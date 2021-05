LIVE Olimpia Milano-Venezia 99-65, Serie A basket in DIRETTA: dominio meneghino, 2-0 nella serie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.32 Il top scorer del match è Malcolm Delaney, autore di 20 punti (segnati tutti nel primo tempo); bene anche Sergio Rodriguez, che chiude con 14 punti e 7 assist. Per la Reyer l’ultimo ad arrendersi è Mitchell Watt (15 punti).

22.30 Non c’è stata partita stasera al Forum: l’Olimpia Milano asfalta Venezia con il punteggio di 99-65 e vola sul 2-0 nella serie.

FINALE: Olimpia Milano-Venezia 99-65

99-65 Canestro di Wojciechowski.

97-65 Tripla di Roll.

94-65 Palleggio, arresto e tiro di Chappell.

94-63 Primi punti del match di Cinciarini.

92-63 2/2 di Roll ai liberi.

90-63 Tripla di Stone.

90-60 Assist di Roll, segna Brooks.

88-60 Gioco da tre punti di Jerrells.

88-57 Datome con un sola mano trova la retina.

86-57 Tripla di Cerella.

86-54 Hines completa il gioco da tre punti.

85-54 Hines pescato sotto canestro, canestro e fallo.

83-54 Ancora a segno Daye.

83-52 Hines completa il gioco da tre punti.

82-52 SPETTACOLO MILANO! Rodriguez dietro la schiena, Hines segna col layup e subisce anche il fallo.

80-52 Tripla di Datome. Massimo vantaggio Milano, +28.

FINE TERZO QUARTO: Olimpia Milano-Venezia 77-52

77-52 Roll dalla rimessa firma l’ultimo canestro del terzo quarto.

75-52 Daye si difende col corpo e trova la retina dalla media distanza.

75-50 Rodriguez fissa il nuovo +25.

73-50 2/2 in lunetta di Widmar.

73-48 Che giocata di Datome! Ne beneficia LeDay, schiacciata comoda!

71-48 L’ultimo ad arrendersi per Venezia è Watt.

71-46 Rimbalzo offensivo per Milano, comodo canestro per LeDay.

69-46 Ancora 1/2 per Watt.

69-45 2/2 di Moraschini ai liberi.

67-43 Shields completa il gioco da tre punti.

66-43 Shields sfida Stone: canestro e fallo subito!

64-43 1/2 di Watt in lunetta.

64-42 Mazzola perde palla, LeDay vola a schiacciare.

62-42 2/2 in lunetta per Daye.

62-40 Gioco da tre punti di Chappell.

62-37 Risponde subito Shields.

60-37 Daye si protegge col corpo e appoggia al vetro.

60-35 Tonut a bersaglio, quasi una tripla.

60-33 Tripla di Shields!

57-33 A segno Watt.

57-31 Roll con la tripla in uscita dai blocchi!

54-31 2/2 in lunetta per Tonut.

INIZIO SECONDO TEMPO

21.36 Ci prendiamo un attimo di pausa per l’intervallo. Rimanete su OA Sport per il secondo tempo!

21.35 Scatenati Malcolm Delaney e Sergio Rodriguez: il primo ha realizzato addirittura 20 punti, mentre il secondo ne ha messi 12 ed è stato autore di alcune giocate da urlo.

21.32 Una sola squadra in campo nel primo tempo della gara-2 tra Milano e Venezia: si va all’intervallo sul punteggio di 54-29 per i meneghini, vicinissimi al 2-0 nella serie.

FINE PRIMO TEMPO: Olimpia Milano-Venezia 54-29

54-29 Risposta immediata di Milano! Rodriguez inventa, Delaney mette l’ennesima tripla!

51-29 Tripla di Chappell.

51-26 2/2 ai liberi per Delaney.

Timeout Reyer.

49-26 Primi punti anche per Wojciechowski.

47-26 Ottimo uso del perno di Widmar.

47-24 IL CHACHOO DALL’ARCO! Dominio totale dell’Olimpia!

44-24 2/2 ai liberi per Widmar.

44-22 Tonut prova a salire di livello.

44-20 LeDay realizza il libero supplementare.

