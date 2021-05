CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.07 Diamo un’occhiata alle statistiche: servizi decisivo per entrambi i giocatori considerando che l’azzurro ha perso 5 volte il servizio salvando 6 chance mentre il francese, pur annullando 8 chance di break, ha perso 6 volte la battuta. 2 ace e 2 doppi falli dell’italiano che ha ottenuto il 69% di punti con la prima di servizio e appena il 41% con la seconda. 5 ace e 8 doppi falli per il francese che ha trovato il 68% di punti con la prima e il 32% con la seconda. In totale sono 109 i punti accumulati dall’azzurro contro i 105 del transalpino.

15.04 Lorenzo Sonego vince la maratona di quasi tre ore contro Gael Monfils per 6-4 5-7 6-4 e vola al secondo turno nel derby azzurro contro Gianluca Mager! L’azzurro festeggia nel migliore dei modi il 26° compleanno battendo il francese, piuttosto falloso e svogliato per larghi tratti del match. L’italiano, dopo un primo set in cui ci sono stati ben 5 break, sembrava in controllo anche nel secondo e terzo set salvo subire dei cali ben sfruttati dal #15 al mondo che resta a secco in questo 2021. Alla fine, il #33 al mondo, che si avvicina alla top30, resiste anche all’infortunio e vince una gran partita sulla Gran Stand Arena.

FINE TERZO SET

6-4 GAME SET AND MATCH SONEGO!!!!! BRAVISSIMO L’AZZURRO!!!!!!

40-0 TRE MATCH POINT SONEGO!!!! Errore di Monfils dopo uno scambio da 28 colpi.

30-0 Altra prima vincente e diritto che bacia la riga.

15-0 Servizio e diritto dell’italiano.

5-4 BREAK SONEGO! L’AZZURRO SERVIRA’ PER IL MATCH!

40-AD RECUPERO DI SONEGO NEI PRESSI DELLA RETE! Chiusura con la volée di rovescio vincente.

40-40 Risposta profonda di Sonego: errore di diritto di Monfils.

AD-40 CHE ANGOLO DI DIRITTO DI MONFILS! L’azzurro continua a difendersi come può ma alla fine è il francese a spuntarla.

40-40 Brutto errore di Sonego in risposta.

40-AD ALTRA CHANCE PER SONEGO! Diritto diagonale di Sonego che si apre il campo e chiude con quello lungolinea.

40-40 Servizio e diritto di Monfils.

30-40 PALLA BREAK SONEGO! BRAVISSIMO L’AZZURRO! L’italiano passa dalla fase difensiva con un gran lob e poi passa l’avversario con il diritto diagonale.

30-30 ALTRO DIRITTO DI SONEGO! Tanta precisione e potenza di Sonego da fondocampo.

30-15 Passante di diritto di Monfils dopo la palla corta e volée in rete dell’azzurro.

15-15 Diritto lungolinea vincente di Sonego.

15-0 Buona prima di Monfils.

4-4 BRAVISSIMO SONEGO! L’azzurro risorge e prova a reagire all’infortunio e al momento positivo di Monfils.

40-30 Risposta vincente di Monfils.

14.48 Dopo quasi tre minuti si riprende ma Sonego è dolorante.

14.46 Il giudice di sedia ha subito chiamato il fisioterapista di Sonego dopo lo strappo alla coscia sinistra sentito nel momento del recupero dopo l’accelerazione di Monfils.

40-15 Passante di diritto di Sonego dopo uno scambio durissimo ma sente un dolore alla coscia e si ferma.

30-15 Servizio e diritto di Sonego che chiude con la volée di diritto.

15-15 Scambio durissimo dove entrambi hanno paura di affondare il colpo e alla fine è il francese il primo a sbagliare.

0-15 Vincente di Monfils in risposta di diritto.

3-4 Break confermato e servizio a zero di Monfils.

40-0 Lunga la risposta di Sonego.

30-0 Ottimo servizio di Monfils.

