Lorenzo Musetti si prepara a vivere al Roland Garros il suo primo Slam della carriera. Il tennista toscano è entrato finalmente nel tabellone principale di uno dei Major, grazie agli straordinari risultati degli ultimi mesi, che lo hanno portato ad entrare anche tra i primi ottanta della classifica mondiale (attualmente è in settantaseiesima posizione).

Il primo match tre su cinque per Musetti sarà contro il belga David Goffin, testa di serie numero tredici. Un esordio ostico, ma comunque un match giocabile per il toscano. Goffin non sta attraversando il miglior momento della carriera e si ritrova nuovamente un italiano al primo turno proprio come nella passata stagione, quando venne sconfitto da Jannik Sinner.

In caso di vittoria contro Goffin per Musetti si aprirebbero le porte del secondo turno e di una possibile rivincita contro il giapponese il giapponese Yoshihito Nishioka, che ha appena sconfitto il toscano nell’ATP di Parma. Il tennista nipponico, però, dovrà prima battere all’esordio il veterano francese Jo-Wilfried Tsonga.

Su Lorenzo pende ovviamente l’incognita della prima volta in uno Slam, ma un terzo turno è fattibile e soprattutto in quel punto del torneo ci potrebbe essere un derby azzurro con Marco Cecchinato o una sfida con l’australiano Alex De Minaur.

Tutte partite sulla carta fattibili e non impossibili per il tennista toscano, che potrebbe porsi l’obiettivo di arrivare a giocare uno straordinario ottavo di finale contro Novak Djokovic. Sfidare il numero uno del mondo, probabilmente anche sul Philippe Chatrier, potrebbe essere il modo migliore per celebrare il primo Slam di una giovane e promettente carriera.

