LIVE Musetti-Goffin 6-0 7-5 7-6, Roland Garros in DIRETTA 2021: il toscano contiene il ritorno del belga e vola al secondo turno

20.52 La DIRETTA LIVE di Musetti-Goffin finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per analisi, dichiarazioni e cronache su questa seconda giornata del Roland Garros. Un cordiale saluto.

20.51 Per Musetti si prospetta un secondo turno identico a quello di Parma: Nishioka è avanti di due set su Tsonga e probabilmente sarà il giapponese a riaffrontare l’azzurro dopo la netta vittoria del nipponico la scorsa settimana in Emilia-Romagna.

20.49 Eloquente la statistica degli errori gratuiti: 27 per Musetti, ben 48 per Goffin, molto molto falloso quest’oggi. Grande prestazione anche al servizio per Musetti che non ha subito break fino al 6-0 7-5 5-4 e ha vinto il 71% di punti con la prima di battuta.

20.47 Davvero straordinario Lorenzo Musetti che ha giocato un match che ha rasentato la perfezione. Solidissimo per tutta la partita l’azzurro che non ha concesso passaggi a vuoto fino agli ultimi due turni di battuta, nei quali ha pagato anche un po’ di tensione.

7-3 MUSETTI! GAME SET AND MATCH MUSETTI! 6-0 7-5 7-6!! L’AZZURRO E’ AL SECONDO TURNO A PARIGI!

6-3 MUSETTI! PAZZESCO ROVESCIO LUNGOLINEA DELL’AZZURRO! TRE MATCH POINT DI FILA!

5-3 Musetti. Servizio esterno e dritto dall’altra parte per il belga.

5-2 Musetti. SERVIZIO VINCENTE! IMPORTANTISSIMO IN QUESTO MOMENTO!

4-2 Musetti. E’ andata bene a Musetti che accorcia, ma raccoglie l’errore di Goffin.

3-2 Musetti. Ottima smorzata del belga con Musetti che parte da lontano.

3-1 Musetti. In corridoio il dritto di Goffin! Che errore per il belga.

2-1 Musetti. LA PALLA CORTA DI MUSETTI! Smorzata con l’effetto a rientrare.

1-1. Se ne va la risposta del belga.

1-0 Goffin. Il belga gestisce bene lo scambio, spostando alla grande Musetti.

6-6 CONTROBREAK GOFFIN! SI VA AL TIEBREAK! Terzo break consecutivo con Musetti che ancora non riesce a chiudere.

0-40 Comanda lo scambio Goffin e poi lo uccide con la smorzata e la volée. Altre tre palle break per il giocatore di Liegi.

0-30 Spinge con la risposta Goffin e non controlla il controbalzo Musetti.

0-15 Troppo remissivo dopo al servizio Musetti che viene aggredito dalla potenza di Goffin.

6-5 BREAK MUSETTI! CHE REAZIONE DELL’AZZURRO! Dopo il controbreak subito mentre serviva per il match, il carrarese ha reagito giocando alla grande in questo game.

15-40 AGGREDISCE IN RISPOSTA MUSETTI CON IL DRITTO! Due palle break che potrebbero riportarlo a servire per il match!

15-30 Completamente sbagliata la scelta della smorzata di Goffin che esegue malissimo.

15-15 Guadagna campo colpo dopo colpo Goffin che capitalizza con la volée comoda sopra la rete.

0-15 Largo il dritto di Goffin dopo al servizio.

5-5 CONTROBREAK GOFFIN! Non ci voleva proprio questo passaggio a vuoto per Musetti. Rientra nel set quindi il belga.

30-40 Trova la risposta di rovescio Goffin sulla seconda corta di Musetti! Palla del controbreak per il belga.

30-30 Rimane troppo distante dalla palla Musetti sul rovescio lungolinea.

30-15 Ottima prima per Musetti che costringe a sbagliare la risposta a Goffin.

15-15 L’ACE DI MUSETTI! IN QUALE MOMENTO!

0-15 Serve bene Musetti, ma poi sbaglia malamente con il dritto in corridoio.

5-4. Allunga la partita Goffin che adesso ha l’ultimo treno per ristabilire questo set: Musetti serve

40-0 Ottimo smash a rimbalzo gestito da Goffin.

30-0 Strappa la risposta di rovescio il carrarese.

15-0 Prima profonda e precisa da parte di Goffin.

5-3. Senza alcuna difficoltà Musetti tiene il servizio a zero e si garantisce la possibilità di servire per il match.

