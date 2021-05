Basket, Playoff Serie A: Milano domina Venezia e va sul 2-0 in semifinale

Va sul 2-0 Milano nella serie contro la Reyer Venezia, ma in gara 2 non c’è partita a differenza del successo in extremis di due giorni fa. Match già virtualmente chiuso dopo il primo quarto e messo in sicurezza prima dell’intervallo per l’A|X Armani Exchange che, così, può risparmiare anche energie fisiche e mentali in vista delle Final Four di Eurolega.

Faticano le due squadre a inizio partita, con diversi errori e percentuali non altissime. La tripla di De Nicolao e i canestri di Watt e Tonut mandano Venezia avanti 4-7, ma qui Milano cambia radicalmente ritmo. Da oltre l’arco Delaney trova il pareggio, LeDay porta l’Olimpia avanti dalla lunetta, poi è ancora un ispirato Delaney a fare male a Venezia. Altri sei punti del giocatore danno l’allungo ai padroni di casa. Venezia perde molti palloni, sbaglia tanti tiri da oltre l’arco, mentre i ragazzi di Messina alzano nettamente le percentuali. Il parziale si allunga fino alla palla rubata da Rodriguez che scappa via, segna, subisce fallo e chiude il primo periodo sul 23-7 per Milano.

Si sblocca Watt, dopo un parziale monstre di 21-0 per Milano, ma subito la tripla di Rodriguez spegne l’entusiasmo ospite. Milano controlla, supera i 20 punti di vantaggio, dà spettacolo, quando sempre lo spagnolo libera con un pallone dietro la schiena Zack LeDay che segna la tripla, subisce fallo e +24 per i padroni di casa e match praticamente chiuso. Ci provano Tonut e compagni, ma Milano da oltre l’arco segna con il 70% e va al riposo lungo avanti sul 54-29 con gara 2 già in freezer.

L’Olimpia a questo punto può controllare il match, non forza troppo – pensando anche all’impegno di venerdì sera nelle Final Four di Eurolega – e Venezia limita i danni, anche se non riesce ad accorciare il divario tra le due squadre. Il terzo quarto si chiude, così, 77-52, con Milano che viaggia con oltre il 50% dal campo, mentre Venezia paga tantissimo il 2/17 da oltre l’arco, con solo Chappell e De Nicolao a essere andati a segno, ma anche loro con un 2/9 cumulativo da tre punti. E l’ultimo quarto parte con tripla di Datome e assist spettacolo di Rodriguez per Hines che mettono il sigillo su una gara 2 dominata. Ormai il match ha valore solo per le statistiche, Messina fa riposare le sue prime scelte in vista di Colonia, ma Venezia non riesce comunque ad accorciare il gap e l’Olimpia vince 99-65 e va sul 2-0 nella serie.

