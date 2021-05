CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA SCONFITTA DI MUSETTI

14.42 La nostra DIRETTA LIVE di Musetti-Opelka, secondo turno degli Internazionali d’Italia finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per interviste, commenti e aggiornamenti sugli Internazionali d’Italia. A presto.

14.40 Opelka vola quindi agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia dove affronterà il vincente del derby russo fra Aslan Karatsev e Daniil Medvedev.

14.38 Per Musetti si tratta di esperienza nel giocare questo tipo di partite. Il carrarese si è fatto breakkare due volte a zero e con due passaggi a vuoto ha di fatto compromesso il match. La continuità al servizio è l’unica colpa che possiamo imputare al giovane italiano: 66% di resa con la prima e solo il 50% con la seconda. Purtroppo gli errori sono arrivati concentrati soprattutto su due giochi.

14.36 Semplicemente impossibile quest’oggi contenere al servizio l’americano che è stato pressoché perfetto. Il classe 1997 di St.Joseph ha servito la bellezza di 23 ace, migliorando ulteriormente i 18 messi a segno contro Gasquet, non concedendo neanche una palla break a Musetti.

FINISCE COSI’. Reilly Opelka batte Lorenzo Musetti 6-4 6-4 non concedendogli neanche una chance.

40-15 Non riesce a rispondere Musetti. Due match point Opelka.

30-15 Altro ace di Opelka che non ha passaggi a vuoto.

15-15 IL PASSANTE DI MUSETTI! Come si è mosso l’azzurro lateralmente!

15-0 Parte con l’ace lo statunitense.

4-5 BREAK OPELKA! NOOOO! IN RETE LO SMASH DI MUSETTI! Adesso serve una specie di miracolo al toscano per rimetterla in piedi.

0-40 Trova l’angolo con il rovescio Opelka! Tre palle break che assomigliano a match point.

0-30 Il dritto a sventaglio di Musetti finisce in corridoio. Pericolo per il toscano.

0-15 Prende campo Opelka con il dritto e chiude con la stop volley.

4-4. Tre ace in questo game per Opelka che non lascia il minimo spiraglio a Musetti.

40-15 Riesce a bloccare la risposta Musetti con il rovescio.

40-0 Segue la seconda a rete Opelka ed è bravo a chiudere la volée.

30-0 Adesso sono 20 gli ace. Debordante l’americano.

15-0 Salgono a 19 gli ace di Opelka.

4-3. Musetti è ancora vivo e recupera un altro game da 15-30. Adesso l’americano ci sta provando ripetutamente anche in risposta.

40-30 Fortunatamente sbaglia Opelka con il rovescio con Musetti che era molto lontano dal campo.

30-30 Riesce a difendersi Musetti in qualche modo con il dritto e induce all’errore Opelka.

15-30 Carica sul dritto Opelka che spinge e si fa minaccioso.

15-15 Ottima prima che tiene a galla l’azzurro.

0-15 Taglia il rovescio Opelka e non riesce a tirarla su Musetti.

3-3. Ogni ambizione di Musetti viene stroncata da un altro ace di Opelka.

40-30 Gran dritto da Musetti dai teloni! Prova a riaprire il game l’azzurro.

40-15 Primo doppio fallo della partita di Opelka.

40-0 Ennesimo ace.

30-0 Spinge con il dritto in uscita dal servizio.

15-0 Riesce a rispondere Musetti, ma chiude sotto rete l’americano.

3-2 Musetti annulla una palla break e resta avanti nel punteggio. Ora deve rispondere a Opelka, deve provarci.

A-40 Sontuosa prima di Musetti. Questo è il primo game che va ai vantaggi in questa partita.

40-40 Annullataaa! Sospiro di sollievo di Musetti, non può permettersi di sbagliare sul suo servizio.

30-40 NOOOO! Musetti costretto a giocare la seconda e poi colpisce out. Palla break di Opelka.

30-30 Bel dritto in diagonale di Opelka, ora Musetti deve stare attento.

30-15 Taglio troppo sotto di Opelka, lo slice non passa e Musetti si porta in vantaggio.

15-15 Musetti vince uno scambio prolungato da fondo campo.

2-2 Lungolinea di Opelka, che tiene così comodamente il turno di battuta.