40-0 Prima di servizio e grande dritto inside-in.

30-0 Un’altra ottima prima per l’azzurro.

15-0 Ancora bene con il rovescio Musetti dopo al servizio.

4-3. Goffin rimane appeso ad un filo, seppur sottilissimo, annullando due palle break consecutive.

A-40 Secondo ace consecutivo per il belga.

40-40 Sesto ace per Goffin ad annullare la seconda palla break.

30-40 Corta la risposta di dritto giocata da Musetti, può prendere l’iniziativa Goffin.

15-40 Cambia ritmo Musetti, accorciando e Goffin sparacchia fuori un altro dritto. Due palle per il doppio break in favore del toscano.

15-30 Lontanissimo dalla palla Goffin sul rovescio. Davvero lento con i piedi il belga.

15-15 Spinge e sposta Goffin con il dritto un Musetti scatenato.

15-0 Bella traiettoria esterna con la prima di servizio giocata da Goffin.

4-2. Quattro punti consecutivi da 0-30 e per Musetti il secondo turno continua ad avvicinarsi.

40-30 Sbaglia la risposta Goffin. Palla per il 4-2 per Musetti.

30-30 Rimane a mezz’aria la risposta di Goffin e può chiudere con il dritto Musetti.

15-30 Errore grave di Goffin con il rovescio incrociato a tagliare il campo.

0-30 Gioca lo scambio in progressione con il dritto Goffin, con grande accortezza e precisione.

0-15 Sbaglia il rovescio lungolinea Musetti, avendo fatto scendere troppo la palla.

3-2. L’ace di Goffin tiene a galla il belga che quantomeno rimane in scia in questo terzo set.

40-15 Esce il rovescio di Goffin grazie alla deviazione del nastro.

40-0 Pessima smorzata di dritto da parte di Musetti che viene infilato da Goffin. Davvero inefficaci oggi le palle corte per l’azzurro ed è una stranezza per lui.

30-0 Buono l’approccio a rete da parte del giocatore di Liegi.

15-0 Ottima prima messa in campo da Goffin.

3-1. L’ace per chiudere questo game da parte di Musetti. Sta giocando un match di una continuità disarmante l’azzurro.

40-0 Ottima prima per il toscano.

30-0 Gira intorno alla palla per trovare il dritto Musetti e il suo colpo è incisivo.

15-0 Sbaglia con il dritto Goffin in apertura di game.

2-1 BREAK MUSETTI! Goffin continua a sbagliare, Musetti è solido e concentrato e continua inesorabile la sua marcia.

15-40 Erroraccio di Goffin con la volée sopra la rete. Due palle break per Musetti.

15-30 L’ennesimo errore di Goffin in fase di costruzione del punto.

15-15 Disegna il campo Musetti con il dritto e chiude con un lungolinea da urlo.

15-0 La prima di servizio dà il punto diretto a Musetti.

1-1. Evita ulteriori problemi Musetti in questo game e aggancia subito il suo avversario.

40-30 Il dritto permette a Musetti di procurarsi la palla dell’1-1.

30-30 Lungo di un soffio il tentativo di cambio in lungolinea con il rovescio di Musetti.

30-15 Insiste sul dritto di Goffin l’azzurro e finisce per pagarne le conseguenze.

30-0 Spinge bene Musetti dopo al servizio: largo il recupero di Goffin.

15-0 Il rovescio lungolinea: il marchio di fabbrica di Lorenzo Musetti.

0-1. Goffin annulla una palla break e parte bene nel terzo parziale.

A-40 Disegna il campo Goffin con il servizio e il rovescio.

40-40 Si ritrova la palla troppo addosso Musetti sul dritto dopo un’ottima risposta.

30-40 Doppio fallo sanguinoso per Goffin, il quarto della sua partita. Palla break subito per Musetti.

30-30 Il drittone di Goffin anomalo rimane sulla riga.

15-30 Splendida stop volley di Goffin in uscita dal servizio.

0-30 Scappa via il dritto di Goffin in corsa.

0-15 Comincia con una stecca terribile Goffin questo terzo set.

INIZIO TERZO SET

19.57 Molto bravo Lorenzo Musetti a portarsi a casa questo secondo parziale. Il carrarese ha annullato un set point e due palle break in questo set per rimanere a galla. Spicca la percentuale di punti vinti con la seconda di servizio: il 64% contro il 36% del suo avversario.

