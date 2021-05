CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.20 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata!

12.19 Diamo un’occhiata alle statistiche: 3 ace e 2 doppi falli per l’azzurro contro i 2 ace e ben 5 doppi falli dello sloveno. Due break subiti per Musetti che ha salvato anche due palle break: 69% di punti vinti con la prima contro il 57% con la seconda. Completamente agli antipodi le percentuali di Bedene: 86% con la prima contro il 36% di punti vinti con la seconda. Tre break subiti nonostante le due palle break salvate. 10 punti di distacco a fine partita: l’azzurro ha conquistato 73 punti contro i 63 di Bedene.

12.16 Lorenzo Musetti vince in circa 90 minuti contro Aljaz Bedene e conquista la terza semifinale in carriera a livello ATP! L’azzurro batte 6-3 7-6(3) lo sloveno e continua la sua corsa: al penultimo atto sfiderà uno tra Stefanos Tsitsipas e Yoshihito Nishioka. Ci potrebbe essere dunque la rivincita di Acapulco per l’azzurro virtualmente in top80 e quindi ha già migliorato il suo best ranking. L’italiano domina lo sloveno soprattutto dopo l’impressionante rimonta dal 2-5 nel secondo set per poi chiudere al tie-break dopo aver scherzato troppo al servizio.

FINE SECONDO SET

7-2 GAME SET AND MATCH DI LORENZO MUSETTI CHE VOLA IN SEMIFINALE!

2-6 QUATTRO SET POINT MUSETTI! CHIUSURA CON IL DIRITTO A VOLO DELL’AZZURRO!

5-2 MUSETTI CHIUDE CON LO SMASH! Dopo la smorzata vincente, l’azzurro trova il vincente a volo.

4-2 Serve&volley vincente di Musetti e cambio campo.

2-3 Altro servizio potente dello sloveno ma Musetti passa l’avversario!

2-2 Ottima prima di Bedene.

2-1 STOP VOLLEY VINCENTE DI BEDENE! L’azzurro non riesce a passare l’avversario con il rovescio.

2-0 Ottima prima di Musetti.

0-1 Comincia bene il tie-break di Musetti: in rete il rovescio di Bedene.

6-6 BREAK BEDENE E FOLLIA DI MUSETTI! Servizio da sotto che non sorprende Bedene.

30-40 PALLA BREAK BEDENE! TROPPO LEZIOSO L’AZZURRO! L’italiano non chiude con lo smash preferendo la smorzata e si fa passare.

30-30 Rovescio vincente dell’azzurro dal centro del campo.

15-30 SI FERMA SUL NASTRO LA SMORZATA DI MUSETTI! Gran scambio condotto dall’azzurro che poi non riesce a chiudere.

15-15 In rete la risposta di rovescio di Bedene.

0-15 Musetti perde campo e Bedene ne approfitta dal centro del campo.

6-5 CHE PUNTO DI MUSETTI!!!! BREAK DELL’AZZURRO DOPO UNA DIFESA CLAMOROSA!!!! L’azzurro si supera su una serie di lob e ora deve chiudere al servizio.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI! L’azzurro trova il vincente di diritto sulla palla steccata da Bedene.

30-30 Risposta profonda di Musetti: in difficoltà Bedene in uscita dal servizio.

30-15 Servizio e diritto di Bedene.

15-15 Errore di diritto in uscita dal servizio dello sloveno.

15-0 Scappa via la risposta dell’italiano.

5-5 L’azzurro recupera il break e lo conferma! Bedene adesso deve reagire.

40-15 Doppio fallo di Musetti.

40-0 Altra palla corta vincente dell’azzurro!

30-0 Gran smorzata di diritto di Musetti: non ci arriva Bedene.

15-0 Gran rovescio vincente dell’azzurro in uscita dalla seconda di servizio.

4-5 BREAK MUSETTI E CHE ROVESCIO LUNGOLINEA!!!! L’azzurro strappa il servizio al secondo tentativo dopo aver lavorato da fondocampo.