15-40 Quindicesimo ace di Opelka. Non è una partita di tennis, ma un tiro al bersaglio. Musetti deve cercare di trascinare il confronto al tie-break, sembra l’unica soluzione.

15-30 Musetti non riesce a tenere bassa la risposta, Opelka si abbatte sulla palla e trova il punto.

15-15 Poteva mancare l’ace di Opelka?

15-0 Musetti si scalda! “Forza, forza”, urla il toscano dopo una bella risposta.

2-1 Musetti palleggia meglio da fondo campo e porta a casa il game. Ora dovrà cercare il colpaccio in risposta.

40-0 Impeccabile discesa a rete di Lorenzo.

30-0 Musetti riesce a spostare Opelka col diagonale e infatti arriva comodamente il punto. Deve riuscire a giocare così anche in risposta.

1-1 Ingiocabile. Opelka tiene il turno di battuta, anche se questa volta Musetti è stato avanti 30-15.

30-40 Ottima prima a uscire, Opelka ribalta tutto.

30-30 Micidiale seconda di servizio di Opelka, reazione da maestro del servizio.

30-15 Siiiii! Altro errore di Opelka. Musetti è in vantaggio per la prima volta in questa maniera sul servizio dell’americano.

15-15 Ma ovviamente arriva l’ace di Opelka… Il tredicesimo dell’incontro.

15-0 Regalo di Opelka! Errore in risposta, Musetti parte avanti sul servizio dell’americano.

1-0 Bel lungolinea di Musetti, che parte avanti nel primo set.

40-30 Che palla corta di Musetti! Che coraggio in un momento difficile!

30-30 Punto diretto! Bellissima reazione.

15-30 Demi-volèe di Opelka. E’ in grandissima fiducia.

0-15 Musetti appare in difficoltà, soffre il fatto di non riuscire a rispondere a fatica anche sul suo servizio.

13.57 Musetti deve crederci di più, insistere sullo scambio e mandare in difficoltà Opelka. Ora si riparte con Musetti al servizio.

13.55 A Opelka è bastato quel break piazzato nel quinto game, dove Musetti non è riuscito a fare nemmeno un punto. Per il resto dominio dell’americnao al servizio con ben 12 aces, Musetti è arrivato a 30 soltanto una volta sul servizio del rivale.

Lorenzo Musetti vs Reilly Opelka 4-6 nel primo set del secondo turno degli Internazionali d’Italia.

Quattro aces in un game, la perfezione. Opelka vince il primo set per 6-4, con 12 aces all’attivo!

15-40 Cosa può fare Musetti contro certi missili? Niente… Tre set-point per Opelka.

15-30 Opelka viene a rete, ma sbaglia.

0-30 Ancora un ace… Opelka è un maestro al servizio, davvero non si può fare nulla: è già a quota 10!

0-15 Altro ace di Opelka…

4-5 Musetti chiude in scioltezza a “zero”. Ora o tutto o niente: deve fare break su Opelka in extremis, altrimenti l’americano vincerà il primo set.

30-0 Opelka sembra non sforzarsi più di tanto, lui è sicuro del suo break e sa che sul prossimo turno in battuta può chiudere i conti.

15-0 Lunga risposta di Opelka.

Ora Musetti serve per restare nel set.

3-5 Musetti resta troppo lontano dal campo, Opelka chiude con un dritto molto preciso.

15-40 Musetti cerca una risposta rapida e immediata sulla prima dell’avversario, ma il colpo non gli riesce.

15-30 La prima di Opelka fa malissimo, Musetti questa volta non controbatte bene.

15-15 MUSETTIIIIIII! CHE NUMEROOOOOOOOO! Rovescio in diagonale da posizione impossibile! Che reazioneeeee.

0-15 Impeccabile ace di Opelka.

3-4 Palla affettata di Musetti che chiude brillantemente il game sul suo turno in battuta. Ora dovrà cercare una magia contro il servizio di Opelka, è durissima contro certe cannonate.

40-30 Impeccabile prima di Musetti, servizio ben piazzato che annichilisce l’avversario.

30-30 Ottima accelerazione di Opelka, palla bassa e gioca un eccellente cross. L’americano è in fiducia e si sta esprimendo molto bene, per sfortuna di Musetti.

30-15 In rete la risposta di Opelka.

15-15 Botta e risposta in avvio del settimo gioco.

2-4 Musetti resta troppo lontano da fondo e la replica non è proficua. Opelka conserva agevolmente il break.