7-5 SECONDO SET MUSETTI! L’azzurro è avanti di due set sul belga!

40-15 Che risposta di Goffin! Ha anticipato con il rovescio alla grande il belga.

40-0 Lunga la risposta di Goffin! Tre set point per Musetti.

30-0 Che punto ha vinto Musetti! Due smorzate con il dritto e alla fine arriva il colpo in corsa risolutivo.

15-0 Il servizio vincente per cominciare bene questo game!

6-5 BREAK MUSETTI! Eccolo il passaggio a vuoto del belga che concede all’azzurro la possibilità di servire per chiudere il secondo set.

15-40 CHE SCAMBIO GIOCATO DA MUSETTI! Ribalta lo scambio con il rovescio incrociato l’azzurro che si prende due palle break importantissime.

15-30 E’ LUNGO IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI GOFFIN! C’è l’occasione per Musetti.

15-15 Straordinario il dritto stretto di Goffin! Musetti non può nulla in spaccata.

0-15 CHE PASSANTE DI MUSETTI! Palla corta dell’azzurro letta dal belga, ma Musetti lo aspetta lì e lo infila con il tocco al volo.

5-5! Musetti annulla un set point ed esce alla grande da questo game! Che carattere da parte del toscano.

A-40 ATTACCO IN CONTROTEMPO DI MUSETTI! Volée in contropiede splendida dopo aver inciso col dritto.

40-40 CHE REGALO DI GOFFIN! Aveva risposto bene il nativo di Liegi che poi sbaglia malamente con il dritto.

40-A INCREDIBILE GOFFIN IN DIFESA! Lob eccezionale sullo schiaffo di Musetti. Set point in favore del belga.

40-40 Il rovescio lungolinea vincente di Goffin! Il belga ha ritrovato improvvisamente questi colpo.

40-30 Non era profondo l’attacco di Goffin, ma non riesce a passare Musetti.

40-15 Dritto lungolinea splendido, cambio di ritmo e stecca di Goffin: altro punto governato alla grande da Musetti.

30-15 Il contropiede vincente di Musetti! Angolo splendido trovato con il dritto precedente.

15-15 In ritardo nel colpire il dritto Goffin.

0-15 Gioca un buon dritto dopo al servizio Musetti, ma è troppo statico nella ricerca della palla sulla difesa stoica di Goffin.

4-5. Il nastro non favorisce Musetti sull’attacco del belga che tiene anche questo turno di servizio e costringe il toscano a servire per rimanere nel set.

40-30 Si sposta per giocare lo sventaglio ed incide con l’inside-in Musetti!

40-15 Rimane corto il pallonetto di Musetti e può chiudere con lo smash Goffin.

30-15 Scappa all’indietro con il peso del corpo Musetti per giocare il dritto.

15-15 Terzo doppio fallo della partita per Goffin.

15-0 Troppo distante dal campo sulla seconda di servizio Musetti.

4-4. Ancora un buon turno di battuta per Musetti che viene chiuso dalla stecca di Goffin.

A-40 Il primo ace per Musetti!

40-40 Accorcia Goffin, prova a spingere con il rovescio Musetti, ma il suo tentativo finisce in corridoio.

40-30 Seconda coraggiosa di Musetti! Grande personalità in un momento non banale.

30-30 Esce di un soffio il recupero di Musetti che non ha trovato profondità con il dritto.

30-15 L’asse servizio-dritto frutta il punto a Musetti.

15-15 ROVESCIO SPLENDIDO DI GOFFIN! Trova un angolo inverosimile il belga con il suo bimane.

15-0 Prova a spingere con il dritto Goffin dopo una buona risposta, ma sbaglia ancora una volta.

3-4. Goffin continua a stare davanti nel secondo set, anche se Musetti in ogni game di risposta riesce a farsi notare e costruirsi delle potenziali chance.

40-30 Si difende bene Musetti che poi rovescia lo scambio con un dritto carico e chiude con il rovescio.

40-15 Prima di servizio e dritto anomalo per il belga.

30-15 SUPER RISPOSTA DI MUSETTI! Ha trovato un angolo acutissimo il carrarese.

30-0 Quarto ace di Goffin.

15-0 Si appoggia al servizio Goffin che chiude con il dritto stretto.

3-3. Un rovescio anomalo in arretramento da stropicciarsi gli occhi per Musetti che tiene un ottimo turno di servizio.

40-15 A scambio avviato, regala Goffin con il dritto.

