LIVE Musetti-Goffin, Roland Garros 2021 in DIRETTA: orario e tv. Esordio contro la tds n.13

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Lorenzo Musetti e David Goffin, primo turno del Roland Garros 2021. Debutto a livello slam per il carrarino che trova subito un avversario impegnativo come il belga.

Prima partita in un tabellone principale di un Major per Musetti: il classe 2002 toscano ha disputato le qualificazioni degli Australian Open due volte, venendo eliminato al turno decisivo nel 2020 e al primo turno quest’anno. Curiosità nel vedere la tenuta mentale e fisica dell’azzurro in una partita al meglio dei cinque set. Sarà importante una reazione dopo la sconfitta al secondo turno di Parma: cancellare la sconfitta contro Nishioka è un dovere per l’allievo di Simone Tartarini.

Di fronte all’azzurrino si presenta la testa di serie numero 13 del tabellone, David Goffin. Il belga arriva a Parigi avendo raggiunto un discreto quarto di finale a Montecarlo, per poi racimolare due deludenti secondi turni a Barcellona e Roma. Senza dubbio il nativo di Rocourt non sta attraversando il miglior momento della carriera, di conseguenza la partita sembrerebbe essere aperta ad ogni tipo di esito e sulla carta si presenta come incerta.

I due non si sono mai affrontati in confronti ufficiali. Per Goffin si tratta del secondo italiano di fila al primo turno del Roland Garros: lo scorso anno il belga fu spazzato via da Jannik Sinner, che poi avrebbe raggiunto i quarti di finale sul mattone tritato parigino.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Musetti-Goffin, primo turno del Roland Garros 2021, secondo slam della stagione tennistica. La copertura televisiva sarà offerta dai canali di Eurosport, lo streaming da Eurosport Player e Discovery+. Il match è programmato come quarto sul Campo 14 a partire dalle 11.00, dopo una partita maschile e due femminili. In ogni caso l’incontro non avrà inizio prima delle ore 17.00. Buon divertimento e buon tennis a tutti.

