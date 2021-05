LIVE Roma-Manchester United 3-2, Europa League in DIRETTA: i giallorossi vincono la partita di ritorno, ma in finale ci vanno gli inglesi. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LE PAGELLE DEL MATCH

Roma (3-4-2-1): Mirante 5,5; Karsdorp 6,5, Smalling 6 (dal 30′ Darboe 6,5), Ibanez 5, Bruno Peres 5,5 (dal 70′ Santon 6); Mancini 6, Cristante 6,5; Mkhitaryan 5,5, Pellegrini 6, Pedro 6,5 (dal 77′ Zalewski 6,5); Dzeko 6,5 (dal 77′ Mayoral 5,5)

Allenatore: Paulo Fonseca 6,5

Manchester United (4-2-3-1): de Gea 8; Wan-Bissaka 5 (dal 46′ Williams 5,5), Bailly 5,5, Maguire 6,5, Shaw 6 (dal 46′ Telles 6); Van de Beek 5, Fred 6,5; Greenwood 5,5, Bruno Fernandes 6,5 (dall’84 Mata sv), Pogba 5 (dal 64′ Matic 6); Cavani 8 (dal 73′ Rashford 6)

Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer 6

Alla Roma non riesce l’impresa di una rimonta che sarebbe stata clamorosa. I giallorossi hanno comunque vinto la partita di ritorno, ma è il Manchester United a prendersi il pass per la finalissima di Danzica (8-5, aggregate) dove troverà il Villarreal.

90+4′ FINISCE QUI: Roma-Manchester United 3-2.

90’+2 Centoventi secondi alla fine. Ammonito Williams per una brutta entrata su Williams.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

89′ Inizia l’ultimo minuto di gioco prima del recupero.

87′ Conclusione di Rashford dalla distanza: Mirante blocca in due tempi.

85′ RIBALTAMENTO DI FRONTE CON LA ROMA VICINA AL 4-2! Ancora de Gea chiamato all’intervento sul tiro, dal cuore dell’area di rigore, di Pellegrini.

84′ Si riparte! Cambio nello United: entra Mata, esce Bruno Fernandes. Ammonito Cristante per un’entrata in ritardo su un avversario.

83′ ZAAAAAAALEWSKIIIIIIIIII! Roma-Manchester United 3-2: il giovane giocatore dei giallorossi bravo e fortunato con un tiro al volo deviato a cogliere il gol del vantaggio dei capitolini.

79′ La Roma cerca di caricare a testa bassa, in questi dieci minuti finali, almeno per provare a vincere la partita di stasera.

77′ Escono sia Pedro sia Dzeko: al loro posto vanno dentro il giovane Zalewski e Mayoral.

76′ Cross di Pedro per Dzeko: il bosniaco non trova il modo di avvitarsi spedendo alto.

76′ de Gea allontana con un pugno.

75′ Si entra nell’ultimo quarto d’ora. Punizione per la Roma: Pellegrini mette dentro…corner.

74′ PALO DELLA ROMA! Mkhitaryan, pescato in verticale da Darboe, prova a battere de Gea sul primo palo: il tentativo dell’armeno si infrange sulla base del palo.

73′ Il centravanti sudamericano lascia il campo sostituito da Rashford.

72′ Intanto ci sono storie tese fra Cavani e Karsdorp: entrambi ammoniti dall’arbitro.

70′ Cambio nella Roma: esce Bruno Peres, entra Santon.

68′ CAAAAAAAAAVAAAAAANI: Roma-Manchester United 2-2. Ancora una volta il Matador contro i giallorossi. Colpo di testa perfetto dell’uruguaiano che sul taglio da destra verso il centro coglie la difesa impreparata e mal allineata freddando Mirante.

66′ GREENWOOD SI DIVORA IL GOL DEL 2-2! Clamorosa occasione per il giovane giocatore dello United che, liberato da Bruno Fernandes, non riesce a indirizzare verso la porta.

64′ BRUNO FERNANDES! Torna a farsi vedere in avanti lo United: cannonata del portoghese…Mirante respinge in due tempi.

64′ Corre ai ripari lo United: esce Pogba, entra Matic.

62′ ANCORA DE GEA! Questa volta lo spagnolo compie, anche con un po’ di fortuna, una parata straordinaria sulla zampata di Mkhitaryan.