15-0 Buona prima del francese.

3-3 BREAK MONFILS! Proteste del piemontese per un doppio rimbalzo ravvisato dall’azzurro sul recupero del francese

0-40 TRE PALLE BREAK MONFILS! Il francese domina con il diritto e trova il vincente diagonale.

0-30 Doppio fallo di Sonego.

0-15 Contropiede vincente del francese dopo una risposta profonda.

3-2 Bravissimo Monfils a risalire nel game e restare in scia.

40-30 Altra prima poderosa di Monfils.

30-30 Scappa via la risposta di Sonego.

15-30 Altro errore del transalpino che si sfoga.

15-15 Errore del francese in uscita dal servizio.

15-0 Quarto ace di Monfils.

3-1 Altro ottimo turno di servizio del piemontese che non permette al francese di rientrare.

40-15 Ottima prima di Sonego.

30-15 Secondo ace a uscire dell’azzurro.

15-15 Errore in avanzamento dell’italiano con il diritto.

15-0 Servizio e diritto di Sonego.

2-1 Monfils resta in scia vincendo il turno di servizio.

40-30 Lento in uscita dal sevizio il francese.

40-15 Serve&volley di Monfils.

30-15 Non passa la risposta del piemontese.

15-15 Dominante Monfils con il diritto per poi chiudere con la volée di diritto.

0-15 Ottima risposta dell’azzurro con il diritto.

2-0 Bravissimo Sonego a non complicarsi la vita e confermare il break.

40-15 Ottima prima del piemontese.

30-15 Gran volèe vincente di Sonego sul rovescio in recupero del francese.

15-15 Servizio e diritto di Sonego ma passante vincente di Monfils.

15-0 Buona prima di Sonego.

1-0 ESORDIO CON BREAK NEL TERZO SET PER L’AZZURRO! In corridoio il passante di diritto di Monfils.

30-40 RECUPERO SUL NASTRO DI SONEGO! Diritto in corsa sottorete dell’italiano.

15-40 DUE PALLE BREAK SONEGO! Altra accelerazione vincente dell’azzurro.

15-30 Gran accelerazione di diritto lungolinea dell’azzurro.

15-15 Servizio e diritto del francese ma Sonego intercetta e si difende.

15-0 Ottima prima di Monfils.

INIZIO TERZO SET

14.12 Intanto toilet break per Sonego.

14.11 Gael Monfils vince il secondo set e riapre la partita! Il francese recupera un parziale che sembrava in discesa per l’azzurro dopo il break di metà set ma alla fine il #14 al mondo ha sfruttato l’incertezza dell’azzurro. Si vola al terzo e decisivo set.

FINE SECONDO SET

5-7 SCAMBIO DOMINATO DA MONFILS! SECONDO SET AL FRANCESE! L’azzurro viene battuto dallo smash del francese che dalla fase difensiva ha poi ottenuto il vincente in salto.

40-AD ALTRO SET POINT MONFILS! Il francese trova un altro vincente sulla discesa a rete di Sonego

40-40 Ottima risposta di diritto di Monfils.

AD-40 Chiusura a rete dell’italiano in uscita dal servizio.

40-40 ACCELERAZIONE IN RETE DI MONFILS! Brivido per Sonego che ha provato a variare da fondocampo.

30-40 SET POINT MONFILS! Errore in uscita dal servizio di Sonego.

30-30 Ottimo servizio al corpo dell’italiano.

15-30 Buona prima dell’azzurro.

0-30 Gran difesa di Monfils nonostante le accelerazione di Sonego: scappa via il diritto dal centro del campo.

0-15 Si ferma sul nastro la smorzata di Sonego.

5-6 Monfils resiste e si assicura almeno il tie-break.

AD-40 Servizio e diritto lungolinea del francese

40-40 Game spartiacque del match: Sonego non molla e trova un altro vincente da fondocampo.

AD-40 Servizio e diritto di Monfils.