30-15 Si fionda sulla seconda di Musetti, Goffin e si prende il punto.

30-0 Ancora un’ottima prima con la quale può chiudere con lo smash a rimbalzo.

15-0 Chiude bene lo smash Musetti dopo aver comandato bene lo scambio sull’onda di un ottimo servizio.

2-3. Il servizio dà una mano a Goffin che continua a stare davanti in questo secondo set.

40-30 Abbassa la traiettoria con il rovescio Musetti e Goffin non si piega abbastanza per cercare la palla con il dritto.

40-15 ANCORA IL ROVESCIO! Sbracciata terrificante con il lungolinea.

40-0 Secondo ace del game per Goffin.

30-0 Sulla riga lo smash a rimbalzo giocato da Goffin dopo un rovescio di controbalzo spettacolare.

15-0 Secondo ace per Goffin che sta salendo di colpi.

2-2. Annulla una palla break e si salva bene Musetti anche in questo game.

A-40 Il kick al centro sulla riga per Musetti! Palla del 2-2.

40-40 Ancora il dritto a tradire Musetti che non riesce a trovare il timing giusto con questo colpo.

A-40 Stavolta la smorzata di Musetti è vincente! Goffin ci arriva, ma non riesce nel recupero.

40-40 Scambio in apnea per Musetti che non trova profondità, ma Goffin lo perdona con l’ennesimo errore di rovescio.

40-A Doppio fallo sanguinoso per Musetti. Palla break per Goffin che può scappare.

40-40 Brutto errore per Musetti! Grande rovescio da lontano per l’azzurro che poi manca la chiusura con il dritto.

40-30 Ottima prima al centro, dritto offensivo e schiaffo per chiudere.

30-30 Con il dritto invece trova la risposta vincente Goffin.

30-15 Se ne va abbondantemente la risposta di Goffin. Il rovescio continua a funzionare poco per il belga.

15-15 Grande profondità trovata con la risposta di dritto da parte di Goffin.

15-0 Lunga la risposta anticipata di rovescio tentata da Goffin.

1-2. Annulla una palla break Goffin e rimane avanti nel secondo set. Adesso c’è partita sul Campo 14, il livello sta crescendo da ambo le parti.

A-40 Prima di servizio esterna e dritto a campo aperto per Goffin.

40-40 Rimedia con uno splendido dritto in corsa sulla riga Goffin.

30-40 Brutto errore di Goffin in uscita dal servizio con il dritto. Palla break Musetti.

30-30 Insiste sulla diagonale del dritto Musetti e alla fine esce perdente da questo braccio di ferro.

15-30 RISPOSTA IRREALE DI MUSETTI! In allungo trova l’incrocio delle righe.

15-15 Musetti offre una palla tagliente e bassa con il back di rovescio e Goffin sbaglia in lunghezza.

15-0 Primo ace della partita per Goffin.

1-1. Rovescio vincente e due servizi robusti per Musetti che risale alla grande dal 15-30.

40-30 Con il servizio Musetti ottiene un aiuto prezioso.

30-30 CHE ROVESCIO DI MUSETTI! Dopo al servizio lascia fermo il belga.

15-30 Perde ancora una volta il dritto Musetti che poteva venire a rete a chiudere il punto, ma non se l’è sentita.

15-15 Accorcia la traiettoria Musetti e Goffin sbaglia di rovescio.

0-15 Alza i ritmi Goffin sin dalla risposta e sposta molto bene il suo avversario il belga.

0-1. Prova a scuotersi Goffin che porta a casa il primo game della sua partita.

A-40 Un altro attacco poco perforante di Musetti che viene infilato dal passante lungolinea di Goffin.

40-40 Cambia ritmo Musetti con il back e poi spinge ancora ottenendo il punto con il rovescio.

40-30 Strappa il dritto Goffin che rimette in discussione questo game.

40-15 Troppo lontano dal campo Musetti: Goffin può governare il punto in maniera serena.

30-15 Aveva guadagnato bene il campo Musetti, ma poi rimane troppo corto l’attacco: perentorio il passante di Goffin.

15-15 Molto carica e pungente la risposta di Musetti che continua a spingere bene con il rovescio.

15-0 Parte bene Goffin con un ottimo dritto dopo al servizio.

INIZIO SECONDO SET

18.58 Il primo set in carriera a livello slam per Lorenzo Musetti è addirittura un bagel: non pervenuto fin qua Goffin. Per il belga undici errori gratuiti ed appena tre vincenti e quattro palle break sprecate su quattro. Davvero un parziale da dimenticare per il numero 13 del seeding.

