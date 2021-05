LIVE Roma-Manchester United, Europa League in DIRETTA: serve la rimonta impossibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE Roma-Manchester United, semifinale di ritorno dell’Europa League 2020/21: i giallorossi cercano la rimonta impossibile contro i Red Devils nella cornice dello Stadio Olimpico.

In casa capitolina, dove la notizia dell’arrivo di Jose Mourinho sulla panchina romanista, in vista della stagione 2021/2022, ha scosso l’ambiente: potrà essere questo un innesco buono per scuotere il gruppo attualmente nelle mani di Fonseca per un comeback che avrebbe del clamoroso?

Difficile da realizzarsi, anche perchè a opporsi a Dzeko e compagni ci sarà quel Manchester United che, oltre ad avere un vantaggio importante, maturato grazie al 6-2 casalingo dell’andata, avrà la motivazione di provare a centrare una finale, così come hanno fatto i rivali cittadini del City e il Chelsea in Champions League e come potrebbe fare anche l’Arsenal; impegnato col Villarreal nell’altra semifinale di Europa League.

Chi la spunterà quindi stasera? La parola al campo, unico giudice supremo.