40-40 Risposta profonda vincente di Sonego.

AD-40 Scappa via il diritto di Sonego dopo l’accelerazione di Monfils.

40-40 Scambio durissimo vinto dall’azzurro che si difende e induce l’avversario all’errore.

40-30 Ottima prima del francese.

30-30 Bravissimo Sonego in risposta con il diritto lungolinea.

30-15 Servizio e diritto di Monfils.

15-15 Scappa via il diritto dell’italiano.

0-15 Ottima risposta profonda di Sonego.

5-5 Sonego reagisce e mantiene il turno di servizio.

40-30 Scappa via la risposta di Monfils.

30-30 Servizio e diritto in accelerazione di Sonego.

15-30 Ottima seconda di Sonego.

0-30 Gran accelerazione di rovescio del francese.

0-15 Risposta profonda di Monfils: lento Sonego in uscita dalla seconda di servizio.

4-5 Monfils conferma il break al servizio e sventa il pericolo Sonego.

AD-40 Buona prima di Monfils.

40-40 Scappa via la risposta dell’azzurro.

30-40 PALLA BREAK SONEGO! Gran diritto in contropiede dell’azzurro.

30-30 BRAVISSIMO SONEGO SOTTORETE! Gran punto giocato dall’azzurro che attacca la rete e chiude con la volée di rovescio.

30-15 Ottima risposta di diritto di Sonego.

30-0 Buona prima del francese.

15-0 Servizio e diritto di Monfils.

4-4 ARRIVA IL CONTROBREAK! Sonego domina il punto ma la difesa di Monfils lo manda in confusione e sbaglia con la demi-volée.

30-40 PALLA BREAK MONFILS! Contropiede vincente del transalpino dopo aver dominato il punto in risposta.

30-30 Troppo difensivo Sonego: accelerazione vincente del francese.

30-15 Risposta profonda di diritto di Monfils.

30-0 Servizio e diritto in cross di Sonego.

15-0 Sonego accelera e trova la profondità in uscita dal servizio.

4-3 Monfils resta in scia e tiene aperto il secondo set.

40-15 Scappa via il diritto di Sonego dal centro del campo.

30-15 Servizio e diritto di Monfils.

15-15 Sonego si apre il campo e chiude con il diritto lungolinea.

15-0 Buona prima di Monfils.

4-2 BRAVISSIMO SONEGO! L’azzurro recupera da 0-40 e conferma il break.

AD-40 Servizio e diritto diagonale vincente di Sonego.

40-40 Passante di rovescio diagonale di Monfils dopo la chiusura a rete mancata dall’azzurro.

AD-40 Altro servizio potente dell’italiano.

40-40 Altra gran prima dell’azzurro.

30-40 Servizio e diritto lungolinea di Sonego.

15-40 In rete il diritto di Monfils dopo la profondità dell’italiano.

0-40 TRE PALLE BREAK MONFILS! Il francese sale in cattedra con il diritto diagonale.

0-30 Scappa via la soluzione di Sonego a seguire il servizio.

0-15 Gran passante di diritto di Monfils dopo la discesa a rete dell’azzurro.

3-2 BREAK SONEGO! L’italiano trova un’altra risposta profonda insidiosa.

40-AD TERZA CHANCE SONEGO! L’azzurro mette pressione all’avversario.

40-40 Accelerazione lunga del francese: Sonego trova una gran risposta profonda.

AD-40 Serie di accelerazioni di Monfils: non regge la difesa dell’azzurro.

40-40 Secondo ace del transalpino.

30-40 Buona prima del francese.

15-40 DUE PALLE BREAK SONEGO! Ottavo doppio fallo del francese.

15-30 Risposta lunga dell’azzurro.

0-30 Errore in uscita dal servizio di Monfils.

0-15 Settimo doppio fallo di Monfils.

2-2 Scappa via il rovescio in recupero del transalpino: equilibrio nel secondo parziale.

AD-40 Servizio e diritto a sventaglio del piemontese che chiude a rete con la volée di rovescio.