6-0 MUSETTI PRIMO SET! L’azzurro vince un primo parziale senza storia.

A-40 Affossa il rovescio in rete Goffin. Set point per Musetti.

40-40 Con il servizio Musetti annulla anche questa chance di break.

40-A Aggressivo in risposta Goffin con il rovescio, poi il belga chiude con il lungolinea.

40-40 ROVESCIO LUNGOLINEA DI MUSETTI! Cambio davvero splendido e difficile da intuire per Goffin.

30-40 Un’altra palla corta che non frutta il punto a Musetti. Ha la possibilità di sbloccarsi Goffin.

30-30 Esagera nella ricerca della profondità con il dritto Musetti.

30-15 Cambia con il dritto in lungolinea Musetti che sta sfruttando molto il fatto che su questo campo le palle saltano tanto e vanno molto rapide.

15-15 CHE CONTROPIEDE DI MUSETTI! Kick splendido con il servizio, ritmo alto e rovescio lungolinea in contropiede delizioso.

0-15 Non è precisa la palla corta di Musetti, può chiudere nei pressi della rete Goffin.

5-0 MUSETTI! Sono tre i break di vantaggio per l’azzurro che sta limitando gli errori. Questo basta finora, visto che Goffin sta sbagliando di tutto.

30-40 Intuisce la direzione dell’attacco di Goffin, ma non riesce a giocare il passante Musetti.

15-40 Manovra bene Musetti con il suo dritto e si prende due palle per il 5-0.

15-30 Si sposta sul dritto Musetti in risposta, ma il suo colpo rimane corto e Goffin può chiudere.

0-30 Risponde potente Musetti e Goffin non riesce ad organizzarsi dopo la battuta.

0-15 Stecca completamente il dritto Goffin.

4-0. Musetti continua a macinare contro ad un Goffin a dir poco irriconoscibile fin qua. Il belga si prende anche warning per aver scaraventato una palla fuori dallo stadio per nervosismo.

40-30 La risposta di Goffin viene accomodata dal nastro che favorisce l’attacco di Musetti.

30-30 Spolvera le righe sui primi due colpi Musetti e poi sbaglia con il dritto.

30-15 Rimane sulle corde il tentativo di palla corta del toscano.

30-0 Seconda in kick di Musetti che frutta immediatamente il punto.

15-0 Grande rovescio in cross dopo al servizio da parte di Musetti.

3-0 DOPPIO BREAK MUSETTI! Una valanga di errori da parte di Goffin che appena entra nello scambio finisce per sbagliare. Scappa via quindi l’azzurro.

15-40 Si ritrova molto lontano dal campo Musetti, ma viene graziato dal dritto sul nastro di Goffin. Due chance per il doppio break.

15-30 Secondo doppio fallo per Goffin.

15-15 Si sposta dalla parte del dritto per giocare l’anomalo, ma sbaglia Musetti.

0-15 Un altro errore da parte di Goffin con il rovescio. Tanti gratuiti per il belga.

2-0. Quattro punti consecutivi per Musetti dal 15-40 e piccola fuga in avvio di match.

A-40 Tiene bene sulla diagonale di dritto Musetti che alla fine raccoglie l’errore del suo avversario.

40-40 Smorzata di Musetti che rimane bassissima e Goffin non riesce a tirarla su.

30-40 Serve bene Musetti che poi spinge bene con il rovescio in contropiede.

15-40 Va completamente fuorigiri con il dritto Musetti. Goffin ha subito due palle per recuperare il break di ritardo.

15-30 Tenta il cambio in lungolinea con il rovescio Musetti, ma finisce per sbagliare in lunghezza.

15-15 Prova ad alzare la traiettoria Goffin in risposta, ma sbaglia.

0-15 Prende il tempo con la risposta Goffin sulla seconda di Musetti.

1-0 BREAK MUSETTI! Primo gioco concluso con il doppio fallo da parte di Goffin, ottimo inizio per l’azzurro.

40-A Gioca una palla corta non ottima Musetti, Goffin arriva ma commette un gratuito vistoso con il rovescio. Altra palla break per il toscano.

40-40 Serve carico ad uscire Goffin e poi comanda lo scambio, con Musetti sempre costretto a rincorrere.

30-40 Accorcia con il rovescio Musetti e ne approfitta Goffin, fulminandolo con il lungolinea.