30-40 In corridoio il diritto dell’italiano dopo aver mosso l’avversario spiazzandolo in contropiede.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI! Errore di diritto in uscita dal servizio di Bedene.

15-30 Doppio fallo di Bedene!

15-15 L’azzurro riesce a muovere l’avversario con il diritto diagonale e Bedene sbaglia dal lato destro del campo.

15-0 Servizio e diritto di Bedene.

3-5 Serve&volley di Musetti che allunga il set e mette pressione all’avversario.

40-15 Ace del carrarese.

30-15 In corridoio il diritto diagonale di Bedene nel tentativo di recupero.

15-15 Male in uscita dal servizio Musetti che si fa passare facilmente da Bedene con il diritto lungolinea.

15-0 Servizio e palla corta dell’azzurro.

2-5 Bedene non ha problemi al servizio: l’azzurro deve allungare il set.

40-15 Chop vincente di diritto di Bedene dopo il back prevedibile di Musetti.

30-15 Ottima accelerazione di diritto di Musetti.

30-0 Altro inside-in di diritto di Bedene dopo il rovescio corto di Musetti.

15-0 Recupero in lob di Musetti fuori dopo il diritto lungolinea di Bedene.

2-4 Fuori la risposta di Bedene! Musetti resta in scia.

AD-40 Pessima volée di rovescio di Bedene nei pressi della rete.

40-40 Risposta profonda di Bedene che non permette all’azzurro di attaccare.

40-30 Risposta lunga del #55 al mondo.

30-30 In rete il recupero di diritto a sventaglio dello sloveno.

15-30 Rovescio diagonale in contropiede di Bedene.

15-15 Servizio e diritto dell’italiano che non trova il campo.

15-0 Buona prima di Musetti.

1-4 Servizio e diritto lungolinea di Bedene che conferma il break.

40-30 Doppio fallo del classe 1989.

40-15 Servizio e diritto dello sloveno.

30-15 Ottima risposta di Musetti sulla seconda di Bedene.

30-0 Ricama le righe Bedene con il rovescio lungolinea.

15-0 Servizio e diritto di Bedene.

1-3 Gran rovescio diagonale ancora dell’azzurro: lungo il recupero di Bedene che conduce il set forte di un break.

AD-40 GRAN ROVESCIO DIAGONALE DI MUSETTI! L’azzurro conquista il punto grazie all’errore di rovescio dello sloveno.

40-40 Secondo ace dell’azzurro.

30-40 PALLA BREAK BEDENE! Errore in uscita dal servizio per l’italiano.

30-30 Bedene cresce in risposta e induce Musetti a un altro errore di rovescio.

30-15 Musetti muove l’avversario: il rete il recupero dello sloveno.

15-15 Brutto errore di Musetti con il back di rovescio che subisce il diritto lungolinea di Bedene.

15-0 Prima centrale di Musetti.

0-3 Break confermato per il #55 al mondo.

40-15 Terzo doppio fallo di Bedene.

40-0 Musetti continua a vivere un momento ricco di errori, cosa vista anche nei primi due turni.

30-0 Risposta lunga dell’azzurro.

15-0 Bedene domina dal centro del campo con il rovescio e chiude con il colpo diagonale.

0-2 DOPPIO FALLO E BREAK BEDENE! Brutto game dell’azzurro.

30-40 Bravissimo Musetti a comandare lo scambio: in corridoio il recupero di rovescio dello sloveno.

15-40 DUE PALLE BREAK BEDENE! Impreciso l’azzurro con il rovescio.

15-30 Servizio e smorzata di Musetti che chiude con la smorzata di rovescio.

0-30 Sul nastro il rovescio diagonale di Musetti in uscita dal servizio.

0-15 Gran rovescio diagonale di Bedene sul recupero nei pressi della rete.

0-1 Parte bene Bedene nel secondo parziale.

40-15 Troppo lezioso Musetti nei pressi della rete con il recupero alto: in corridoio il diritto dell’azzurro.