40-40 Primo doppio fallo di Sonego.

40-30 Scambio durissimo vinto da Sonego che domina con il diritto da fondocampo e grazie al nastro porta l’avversario all’errore.

30-30 Rovescio lungo di Sonego sulla spinta da fondocampo di Monfils.

30-15 Scappa via il diritto a sventaglio del padrone di casa.

30-0 Risposta lunga di Monfils con il diritto.

15-0 Buona prima di Sonego.

1-2 Ottima prima del transalpino che conduce il set.

AD-40 Gran passante di rovescio di Monfils sulla discesa a rete di Sonego.

40-40 Risposta profonda vincente di Sonego.

40-30 Monfils spinge da fondocampo con il diritto: in rete il recupero di Sonego.

30-30 Buona prima di Monfils.

15-30 Accelerazione vincente di diritto di Monfils.

0-30 Grande accelerazione di Sonego dopo il diritto in cross ad aprirsi il campo.

0-15 Servizio e diritto lungo di Monfils in uscita dalla prima.

1-1 Nessun problema anche per Sonego al servizio.

40-15 Scappa via la risposta del francese.

30-15 Ottimo back profondo di rovescio dell’azzurro.

15-15 Gran smorzata vincente dal centro del campo di Sonego.

0-15 Gran passante di diritto di Monfils dopo lo schema servizio e diritto di Sonego.

0-1 Buon turno di servizio per il francese.

40-15 Ottima prima di Monfils.

30-15 Si ferma sul nastro il tweener di Sonego dopo il recupero sulla palla corta di Monfils.

15-15 Bravissimo Sonego a gestire lo scambio con il diritto: scappa via la difesa di Monfils.

15-0 Servizio e diritto di Monfils.

INIZIO SECONDO SET

13.00 Lorenzo Sonego vince il primo parziale per 6 giochi a 4 dopo un set molto altalenante in termini di errori e servizi persi: tre break vinti dall’azzurro rispetto ai due concessi al francese, apparso lento e svogliato sin qui.

FINE PRIMO SET

6-4 PRIMO SET LORENZO SONEGO! L’azzurro sale in cattedra con il diritto e chiude con la volée campo spianato.

40-30 Gran recupero di diritto di Monfils dopo la volée non chiusa da Sonego.

40-15 DUE SET POINT SONEGO! Scappa via la risposta del francese.

30-15 Gran accelerazione di rovescio lungolinea di Monfils dopo il confronto sulla diagonale di rovescio.

30-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-0 Ottima seconda di Sonego.

5-4 ALTRO BREAK DI SONEGO! L’azzurro può servire per il set dopo il quinto doppio fallo del francese.

30-40 Scappa via la risposta dell’italiano.

15-40 DUE PALLE BREAK SONEGO! Ennesimo errore del francese a seguire il servizio.

15-30 Quarto doppio fallo del francese.

15-15 Fuori giri il diritto di Monfils in uscita dal servizio.

15-0 Risposta diagonale di diritto di Sonego che poi sbaglia con l’accelerazione lungolinea.

4-4 BREAK MONFILS! Il francese sfrutta gli errori dell’azzurro mettendo pressione in risposta.

30-40 Servizio e palla corta vincente di Sonego.

15-40 DUE PALLE BREAK MONFILS! Altro errore del classe 1995.

15-30 Errore in uscita dal servizio dell’italiano.

15-15 Risposta profonda di Monfils con il diritto profondo.

15-0 Primo ace di Sonego.

4-3 Rovescio lungolinea in corridoio di Sonego: Monfils resta attaccato al match.

40-40 Accelerazione di diritto lungolinea vincente di Monfils.

40-AD PALLA BREAK SONEGO! Tanti errori del francese senza schemi sin qui.

40-40 Errore di Monfils in uscita dal servizio.

40-30 Risposta corta vincente del piemontese con il diritto.

40-15 Servizio e diritto del #15 al mondo.