43-20 MAGIAAAAA DEL CHACHOOO! Assist dietro la schiena per LeDay che dall’angolo mette la tripla subendo anche il fallo! Spettacolo Milano!

40-20 Rodriguez amministra il libero. Doppiata la Reyer!

Fallo tecnico fischiato a De Raffaele.

39-20 Daye a segno dalla media distanza.

39-18 DELANEY ON FIRE STASERA! Altra tripla a bersaglio per lo statunitense.

36-18 Classico tiro in allontanamento di Datome: si muove solo la retina.

34-18 2/2 in lunetta per Daye.

34-16 Contropiede Venezia, Tonut chiude con classe. Mini-break di 5-0 della Reyer, Messina chiama timeout.

34-14 Watt in lunetta completa il gioco da tre punti.

34-13 Watt risponde con la stessa moneta, subendo anche il fallo.

34-11 A bersaglio il semigancio di Hines.

32-11 Rodriguez ora è inarrestabile. Ancora +21 Olimpia.

30-11 Primi punti del match anche per Jerrells.

30-9 Si iscrive all’appello anche Jeff Brooks.

28-9 LA TRIPLA DEL CHACHO! Milano vuole chiuderla subito.

25-9 Watt sblocca finalmente la Reyer dopo tanti minuti di sterilità totale.

25-7 Assist di Rodriguez, l’interferenza di Watt sul tiro di Moraschini è irregolare.

FINE PRIMO QUARTO: Olimpia Milano-Venezia 23-7

Bloccato il tentativo di tiro di Shields sulla sirena.

23-7 Rodriguez in lunetta completa il gioco da tre punti.

22-7 Rubata di Rodriguez direttamente dalla rimessa laterale: due punti e fallo subito. Venezia totalmente nel pallone.

20-7 Roll si mette in proprio e trova la retina. Addirittura 16-0 di parziale!

18-7 Jumper dalla media distanza di Biligha. Continua il parziale di Milano, Reyer in grande difficoltà.

16-7 2/2 ai liberi per Delaney.

14-7 ANCORA DELANEY DA TREEE! Si allunga a 10-0 il parziale milanese, timeout Venezia.

11-7 Delaney attacca e trova l’appoggio vincente al vetro. Parziale di 7-0 per l’Olimpia.

0/2 ai liberi per Watt.

9-7 2/2 in lunetta per LeDay.

7-7 Delaney dall’arco! Perfetta parità dopo i primi 5′ di gioco.

4-7 Stone recupera palla contro Shields, Tonut arriva fino al ferro.

4-5 Mazzola pesca Watt, schiacciata per il centro di Venezia!

4-3 Si iscrive al match anche Gigi Datome.

2-3 Il primo canestro dal campo è la tripla di De Nicolao.

2-0 Il 2/2 di Delaney stappa la partita.

INIZIO MATCH

20.44 QUINTETTO MILANO – Delaney, Shields, Datome, LeDay, Hines.

20.43 QUINTETTO VENEZIA – De Nicolao, Tonut, Stone, Mazzola, Watt.

20.40 Ricordiamo che questa sarà una settimana fondamentale per l’Olimpia Milano che venerdì sarà in quel di Colonia per prendere parte alle Final Four di Eurolega.

20.35 In quella partita grande prova di Shields (25 punti); in doppia cifra anche Kevin Punter e Sergio Rodriguez (entrambi a quota 13 punti), mentre a Venezia non sono bastati i 18 punti di Stefano Tonut e la doppia doppia di Mitchell Watt (16 punti e 10 rimbalzi).

20.30 l match d’esordio di questa semifinale scudetto è stato più equilibrato del previsto ed è terminato sul punteggio di 81-79, con l’AX Armani Exchange che si è aggiudicata la vittoria a un solo secondo dalla sirena grazie al canestro di Shavon Shields

20.25 La serie è sull’1-0 per l’Olimpia Milano, che al Mediolanum Forum avrà dunque l’opportunità di allungare e portarsi a una sola partita dalla finalissima.

20.20 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Venezia, gara-2 della semifinale playoff della Serie A 2020-2021 di basket.