30-15 Accelerazione vincente con il diritto a sventaglio lungolinea di Bedene dal centro del campo.

15-15 Ottimo rovescio diagonale carico dell’azzurro: largo il recupero di rovescio dello sloveno.

15-0 Sul nastro la risposta dell’azzurro.

INIZIO SECONDO SET

11.19 Lorenzo Musetti vince il primo parziale per 6 giochi a 3 grazie al break ottenuto nel sesto gioco che gli ha permesso di creare il giusto gap e di sfruttare il secondo set point a disposizione. Bedene falloso e piuttosto incerto in alcune situazione.

FINE PRIMO SET

6-3 PRIMO SET MUSETTI MA CHE RECUPERO HA FATTO?!!!! L’azzurro trova l’accelerazione di diritto diagonale e recupera la smorzata cortissima di Bedene.

40-15 DUE SET POINT MUSETTI! In corridoio il rovescio dello sloveno.

30-15 FORTUNATO MUSETTI! Servizio e smorzata dell’azzurro che chiude con lo smash aiutato dal nastro.

15-15 Ace di Musetti.

0-15 Servizio e smorzata di Musetti che non riesce a passare l’avversario con il rovescio a volo.

5-3 Gran diritto diagonale di Bedene dopo la profondità cercata da Musetti che ora serve per il set.

AD-40 Prima centrale dello sloveno.

40-40 Doppio fallo di Bedene.

AD-40 Scappa via il rovescio in recupero di Musetti sulla palla corta di Bedene.

40-40 Servizio e diritto di Bedene.

30-40 SET POINT MUSETTI! PALLA BREAK CON UN’ALTRA SMORZATA!

30-30 Rovescio lungo di Bedene sul diritto profondo di Musetti.

30-15 Lento in uscita dal servizio Bedene con il diritto.

30-0 DI POCO LUNGO IL PASSANTE DI MUSETTI! Gran attacco di diritto diagonale di Bedene.

15-0 Ottima prima di Bedene.

5-2 BREAK CONFERMATO DA MUSETTI! Bedene deve allungare il set.

40-30 Risposta lunga di Bedene.

30-30 Gran risposta diagonale di Bedene: lungo il rovescio di Musetti.

30-15 Brutto diritto in rete in recupero dello sloveno dopo l’accelerazione diagonale di Musetti.

15-15 Sul nastro la palla corta di Musetti.

15-0 Diritto vincente di Musetti dopo essersi aperto il campo con il rovescio.

4-2 BREAK MUSETTI! L’azzurro alza il livello e trova il vincente con la sesta palla corta del match.

40-AD PALLA BREAK MUSETTI! Passante di recupero in corsa di rovescio dell’azzurro sulla discesa a rete imperfetta dello sloveno.

40-40 Errore nei pressi della rete dello sloveno.

AD-40 Servizio e diritto diagonale di Bedene che chiude con uno smash non irresistibile.

40-40 Si va ai vantaggi per la prima volta: gran rovescio sui piedi dello sloveno che è indeciso sottorete.

40-30 Risposta lunga sulla seconda dello sloveno.

30-30 Sul nastro il rovescio lungolinea di Bedene che perde la diagonale di diritto a sventaglio.

30-15 Secondo ace dello sloveno.

15-15 Servizio e diritto diagonale di Bedene.

0-15 Musetti muove l’avversario con il diritto e induce Bedene con l’errore lungolinea.

3-2 Bravissimo l’azzurro a comandare lo scambio con il diritto e conduce il set.

40-15 Musetti si apre il campo con il diritto lungolinea e chiude il punto con la smorzata.

30-15 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DI MUSETTI! Gran vincente dell’italiano.

15-15 Esagera Musetti con la volée di diritto dopo il recupero di Bedene sulla palla corta dell’azzurro.

15-0 Servizio e smorzata vincente di Musetti.

2-2 Game a zero di Bedene che trova una gran palla corta sull’accelerazione di diritto diagonale di Musetti.

40-0 Lo sloveno si apre il campo e chiude con il rovescio lungolinea.