61′ CLAMOROSA DOPPIA PARATA DI DE GEA! Lo spagnolo riesce d’istinto a respingere un colpo di testa ravvicinato di Dzeko e il susseguente tap-in di Pedro. In caso di gol, i giallorossi riaprirebbero nettamente la gara.

60′ CRIIIIIIIISTANTE: Roma-Manchester United 1-1. Palla recuperata dalla Roma con Pellegrini sulla trequarti offensiva: Cristante si gira in un amen scagliando un destro che finisce la sua corsa direttamente in rete. Nulla da fare per de Gea. Alla Roma ora mancano tre gol per la qualificazione.

58′ Ammonito intanto Fred per un fallo su Darboe.

57′ DZEEEEEEEEEEEEKO: Roma-Manchester United 0-1. Pareggio dei giallorossi che con il loro numero 9 equilibrano le cose, quantomeno in questo match. Bella la deviazione di testa del bosniaco su un controcross di Pedro, al termine di un’azione avvolgente della Roma.

56′ Scontro a centrocampo fra Dzeko e Bailly: l’arbitro ravvisa un fallo del difensore dello United. In realtà il bosniaco era caduto sulla palla dopo un controllo difettoso.

54′ Cavani intanto finisce in fuorigioco.

51′ Continua ad attaccare la Roma: altro giro dalla bandierina per i giallorossi, altro pericolo neutralizzato da de Gea.

49′ Maguire tocca la palla con un braccio nella propria area di rigore! L’arbitro decide di non accordare il penalty mimando ai giocatori della Roma la dinamica dell’episodio e facendo capire che la palla ha incocciato prima sul tacco del difensore inglese e poi sul braccio.

46′ Due cambi da registrare nello United, mentre la Roma ci prova con un destro di Cristante bloccato a terra da De Gea: escono Shaw e Wan-Bissaka, al loro posto in campo Telles e Williams.

COMINCIA LA RIPRESA! LA ROMA MUOVE IL PRIMO PALLONE.

Torniamo fra qualche minuto per la cronaca del secondo tempo.

Inglesi avanti dopo la prima frazione di gioco grazie al gol messo a segno da Edinson Cavani. Lo United vede vicinissima la finale di Danzica.

45’+3 FINISCE IL PRIMO TEMPO: Roma-Manchester United 0-1.

45′ Ci saranno 3 minuti di recupero, mentre il Manchester prova a raddoppiare.

44′ Punizione dai 30m per lo United, dopo un fallo di Mancini su Bruno Fernandes. Ci prova il portoghese: barriera piena.

41′ REAZIONE DELLA ROMA! Mkhitaryan si trova davanti a de Gea provano a sorprenderlo con un sinistro incrociato su cui però l’estremo difensore spagnolo si dimostra reattivissimo neutralizzando il pericolo.

39′ CAAAAAAVAAAAANI: Roma-Manchester United 0-1! Inglesi in vantaggio a conclusione di una bellissima azione in verticale finalizzata al meglio dal Matador sull’assist di Fred. Il VAR dice che è tutto ok.

36′ Palla dentro: colpo di testa di Mancini, parata sicura di de Gea. L’ex atalantino era fra l’altro in fuorigioco.

35′ Pellegrini, ancora lui, si prende una bella punizione sulla trequarti: salgono ancora i colpitori di testa della squadra di Fonseca.

34′ TIRO VIOLENTO DI PELLEGRINI COL SINISTRO! Azione dipanata benissimo dalla Roma che col passare dei minuti si sta rendendo sempre più pericolosa: mancino del capitano, parata del portiere degli ospiti.

33′ La Roma ci prova ancora a testa bassa: Bruno Peres però sbaglia l’imbucata per Pedro.

32′ Maguire allontana di testa.

32′ Dzeko intanto si conquista una bella punizione sulla trequarti: salgono le torri capitoline.

31′ Ottima occasione di testa per Mkhitaryan, che aveva anticipato tutti su un cross dalla destra di Dzeko, ma l’armeno viene pescato in offside.

30′ Scocca intanto la mezz’ora. La Roma si è ridisegnata con un inedito 4-3-3: Darboe da vertice basso, Pellegrini e Cristante da mezz’ali.

30′ A sorpresa Fonseca non fa entrare Kumbulla, ma al posto di Smalling inserisce Darboe.

28′ Si è fatto male Smalling: purtroppo arriva l’ennesimo problema muscolare per la Roma. E’ pronto subito Kumbulla.

27′ La Roma riesce, col brivido, visto l’intervento di Bruno Peres su Van de Beek, a liberare l’area e a riconquistare la sfera.