15-40 Bello scambio sulla corta distanza, lo vince Musetti con grandissima personalità.

0-40 Sassata al servizio, timida risposta di Musetti, Opelka chiude a rete di forza.

0-30 Ottima prima e poi dritto dirompente per l’americano.

0-15 Ace di Opelka. Non si può fermare…

NOOOOO. Musetti gioca un bruttissimo game e perde il suo turno di servizio. Opelka opera il break e ora sarà durissima replicare vista la sua forza al servizio. 2-3.

0-40 Musetti troppo morbido dal fondo, sulla seconda di servizio. Opelka trova l’angolino. Tre palle break per lo statunitense…

0-30 Attenzione! Musetti rischia sulla seconda, Opelka controbatte e l’azzurro sbaglia. Bisogna risalire la china.

2-2 E infatti altro ace. Addirittura 6 aces in due game per Opelka..

15-40 Altro missile dell’americano. Servirà il pallottoliere per contare gli ace.

15-30 Risposta lunga di Opelka che soffre la verve di Musetti. Lorenzo deve crederci di più in risposta.

0-30 Ace di Opelka…

0-15 Musetti poco brillante in uno scambio da fondo.

Ora bisognerà provare a rispondere alle cannonate di Opelka. Queste partite sono dure, spesso si decidono al tie-break. Bisogna arrivarci…

2-1 per Musetti. Opelka non regge lo scambio, l’azzurro tiene il suo servizio.

40-15 Opelka legge bene una smorzata di Lorenzo e fa punto.

40-0 Si sta giocando pochissimo. Musetti serve angolato, Opelka spara out il diagonale di risposta.

30-0 Musetti serve bene, gli basta poco per regolare l’americano e portarsi avanti sul suo turno in battuta.

1-1 Opelka scende a rete e chiude il punto. Pareggia il conto dei game nel primo set.

30-40 Sembra che basti rispondere. Musetti si scaraventa sulla palla, la rispedisce di là e Opelka controbatte in rete.

15-40 Terzo ace di Opelka…

15-30 Musetti risponde, Opelka arriva a rete in maniera goffa e sbaglia la volèe.

0-30 Altro ace… Davvero è difficile rispondere contro certe bordate. Tra l’altro lo ha fatto sulla seconda.

0-15 Opelka incomincia con i suoi ace. Tutto secondo pronostico.

ACEEEE DI MUSETTI. Lorenzo conquista il primo game, tiene benissimo il turno di servizio.

40-15 Cannonata in lungolinea di Musetti, Opelka malissimo in “scivolata”.

30-15 Bel dritto angolato dell’azzurro, l’avversario va in affanno.

15-15 Musetti va un po’ in affanno su un attacco profondo dello statunitense e non riesce a rispondere correttamente.

15-0 Musetti gioca bene da fondo campo, Opelka sparacchia out dopo qualche scambio. E’ dovuto scendere il giudice di sedia.

13.23 SI INIZIA! MUSETTI AL SERVIZIO

13.22 Musetti può farcela, è in fiducia e ha tutto il talento per imporsi contro un rivale dal servizio micidiale. Per il toscano è importante accedere agli ottavi per difendere i punti conquistati lo scorso anno.

13.22 Opelka non è un fenomeno sul rosso, vanta 2 vittorie e 10 sconfitte.

13.21 In palio gli ottavi di finale contro il vincente del derby russo tra Karatsev e Medvedev.

13.20 Opelka si distingue per la sua altezza (addirittura 211 cm) e per il suo servizio da vero cannoniere: sarà difficile rispondere sul suo turno in battuta. Musetti dovrà cercare di tenere la palla in campo e provare a muovere il titanico americano.

13.19 I due giocatori stano effettuando gli scambi di riscaldamendo sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Tra pochi minuti inizierà la partita.

13.18 Non ci sono precedenti tra Musetti e Opelka.

13.17 Reilly Opelka invece 23 anni ed è del Michigan. Si è sbloccato contro Gasquet perché in precedenza era reduce da sei sconfitte consecutive. Agli Australian Open si fermò al secondo turno.

13.15 Il 19enne nativo di Carrara, che in stagione si è spinto fino alla semifinale ad Acapulco e ai quarti a Cagliari, fu capace di raggiungere gli ottavi di finale lo scorso anno a Roma. Riuscirà anche questa volta nell’impresa?

