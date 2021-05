LIVE Olimpia Milano-Trento, Serie A basket in DIRETTA: gara-2 play-off in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Olimpia Milano-Trento, la cronaca di gara-1

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di AX Armani Exchange Olimpia Milano-Aquila Basket Trento, gara-2 della serie dei quarti di finale playoff del campionato di Serie A 2020-2021 di basket. Dopo la vittoria della squadra di coach Ettore Messina ieri si torna subito in campo al Mediolanum Forum di Assago.

88-62 il punteggio con la quale l’Olimpia Milano si è imposta nella gara inaugurale dei playoff. Già dal secondo quarto le scarpette hanno preso il controllo della partita (23-14 il parziale) limitandosi poi ad una comoda gestione del risultato. I migliori tra le fila dei meneghini sono stati l’ex Shavon Shields (a Trento nel 2017 e nella stagione 2017-2018 in cui ha raggiunto la Finale Scudetto persa proprio contro l’Olimpia) con 16 punti, Kevin Punter con 13 e Kyle Hines con 12, 7 rimbalzi e 4 assist.

La Dolomiti Energia di coach Emanuele Molin, nonostante i 16 punti di Gary Browne e i 12 di JaCorey Williams si è dovuta arrendere ai più quotati avversari, favoriti numero 1 per lo scudetto. Oggi i bianconeri cercheranno, per quanto possibile, di riscattarsi, cercando di evitare in tutti i modi di arrivare al match della BLM Group Arena di Trento (gara-3 in programma domenica 16 maggio alle 20.45 con Milano già avanti 2-0 nella serie.

La palla a due di Olimpia Milano-Trento, gara-2 della serie dei quarti di finale dei playoff, è prevista per le ore 19.00 al Mediolanum Forum di Assago. Il match sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport sul canale Eurosport 2 (211 di Sky) e sarà visibile anche in streaming attraverso Eurosport Player (disponibile anche su DAZN). OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’incontro per non perdersi davvero nulla.

Credit: Ciamillo