25′ MIRANTE! MIRACOLO SU CAVANI. Imbeccata per il sudamericano che a tu per tu col portiere spara dritto per dritto: l’estremo difensore ci mette le manone deviando in angolo.

23′ Squadre già spezzate in due: vedremo quale delle due formazioni riuscirà a piazzare la stoccata che la porterà in vantaggio questa sera

20′ TRAVERSA DI CAVANI! Palla persa in uscita da parte della Roma: chance immediata per il “Matador” che non trova lo specchio colpendo il montante, con un pallonetto leggermente impreciso. Rimessa dal fondo per i giallorossi.

19′ Non interviene il VAR. Si riparte con la conferma dell’ammonizione e una punizione per la Roma.

18′ C’è un giallo per Wan-Bissaka: entrata bruttissima dell’esterno destro degli inglesi ai danni di Bruno Peres. I giocatori della Roma chiedono il rosso, vedremo se interverrà il VAR.

17′ Cavani intanto viene pizzicato in offside.

15′ Se ne va il primo quarto d’ora.

14′ Pedro si fa vedere con una conclusione dai 20m! Lo spagnolo ha rubato palla a Pogba presentandosi poi alla conclusione: tiro terminato alto sopra la traversa difesa da de Gea.

11′ Cavani ruba palla in maniera energica a Mancini, poi apre su Bruno Fernandes che a sua volta prova a scucchiaiare per Greenwood: il suo riferimento però è sbagliato e termina sul fondo.

9′ Lo United allontana sbrogliando la matassa.

8′ Karsdorp ruba palla a Shaw in area di rigore, ma il suo cross basso viene letto da de Gea. Palla in angolo.

7′ Altra bella azione della Roma: perfetta la circolazione di palla, con Pellegrini che di sinistro prova a rifinire. Il suo tiro però termina fuori.

4′ DOPPIA PALLA GOL CLAMOROSA PER LA ROMA! De Gea si salva in entrambe le circostanze: la prima respingendo un tiro a botta sicura di Mancini, la seconda osservando un colpo di testa di Mkhitaryan che finisce sull’esterno della rete.

3′ Inizio senza particolari squilli di tromba.

1′ SI PARTE! LO UNITED MUOVE IL PRIMO PALLONE DEL MATCH.

20.58 Sorteggio e scambio di gagliardetti fra i due capitani.

20.55 Le formazioni iniziano le operazioni di ingresso in campo.

20.50 Le squadre tornano negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettagli tecnico-tattici dai rispettivi tecnici.

20.45 Dzeko contro Cavani in un’altra grande notte europea: chi riuscirà a determinare di più nei 90′?

20.40 Prova ad alzare i giri del motore la compagine giallorossa che andrà alla caccia dell’impossibile rimonta: per provare a passare serve vincere 4-0 o 5-1, altrimenti un pirotecnico 6-2 che porterebbe la sfida ai supplementari.

20.35 Squadre in campo per il riscaldamento.

20.30 Ci siamo: mezz’ora all’inizio del match.

20.07 La formazione ufficiale del Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Van de Beek, Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes; Cavani.

20.04 La formazione ufficiale dei giallorossi: Mirante; Smalling, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

20.00 Buonasera e benvenuti alla diretta live di Roma-Manchester United.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE Roma-Manchester United, semifinale di ritorno dell’Europa League 2020/21: i giallorossi cercano la rimonta impossibile contro i Red Devils nella cornice dello Stadio Olimpico.

In casa capitolina, dove la notizia dell’arrivo di Jose Mourinho sulla panchina romanista, in vista della stagione 2021/2022, ha scosso l’ambiente: potrà essere questo un innesco buono per scuotere il gruppo attualmente nelle mani di Fonseca per un comeback che avrebbe del clamoroso?

Difficile da realizzarsi, anche perchè a opporsi a Dzeko e compagni ci sarà quel Manchester United che, oltre ad avere un vantaggio importante, maturato grazie al 6-2 casalingo dell’andata, avrà la motivazione di provare a centrare una finale, così come hanno fatto i rivali cittadini del City e il Chelsea in Champions League e come potrebbe fare anche l’Arsenal; impegnato col Villarreal nell’altra semifinale di Europa League.

Chi la spunterà quindi stasera? La parola al campo, unico giudice supremo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Roma-Manchester United, semifinale di ritorno dell’Europa League 2020/21: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

