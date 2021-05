LIVE Olimpia Milano-Venezia, Serie A basket in DIRETTA: gara-2 semifinale playoff in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Venezia, gara-2 della semifinale playoff della Serie A 2020-2021 di basket.

La serie è sull’1-0 per l’Olimpia Milano, che al Mediolanum Forum avrà dunque l’opportunità di allungare e portarsi a una sola partita dalla finalissima. Il match d’esordio di questa semifinale scudetto è stato più equilibrato del previsto ed è terminato sul punteggio di 81-79, con l’AX Armani Exchange che si è aggiudicata la vittoria a un solo secondo dalla sirena grazie al canestro di Shavon Shields (top scorer con 25 punti). in doppia cifra anche Kevin Punter e Sergio Rodriguez (entrambi a quota 13 punti), mentre a Venezia non sono bastati i 18 punti di Stefano Tonut, la doppia doppia di Mitchell Watt (16 punti e 10 rimbalzi). Ricordiamo che questa sarà una settimana fondamentale per l’Olimpia Milano, che venerdì sarà in quel di Colonia per prendere parte alle Final Four di Eurolega, un fattore di cui i campioni d’Italia in carica sono chiamati ad approfittare.

La palla a due del match tra Olimpia Milano e Venezia è programmata per le ore 20.45. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

Credit: Ciamillo