30-15 Lento in uscita dal servizio il francese.

30-0 Risposta lunga di Sonego.

15-0 Buona prima di Monfils.

4-2 BREAK CONFERMATO! Servizio e diritto lungolinea del piemontese.

40-15 Ottima prima dell’italiano.

30-15 Altra accelerazione dell’azzurro che chiude di nuovo a rete con la volée alta di diritto.

15-15 Servizio e diritto di Sonego che trova una gran demi-volée di diritto.

0-15 Diritto lungo di Sonego dopo la risposta profonda del francese.

3-2 TERZO BREAK DI FILA NEL MATCH! Altro doppio fallo di Monfils.

15-40 DUE PALLE BREAK SONEGO! L’azzurro può strappare di nuovo il servizio.

15-30 Primo doppio fallo del match per Monfils.

15-15 Risposta profonda di diritto dell’azzurro.

15-0 Risposta larga dell’azzurro.

2-2 BREAK MONFILS! Brutto game al servizio di Sonego che si complica la vita da solo.

30-40 Risposta lunga del francese con il diritto.

15-40 DUE PALLE BREAK MONFILS! Altro brutto errore di diritto a sventaglio di Sonego.

15-30 Rovescio lungolinea in rete dell’azzurro in uscita dal servizio.

15-15 SUL NASTRO LA SMORZATA DI SONEGO! Grande accelerazione dell’azzurro che prova a sorprendere l’avversario ma la soluzione non passa.

15-0 Rovescio largo di Monfils nel tentativo di difendersi dal diritto a sventaglio profondo di Sonego.

2-1 BREAK IMMEDIATO DI SONEGO! Errore di Monfils in uscita dal servizio.

30-40 PALLA BREAK SONEGO! L’azzurro trova la risposta profonda e chiude con il diritto dal centro del campo in diagonale.

30-30 Gran prima di Monfils.

15-30 FORTUNATO MONFILS! Palla corta di Sonego dopo la diagonale di diritto e recupero del francese che prova la contro smorzata e il nastro lo aiuta.

0-30 Gran risposta di diritto di Sonego: lento Monfils in uscita dal servizio.

0-15 Scappa via il diritto di Monfils in uscita dal servizio.

1-1 Prima centrale di Sonego che pareggia i conti.

AD-40 Bravissimo Sonego con il diritto in uscita dal servizio: in rete il recupero del transalpino.

40-40 Passante di diritto di Monfils che recupera l’accelerazione di Sonego che è troppo docile sottorete.

40-30 Scappa via il diritto diagonale di Monfils dal lato del rovescio.

30-30 Servizio e diritto di Sonego: soluzione in rete dell’azzurro.

30-15 Bravissimo Monfils da fondocampo a gestire lo scambio e trovare il diritto diagonale vincente.

30-0 Ottima prima dell’italiano.

15-0 Bravissimo Sonego a gestire la profondità in risposta di Monfils.

0-1 Ace di Monfils.

40-15 Prima esterna e diritto vincente del francese.

30-15 Ottima risposta di diritto di Sonego.

30-0 Altro servizio centrale del francese.

15-0 Prima potente di Monfils.

0-0 Si comincia a Roma!

INIZIO PRIMO SET

12.11 In termini di Race verso Torino, Lorenzo Sonego è attualmente in 30esima posizione forte dei vari risultati ottenuti in questo 2021 dove ha raggiunto i quarti di finale a Montpellier ma anche gli ottavi a Dubai e Miami.

12.10 Lorenzo Sonego cerca di avvicinarsi alla top30 dopo aver conquistato la posizione #28 qualche settimana fa. Il francese invece è ancora #14 al mondo grazie alle regole del ranking dall’anno scorso.

