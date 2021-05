Lorenzo Musetti compie una grande impresa e batte il n.13 al mondo David Goffin al primo match della carriera in un main draw di un Grand Slam, centrando così il pass per il secondo turno del Roland Garros 2021. Il tennista di Carrara classe 2002 si è imposto in tre set sul belga per 6-0 7-5 7-6 in meno di due ore e mezza di gioco, regalandosi la possibilità di sfidare tra due giorni il giapponese Yoshihito Nishioka con in palio un posto per il terzo turno a Parigi.

“Penso che sia la prova che ho raggiunto questo livello, che ho questo livello. A volte quando non sono abbastanza concentrato, quando il mio gioco va giù, ovviamente non sono bravo come lo sono stato oggi, ma quello che è certo è che quando non ho pressione gioco meglio“, spiega Musetti in conferenza stampa dopo il match.

“Oggi mi sono sentito a mio agio – prosegue il Next Gen azzurro – Certo, non è stata una vittoria facile, anche se mi sentivo rilassato, ma quando giochi contro il n.13 al mondo, non è come giocare contro uno che non conosci… qualcuno di classifica inferiore a te, e in quei casi ti senti quasi sicuro di vincere. Oggi, dall’esperienza che ho maturato, ho preso questa vittoria come è venuta e sono davvero molto orgoglioso di quello che ho fatto“.

“Penso che la carriera juniores mi abbia aiutato molto. Ho sempre giocato sotto pressione, soprattutto quando ho vinto l’Australian Open. La pressione dei media è cresciuta molto. Ho iniziato a gestirla da allora. Ora sono ancora giovane ma ho più esperienza rispetto al passato. Ho bisogno di imparare tante cose e di migliorare ogni giorno”, conclude il n.76 del ranking mondiale.

Foto: Lapresse