15-40 Esce di mezzo metro il rovescio di Goffin. Subito due palle break per Musetti!

15-30 Entra ancora una volta bene Musetti sulla seconda di Goffin e poi spinge bene con il dritto lungolinea.

15-15 Butta via la risposta di dritto Musetti su una seconda morbida di Goffin.

0-15 CHE INIZIO DI MUSETTI! Dritto in corsa splendido a chiudere uno scambio governato sin dalla risposta profonda.

SI COMINCIA! DAVID GOFFIN PARTE AL SERVIZIO.

INIZIO PRIMO SET

18.23 Goffin si appresta a giocare il novantunesimo match a livello slam, Musetti il primo: sarà interessante vedere questo contrasto, con l’esperienza che potrebbe essere un fattore determinante nella gestione psicofisica di una partita al meglio dei cinque set.

18.21 Sono entrati in campo i due giocatori che stanno iniziando in questo istante le pratiche di riscaldamento.

18.19 Musetti proviene da un’ottima semifinale raggiunta a Lione e da una brutta sconfitta proprio contro Nishioka al secondo turno del torneo di Parma.

18.17 Il vincente di questo incontro se la dovrà vedere al secondo turno contro colui che uscirà trionfatore dal confronto fra Yoshihito Nishioka e Jo-Wilfred Tsonga.

18.15 Nessun precedente ufficiale fra i due giocatori: nel 2020 Goffin al primo turno a Parigi trovò un altro giovane italiano, Jannik Sinner, che si spinse poi fino ai quarti.

18.13 Goffin ha raggiunto al massimo i quarti di finale al Roland Garros: il belga raggiunse questo scoglio nel 2016.

18.11 Debutto assoluto a livello Major per Lorenzo Musetti che ha giocato solo in due occasioni le qualificazioni, entrambe agli Australian Open: l’anno scorso il carrarino ha ceduto a Tallon Griekspoor al turno decisivo del tabellone cadetto, mentre quest’anno al primo turno contro un altro olandese, Botic Van de Zandschulp.

18.08 Ben ritrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE di Musetti-Goffin. Belinda Bencic ha liquidato in un’oretta Nadia Podoroska con lo score di 6-0 6-3, fra poco comincerà quindi il match dell’azzurro sul campo 14

16.45 Buongiorno amici di OA Sport. Si è appena concluso sul campo 14 il match-maratona fra Bianca Andreescu e Tamara Zidansek con la vittoria della slovena per 9-7 al terzo e decisivo set. A breve scenderanno in campo Belinda Bencic e Nadia Podoroska, successivamente toccherà a Musetti.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Lorenzo Musetti e David Goffin, primo turno del Roland Garros 2021. Debutto a livello slam per il carrarino che trova subito un avversario impegnativo come il belga.

Prima partita in un tabellone principale di un Major per Musetti: il classe 2002 toscano ha disputato le qualificazioni degli Australian Open due volte, venendo eliminato al turno decisivo nel 2020 e al primo turno quest’anno. Curiosità nel vedere la tenuta mentale e fisica dell’azzurro in una partita al meglio dei cinque set. Sarà importante una reazione dopo la sconfitta al secondo turno di Parma: cancellare la sconfitta contro Nishioka è un dovere per l’allievo di Simone Tartarini.

Di fronte all’azzurrino si presenta la testa di serie numero 13 del tabellone, David Goffin. Il belga arriva a Parigi avendo raggiunto un discreto quarto di finale a Montecarlo, per poi racimolare due deludenti secondi turni a Barcellona e Roma. Senza dubbio il nativo di Rocourt non sta attraversando il miglior momento della carriera, di conseguenza la partita sembrerebbe essere aperta ad ogni tipo di esito e sulla carta si presenta come incerta.

I due non si sono mai affrontati in confronti ufficiali. Per Goffin si tratta del secondo italiano di fila al primo turno del Roland Garros: lo scorso anno il belga fu spazzato via da Jannik Sinner, che poi avrebbe raggiunto i quarti di finale sul mattone tritato parigino.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Musetti-Goffin, primo turno del Roland Garros 2021, secondo slam della stagione tennistica. La copertura televisiva sarà offerta dai canali di Eurosport, lo streaming da Eurosport Player e Discovery+. Il match è programmato come quarto sul Campo 14 a partire dalle 11.00, dopo una partita maschile e due femminili. In ogni caso l’incontro non avrà inizio prima delle ore 17.00. Buon divertimento e buon tennis a tutti.