12.08 Il tennista azzurro ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere.

12.07 Riscaldamento al via tra i due giocatori.

12.06 Giocatori in campo nel giorno del 26° compleanno dell’azzurro!

12.05 Il #33 al mondo ha disputato già una finale in questo inizio di 2021, piazzando la doppietta a Cagliari sia in singolare, battendo Laslo Djere per il secondo titolo ATP, che in doppio per il primo successo nel circuito.

12.03 L’azzurro è reduce dall’eliminazione al secondo turno contro Alexander Zverev in quel di Montecarlo dopo la vittoria contro Marton Fucsovics al primo turno.

12.01 Il tennista italiano giocherà anche il torneo di doppio in coppia con Andrea Vavassori con cui ha vinto il torneo ATP 250 in Sardegna. La coppia di casa giocherà contro i francesi Benoit Paire e Adrien Mannarino.

11.59 Il tennista piemontese scenderà in campo tra poco sulla Grand Stand Arena del Foro Italico. Chi vince giocherà contro Gianluca Mager che ha battuto Alex de Minaur al primo turno: possibile derby azzurro dunque a Roma!

11.57 Secondo confronto tra Lorenzo Sonego e Gael Monfils: il francese ha vinto l’unico precedente al primo turno dell’ATP 1000 di Shanghai 2019 in tre set per 7-5 6-7 6-3.

11.55 Bentrovati amici di OA Sport! A breve avrà inizio il match tra Lorenzo Sonego e Gael Monfils: Grigor Dimitrov ha appena perso contro Alejandro Davidovich Fokina per 4-6 (2)6-7 dopo aver avuto anche la possibilità di riaprire il match.

10.57 Restate sintonizzati per gli aggiornamenti del match tra il bulgaro e il giovane spagnolo in attesa del secondo confronto di sempre tra Lorenzo Sonego e Gael Monfils.

10.56 Lo spagnolo è avanti di un set contro Grigor Dimitrov: l’iberico ha vinto per 6 giochi a 4 il primo parziale in cui è stato fatale il break di metà set.

10.55 L’esordio del tennista piemontese avverrà tra poco, come secondo match dalle 10 sulla Grand Stand Arena del Foro Italico, al termine della sfida tra Grigor Dimitrov e Alejandro Davidovich Fokina.

10.54 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Gael Monfils, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021.

Internazionali d’Italia 2021, il tabellone di Lorenzo Sonego: cammino difficile. Debutto con Monfils, poi eventuali de Minaur e Thiem

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Gael Monfils, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021. Seconda sfida tra il tennista italiano e il francese a livello ATP: il tennista piemontese ha perso l’unico precedente al primo turno dell’ATP 1000 di Shanghai nel 2019 quando il classe 1986 l’ha battuto 7-5 (1)6-7 6-3. Chi vince la sfida accede al secondo turno contro Gianluca Mager che ha battuto l’australiano Alex de Minaur all’esordio.

Per giocare il derby italiano al prossimo turno, Lorenzo Sonego dovrà battere il transalpino. Il #33 al mondo disputerà anche il torneo di doppio maschile in coppia con Andrea Vavassori contro i due francesi Adrien Mannarino e Benoit Paire. Il piemontese è reduce dal secondo turno perso a Montecarlo contro Sascha Zverev dopo la vittoria all’esordio contro Marton Fucsovics. Dopo la doppietta in Sardegna, l’azzurro sogna ancora in patria con l’obiettivo di accedere in top30.

Gael Monfils torna a Roma con la testa di serie #14 dopo l’eliminazione al primo turno contro Dominik Koepfer lo scorso autunno. Primo torneo sulla terra rossa dell’anno per il francese che ha disputato solo i tornei dell’ATP Cup e l’Australian Open. Nella competizione a squadre ha giocato e perso solo contro Matteo Berrettini mentre nel primo Slam dell’anno è uscito al primo turno contro il finlandese Emil Ruusuvuori.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Gael Monfils, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera dalle ore 10 italiane sulla Grand Stand Arena di Roma al Foro Italico dopo la sfida tra il qualificato spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il bulgaro Grigor Dimitrov. Buon divertimento!

