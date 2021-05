LIVE Piazza di Siena 2021, GP Roma in DIRETTA: inizia la gara, azzurri a caccia del riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

13.51 Il terzo messicano di oggi, Eugenio Garza Perez, accumula 9 penalità. Emanuele Gaudiano è a forte rischio cutgià a metà del primo giro.

13.49 Il belga Olivier Philippaerts, uno dei favoriti, non trova il percorso netto, e anzi raggiunge 9 penalità.

13.47 8 anche per il francese Marc Dilasser, che scavalca Bucci al secondo posto.

13.45 Altro italiano in pista, questa volta Piergiorgio Bucci, con 8 penalità. Sono scesi i primi 20, e c’è un solo percorso netto, quello della statunitense Jessica Springsteen. Bucci è secondo in classifica, con il crono di 76.09.

13.43 Tocca a Fabio Brotto, 18 penalità per lui.

13.41 Manca il percorso netto l’azzurro, 9 le penalità per Gaudiano.

13.38 Il ceco Ales Opatrny arriva a 12 penalità. Tocca ad Emanuele Gaudiano!

13.36 Mohammed Ahmed Al Owais non va oltre le 13 penalità.

13.34 Il messicano Carlos Hank Guerreiro chiude con 16 penalità.

13.32 Due errori anche per Riccardo Pisani, per un totale di 9 penalità.

13.29 E’ ancora Italia a Piazza di Siena, con Antonio Maria Garofalo che termina con 16 penalità.

13.27 Parte l’americano Mclain Ward, il quale per pochissimo resta sotto il tempo limite, ma accumula 12 penalità.

13.25 Nicolas Pizarro, messicano, è costretto al ritiro dopo aver abbattuto 5 ostacoli.

13.23 Tocca all’israeliano Daniel Bluman: 8 penalità per lui.

13.21 Parte il messicano Patricio Pasquel, che chiude con 12 penalità. Il percorso è davvero complicato, e solo un binomio sui 9 partiti ha completato senza errori.

13.19 Male il belga Gregory Wathelet, tra i favoriti della vigilia, costretto al ritiro.

13.17 Jessica Springsteen, in rappresentanza degli Stati Uniti, è la prima ad effettuare il percorso netto, in 76.18 secondi!

13.14 Il primo italiano in gara è Antonio Alfonso, insieme a Charmie, che accumula anche lui 9 penalità.

13.12 Niente da fare neanche per il giapponese Daisuke Fukushima, che accumula 9 penalità.

13.10 Il britannico Scott Brash abbatte due ostacoli e supera il tempo limite. 9 penalità, percorso difficilissimo!

13.07 Il ceco Kamil Papousek, in sella a Warness mette giù 5 ostacoli, per un totale di 22 penalità.

13.04 E’ il momento di un altro tedesco Patrick Stühlmeyer, che accumula 12 penalità, dopo aver sforato il tempo limite.

13.02 La tedesca Kendra Claricia Brinkop chiude con 12 penalità.

12.55 Cambio nella formula della competizione, che vedrà due fasi, con un cut tra la prima e la seconda.

12.50 Manca pochissimo ormai, ben 50 i binomi in gara. Tra i favoritissimi il tedesco Marcus Ehning, gli svizzeri Martin Fuchs e Steve Guerdat, oltre ai belgi Gregory Wathelet e Olivier Philippaerts.

12.45 Prima a partire la tedesca Kendra Claricia Brinkop, la migliore nella Coppa delle Nazioni, che andrà in sella a Kastelle Memo.

12.40 Ci si aspetta molto in particolare da due italiani, Emanuele Gaudiano e Lorenzo De Luca. Il primo andrà alle Olimpiadi per difendere i colori azzurri, mentre al secondo appartiene l’ultimo successo tricolore a Piazza di Siena.

12.35 Tanti gli italiani presenti, tutti a caccia del riscatto dopo l’opaca prestazione nella Coppa delle Nazioni, dove non si è andati oltre il decimo posto e la prematura esclusione dopo la prima manche.

12.30 Manca mezz’ora al via. Nella startlist ci sono tutti i campioni annunciati, una vera e propria parata di stelle a Piazza di Siena.

Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che per l’occasione ci porterà a Villa Borghese, per l’edizione 2021 di Piazza di Siena, in cui si svolgerà il Gran Premio individuale, in cui l’Italia andrà a caccia di un successo che manca dal 2018.

Dopo la cocente delusione nella Coppa delle Nazioni, gli azzurri sono chiamati al riscatto, e potranno fare affidamento su nomi eccellenti, come quelli di Alberto Zorzi, Emanuele Gaudiano e Lorenzo De Luca, già vincitore della prestigiosa rassegna.

In campo internazionale non mancheranno certamente i rivali, con gli svizzeri Martin Fuchs e Steve Guerdat tra i favoritssimi, così come il tedesco Marcus Ehning, fin qui in ombra in questo fine settimana, mentre il Belgio proverà a fare doppietta con Olivier Philippaerts, Jerome Guery e Gregory Wathelet.

Si parte alle ore 13, buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE.

Foto: LiveMedia/Giancarlo Dalla Riva