. 19-14 i rimbalzi.

20.14 Primi 20′ totalmente colorati di orange con il Famila Schio avanti di 14 punti sulla Reyer Venezia con 19 punti di una straripante Sandrine Gruda, la migliore dell’Umana è Natasha Howard a quota 8.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

49-35 Howard si svita sotto canestro e realizza.

49-33 Palleggio, arresto e tiro di Harmon, 50″ sul cronometro del secondo quarto.

47-33 Recupero della Reyer e Carangelo si appoggia al vetro.

47-31 Gioco a due Cinili-Gruda e appoggio al tabellone della 7 del Famila.

45-31 Recupero di Venezia dopo la rimessa con Pan che va ad appoggiarne altri due, Vincent innervosito chiama time out.

45-29 Piazzato di Howard.

45-27 MESTADGH DA TRE! Terza tripla della serata per la belga.

42-27 1/2 Bestagno, 3 minuti per chiudere il primo tempo.

Fallo di Dotto su Bestagno, Schio in bonus, liberi.

42-26 TRIPLA con spazio di Mestdagh, massimo vantaggio Famila sul +16.

39-26 1/2 Harmon.

Fallo di Fagbenle su Harmon, liberi.

38-26 Piazzato di Gruda, 4’32” da giocare nel secondo quarto, time out Venezia.

36-26 TRIPLA di Howard.

36-23 Harmon si appoggia al tabellone dal pitturato battendo la marcatura di Bestagno.

34-23 TRIPLA di Mestadgh dall’angolo, +11 Schio con 6’25” da giocare prima dell’intervallo.

31-23 1/2 Howard.

Fallo di Cinili che manda Howard in lunetta.

31-22 TRIPLA di Sottana, la seconda della sua partita.

28-22 2/2 Bestagno.

Fallo di Keys su Bestagno, liberi.

28-20 Gruda raggiunge quota 13 punti con un tiro in sospensione.

26-20 Keys ristabilisce subito le distanze.

24-20 Palleggio, arresto e tiro di Attura.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

24-18 Recupero di Bestagno che serve Attura per il -6 Reyer.

24-16 Assist di Penna per Petronyte.

24-14 Passaggio schiacciato di Sottana per Keys che chiude il gioco a due appoggiando al tabellone.

22-14 1/2 Mestdagh.

Fallo di Pan su Mestdagh, entrambe le squadre in bonus, liberi.

21-14 TRIPLA di Penna, sullo scarico di Attura, parziale aperto di 5-0 in favore della Reyer, adesso è Pierre Vincent a chiamare time out. 1’31” da giocare nel primo periodo.

21-11 Piazzato di Pan.

21-9 TRIPLA di Sottana!

Harmon sbaglia il libero supplementare.

18-9 HARMON! Canestro con il fallo subito da Pan, potenziale gioco da 3, coach Ticchi va al primo time out della partita.

16-9 TRIPLA di Cinili, arrivano i primi punti del Famila non firmati da Sandrine Gruda, 3’52” sul cronometro del primo quarto.

13-9 2/2 Bestagno.

Fallo di Andrè su Bestagno. Schio in bonus, liberi.

13-7 Ancora Gruda, tiro in sospensione centrale a bersaglio, 3’45” per chiudere il primo quarto.

11-7 La francese realizza il libero supplementare e raggiunge già la doppia cifra avendo messo a segno tutti i punti di Schio sino a qui.

10-7 SANDRINE GRUDA! Canestro con il fallo subito da Howard.

8-7 Gruda riporta avanti Schio.

6-7 2/2 per l’mvp di gara-2, 5’45” da giocare, 2-1 la situazione falli.

Fallo di Olbis sulla penetrazione di Penna che andrà in lunetta con due liberi.

6-5 TRIPLA di Carangelo.

6-2 2/2 Gruda, 6’48” sul cronometro del primo quarto.

Fallo di Fagbenle su Gruda che sfiora il 2+1, liberi.

Gruda si prende un altro piazzato dalla media ma trova solo il ferro.

Ottima difesa del Famila che costringe Venezia all’infrazione di campo, 8’21” sul cronometro del primo quarto.

4-2 Taglio di Gruda servita da Harmon.

2-2 Penna sulla sirena dei 24 fa balzare in piedi tutta la panchina della Reyer.

2-0 Piazzato di Gruda dalla media.

SI PARTE! PALLA A DUE!

19.28 I QUINTETTI, SCHIO: Mestdagh, Gruda, Andrè, Dotto, Harmon; VENEZIA: Carangelo. Howard, Petronyte, Fagbenle, Penna.

19.25 Cinque minuti alla palla a due di gara-3 della serie scudetto, in corso la presentazione delle due squadre al Palasport “Livio Romare” di Schio.

19.20 Questi gli arbitri del match: Enrico Bartoli, Antonio Bartolomeo e Claudia Ferrari.

19.15 Il Famila Schio proverà ad allungare la serie per poi cercare una grande rimonta. L’ultima volta che le orange scledensi erano andate sotto 2-0 nella serie scudetto risale alla stagione 2011-2012, nell’ultimo trionfo di Taranto in Serie A1.

19.10 L’ingresso in campo delle giocatrici di Venezia al PalaRomare di Schio:

19.05 Per l’Umana Reyer Venezia di coach Giampiero Ticchi stasera ci sarà il primo match-point per uno scudetto che manca dal 1946. La compagine orogranata ha infatti trionfato sia in gara-1 (69-59) che in gara-2 (72-52) al “Taliercio”.

19.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Famila Wuber Schio-Umana Reyer Venezia. gara-3 della serie scudetto del campionato di Serie A1 2020-2021 di basket femminile.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Famila Wuber Schio-Umana Reyer Venezia, gara-3 scudetto del campionato di Serie A1 2020-2021 di basket femminile. Dopo le due vittorie della compagine di coach Giampiero Ticchi al “Taliercio” ora la serie si sposta al Palasport “Livio Romare” di Schio dove le oro-granata avranno a disposizione il primo match-ball per il titolo.

Nonostante l’assenza di Yvonne Anderson la Reyer Venezia è riuscita ad imporsi sia in gara-1 che in gara-2 della finale scudetto in casa propria. Nel primo atto è arrivato un 69-59 con 16 punti di Natasha Howard e 12 di Francesca Pan mentre nel secondo la trascinatrice delle lagunari è stata Elisa Penna con 20 punti, 72-52 finale in cui l’Umana ha preso completamente il controllo della partita nel terzo quarto (21-7 il parziale). Oggi per le ragazze di coach Ticchi la prima cartuccia disponibile per chiudere i playoff.

Per la prima volta dalla stagione 2011-2012 il Famila Schio si trova sotto 2-0 nella serie scudetto, allora la Taranto Cras Basket aveva conquistato l’ultimo dei suoi quattro tricolori prima della rinuncia all’iscrizione alla Serie A1 al termine della stagione seguente. Sfida da dentro o fuori per le orange di coach Pierre Vincent, costrette a trovare una vittoria per allungare la serie e portarla a gara-4; e non vedersi sottrarre in casa propria lo scettro di campione d’Italia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Schio-Venezia, gara-3 della finale scudetto 2020-2021 del massimo campionato italiano di basket femminile. Palla a due prevista per le ore 19.30 al PalaRomare di Schio, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 19.00.

