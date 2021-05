CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

40-0 Lo sloveno si apre il campo e chiude con il rovescio lungolinea.

30-0 Servizio e diritto diagonale di Bedene.

15-0 Lunga la risposta dell’azzurro.

2-1 Ottima prima vincente di Musetti.

40-15 Bedene disegna il campo e trova il vincente di diritto lungolinea.

40-0 Risposta lunga di Bedene.

30-0 Servizio e rovescio lungolinea stiloso di Musetti.

15-0 Servizio e diritto diagonale dell’azzurro: in rete il recupero di Bedene.

1-1 Scappa via il diritto profondo del classe 2002.

40-15 Doppio fallo dello sloveno.

40-0 Rovescio profondo di Bedene che vince la diagonale contro l’azzurro.

30-0 Servizio e smorzata dell’ex #43 al mondo.

15-0 Ace dello sloveno.

1-0 SCAMBIO PAZZESCO VINTO DA MUSETTI! Bedene viene chiamato a rete, Musetti trova il lob perfetto, non chiude con lo smash ma alla fine è lo sloveno a cedere in difesa con il diritto.

40-30 Servizio e diritto del carrarese.

30-30 Passante di Musetti! L’azzurro costringe l’avversario al recupero sottorete e trova il vincente di diritto.

15-30 Servizio e palla corta di Musetti.

0-30 Molto centrato in avvio lo sloveno che comanda lo scambio e trovo il diritto diagonale: lungo il recupero di Musetti.

0-15 Gioca profondo Bedene con il rovescio: in rete il diritto di Musetti.

0-0 Si comincia in Francia! Batte l’azzurro.

INIZIO PRIMO SET

10.38 Il classe 1989 è reduce dall’eliminazione al primo turno contro Jan Lennard Struff a Roma in due set come lucky loser. Lo sloveno era proveniente dalle qualificazioni vincendo contro Gian Marco Moroni e perdendo contro Hugo Dellien.

10.36 Entrambi i giocatori sono reduci dal torneo di Roma: l’azzurro ha perso dal semifinalista Reilly Opelka dopo la vittoria su Hubert Hurkacz non migliorando gli ottavi di finale dello scorso anno.

10.34 Comincia il riscaldamento!

10.32 Giocatori in campo!

10.31 Il #55 al mondo ha raggiunto quattro finali in carriera a livello 250, l’ultima ottenuta proprio in Francia a Metz perdendo contro Jo-Wilfred Tsonga. In generale nessun successo negli atti conclusivi ATP.

10.29 Cinque le finali a livello Challenger per Musetti di cui due quest’anno, entrambe perse: in Turchia contro Jaume Munar e in patria contro il coreano Soon Woo Kwon.

10.27 In caso di vittoria dunque si tratterebbe della quarta semifinale stagionale considerando quelle raggiunte a Biella, dove ha vinto contro Andreas Seppi e ad Antalya vincendo contro Cem Ilkel.

10.25 L’azzurro cerca la terza semifinale in carriera nella categoria 250. Lo scorso marzo ha raggiunto il penultimo atto ad Acapulco perdendo contro Stefanos Tsitsipas mentre lo scorso anno in Sardegna perdendo da Laslo Djere.

10.23 Lo sloveno invece è #71 nel percorso verso le Finals e per quanto appare improbabile un suo approdo, in caso di vittoria quest’oggi sfiorerebbe la top60. Un trionfo in finale invece lo vedrebbe tra i primi 40 della Race.

10.21 Dando un’occhiata anche alla Race verso Torino, Lorenzo Musetti occupa virtualmente la posizione #32 e in caso di vittoria quest’oggi entrerebbe in top30. Un successo finale lo porterebbe addirittura a ridosso dei primi 15.

10.19 Tra poco i giocatori dovrebbero scendere in campo ma bisogna capire se il tempo lo permetterà: lievi rovesci al momento su Lione.

10.17 Aljaz Bedene vuole tornare in top50 in caso di vittoria: virtualmente è già #54 recuperando una posizione rispetto all’inizio del torneo.

10.15 Entrambi i giocatori vogliono vincere per migliorare in classifica: Lorenzo Musetti infatti è virtualmente #83 al momento recuperando 5 posizioni: in caso di vittoria entrerebbe in top80 per la prima volta in carriera.

10.13 Lo sloveno non ha perso nessun set in questi primi due turni battendo i veterani francesi Gilles Simon per 6-2 6-3 e il belga David Goffin 7-6(4) 6-3.

10.11 Il carrarese e l’americano avevano battuto al primo turno contro il bielorusso Andrej Vasileuski e Andre Gorarnsson per 7-5 6-1.

10.09 L’azzurro ha partecipato anche al torneo di doppio in coppia con l’americano Tommy Paul, perdendo contro Tim Putz e Hugo Nys al secondo turno per 6-3 6-4.

10.07 Lorenzo Musetti torna in campo dopo il turno di riposo di ieri. L’azzurro è approdato ai quarti di finale dopo le vittorie in tre set sul canadese Felix Auger-Aliassime per 7-6(3) 3-6 7-5 e sull’americano Sebastian Korda per 6-3 1-6 6-4.

10.05 Programma fitto e ristabilito dopo i giorni complicati a causa della pioggia. Dopo le due sfide citate, giocheranno per un posto in semifinale anche Richard Gasquet contro Karen Khachanov e Cameron Norrie, che ha eliminato Dominic Thiem, contro il padrone di casa e giustiziere di Jannik Sinner, Arthur Rinderknech.

10.03 Il vincente sfiderà al penultimo atto del torneo francese uno tra il giapponese Yoshihito Nishioka e il greco testa di serie #2 e wildcard Stefanos Tsitsipas. I due giocatori scenderanno in campo dopo quella tra l’azzurro e lo sloveno.

10.01 I due giocatori si sfidano per la prima volta in carriera e si giocheranno un posto in semifinale. La sfida avrà inizio alle 10.30 sul Campo Centrale di Lione presso il Parc de la Tête d’Or – Vélodrome Georges Préveral.

09.59 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Aljaz Bedene, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 250 di Lione 2021.

