Oggi, lunedì 31 maggio, il Roland Garros 2021 di tennis, il secondo torneo stagionale dello Slam, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Parigi, ha visto, per il primo turno del tabellone principale del singolare maschile, la vittoria di Lorenzo Musetti sulla testa di serie numero 13, il belga David Goffin.

Martedì 2 o mercoledì 3 giugno l’azzurro sarà chiamato a disputare il secondo turno contro uno tra il transalpino Jo-Wilfried Tsonga ed il nipponico Yoshihito Nishioka, al momento in campo nel quarto set della loro sfida, con il giapponese in vantaggio per due partite ad una.

Nel caso in cui a spuntarla fosse il francese, si tratterebbe di un confronto inedito e di una sfida che, guardando al ranking, farebbe scontrare due tennisti molto vicini, dato che nell’aggiornamento di stamane Musetti era alla piazza numero 76, proprio davanti a Tsonga, al numero 77.

Qualora dovesse prevalere il nipponico, si presenterebbe per Musetti l’occasione ideale per vendicare la freschissima sconfitta patita pochi giorni or sono negli ottavi di finale del torneo di Parma, quando ad imporsi fu Nishioka, oggi numero 57 ATP, con il punteggio di 6-3 6-2.

AGGIORNAMENTO ORE 23.00

Il prossimo avversario di Lorenzo Musetti sarà il nipponico Yoshihito Nishioka, che ha appena battuto il transalpino Jo-Wilfried Tsonga per 6-4 6-2 3-6 7-6 (5).

Foto: LaPresse