13.13 Lorenzo Musetti sta attraversando un ottimo momento di forma, ieri ha annichilito il vincitore del Masters 1000 di Miami (vendicando Jannik Sinner). Un pronto riscatto per il toscano che era reduce dall’eliminazione al secondo turno di Barcellona contro Auger-Aliassime.

13.11 Lorenzo Musetti è l’attuale numero 82 del ranking ATP, il suo avversario è invece il numero 47 al mondo.

13.09 Lo statunitense Opelka, invece, ha sconfitto il francese Richard Gasquet in due set all’esordio: 6-1 7-5.

13.07 Lorenzo Musetti è in tabellone grazie a una wild card e ieri ha sconfitto il polacco Hurkacz in due set: dopo aver dominato la prima frazione ed essere stato avanti 2-0 nel secondo parziale, l’azzurro ha usufruito del ritiro del polacco.

13.04 Shapovalov ha sconfitto Majchrzak per 6-1, 6-3. Tra poco toccherà a Lorenzo Musetti.13.04 Shapovalov ha sconfitto Majchrzak per 6-1, 6-3. Tra poco toccherà a Lorenzo Musetti.

12.58 Majchrzak tiene il servizio e accorcia sul 3-5. Ora Shapovalov serve per il match.

12.55 Il canadese Shapovalov ha vinto il primo set contro il polacco Majchrzak per 6-1 ed è in vantaggio per 5-2 nella seconda frazione. Al termine di questo incontro toccherà a Lorenzo Musetti.

12.53 Buongiono e benvenuti alla DIETTA LIVE di Musetti-Opelka, secondo turno degli Internazionali d’Italia 2021.

11.22 Al momento lo spagnolo Bautista Agut è in vantaggio 6-3, 3-3 contro l’americano Paul. A seguire toccherà al canadese Shapovalov contro il polacco Majchrzak. Dopo questi due match scenderà in campo Musetti contro Opelka, dunque ad ora di pranzo o poco dopo.

11.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Musetti-Opelka, 2° turno degli Internazionali d’Italia di tennis.

Il programma di Musetti-Opelka – Il riepilogo della seconda giornata – La cronaca di Musetti-Hurkacz

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro fra Lorenzo Musetti e Reilly Opelka, valevole per il secondo turno della parte bassa di tabellone degli Internazionali d’Italia 2021. Il carrarese va a caccia del secondo ottavo di finale consecutivo al Foro Italico, dopo quello dell’edizione 2020.

Il toscano non ha dovuto spendere particolari energie per passare il primo turno: Hubert Hurkacz si è ritirato sul 6-4 2-0 in favore dell’azzurro che stava in ogni caso giocando una partita solida e continua contro il vincitore di Miami. Il 19enne di Carrara si trova bene nelle condizioni di Roma, congeniali per il suo gioco fatto di variazioni ed imprevedibilità, ma non a velocità di crociera eccessive. Per Musetti si tratterebbe del terzo ottavo di finale a livello Masters 1000 dopo gli Internazionali 2020 e Miami di quest’anno.

Di fronte c’è un tennista che viaggia invece a velocità altissime, il big server americano Reilly Opelka. Il gigante di St. Joseph, il giocatore più alto del circuito (2.11 m), si è sbarazzato al primo turno di Richard Gasquet e vuole riscattarsi dopo le recenti apparizioni. Lo statunitense non vinceva un match dagli Australian Open contro Lu, per il resto erano arrivate eliminazioni al debutto a Rotterdam, Doha, Dubai, Miami e Madrid.

La chiave della partita sarà il servizio dell’americano e la risposta di Musetti: l’azzurro dovrà essere lesto e pronto a sfruttare possibili passaggi a vuoto del suo avversario e cercare di entrare il più possibile nello scambio, muovendo il classe 1997 che è molto lento negli spostamenti a causa della stazza.

Nessun incontro fra i due in match ufficiali: chi vince questo incontro se la vedrà contro il vincente del derby russo fra Aslan Karatsev e Daniil Medvedev.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia tra Lorenzo Musetti e Reilly Opelka. La partita è programmata come terza a partire dalle ore 10.00 sul Campo 1. Noi vi aggiorneremo per comunicarvi l’orario d’inizio del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti.

Foto: LaPresse