30-0 Servizio e diritto diagonale di Bedene.

15-0 Lunga la risposta dell’azzurro.

2-1 Ottima prima vincente di Musetti.

40-15 Bedene disegna il campo e trova il vincente di diritto lungolinea.

40-0 Risposta lunga di Bedene.

30-0 Servizio e rovescio lungolinea stiloso di Musetti.

15-0 Servizio e diritto diagonale dell’azzurro: in rete il recupero di Bedene.

1-1 Scappa via il diritto profondo del classe 2002.

40-15 Doppio fallo dello sloveno.

40-0 Rovescio profondo di Bedene che vince la diagonale contro l’azzurro.

30-0 Servizio e smorzata dell’ex #43 al mondo.

15-0 Ace dello sloveno.

1-0 SCAMBIO PAZZESCO VINTO DA MUSETTI! Bedene viene chiamato a rete, Musetti trova il lob perfetto, non chiude con lo smash ma alla fine è lo sloveno a cedere in difesa con il diritto.

40-30 Servizio e diritto del carrarese.

30-30 Passante di Musetti! L’azzurro costringe l’avversario al recupero sottorete e trova il vincente di diritto.

15-30 Servizio e palla corta di Musetti.

0-30 Molto centrato in avvio lo sloveno che comanda lo scambio e trovo il diritto diagonale: lungo il recupero di Musetti.

0-15 Gioca profondo Bedene con il rovescio: in rete il diritto di Musetti.

0-0 Si comincia in Francia! Batte l’azzurro.

INIZIO PRIMO SET

10.38 Il classe 1989 è reduce dall’eliminazione al primo turno contro Jan Lennard Struff a Roma in due set come lucky loser. Lo sloveno era proveniente dalle qualificazioni vincendo contro Gian Marco Moroni e perdendo contro Hugo Dellien.

10.36 Entrambi i giocatori sono reduci dal torneo di Roma: l’azzurro ha perso dal semifinalista Reilly Opelka dopo la vittoria su Hubert Hurkacz non migliorando gli ottavi di finale dello scorso anno.

10.34 Comincia il riscaldamento!

10.32 Giocatori in campo!

10.31 Il #55 al mondo ha raggiunto quattro finali in carriera a livello 250, l’ultima ottenuta proprio in Francia a Metz perdendo contro Jo-Wilfred Tsonga. In generale nessun successo negli atti conclusivi ATP.

10.29 Cinque le finali a livello Challenger per Musetti di cui due quest’anno, entrambe perse: in Turchia contro Jaume Munar e in patria contro il coreano Soon Woo Kwon.

10.27 In caso di vittoria dunque si tratterebbe della quarta semifinale stagionale considerando quelle raggiunte a Biella, dove ha vinto contro Andreas Seppi e ad Antalya vincendo contro Cem Ilkel.

10.25 L’azzurro cerca la terza semifinale in carriera nella categoria 250. Lo scorso marzo ha raggiunto il penultimo atto ad Acapulco perdendo contro Stefanos Tsitsipas mentre lo scorso anno in Sardegna perdendo da Laslo Djere.

10.23 Lo sloveno invece è #71 nel percorso verso le Finals e per quanto appare improbabile un suo approdo, in caso di vittoria quest’oggi sfiorerebbe la top60. Un trionfo in finale invece lo vedrebbe tra i primi 40 della Race.

10.21 Dando un’occhiata anche alla Race verso Torino, Lorenzo Musetti occupa virtualmente la posizione #32 e in caso di vittoria quest’oggi entrerebbe in top30. Un successo finale lo porterebbe addirittura a ridosso dei primi 15.

10.19 Tra poco i giocatori dovrebbero scendere in campo ma bisogna capire se il tempo lo permetterà: lievi rovesci al momento su Lione.

10.17 Aljaz Bedene vuole tornare in top50 in caso di vittoria: virtualmente è già #54 recuperando una posizione rispetto all’inizio del torneo.

10.15 Entrambi i giocatori vogliono vincere per migliorare in classifica: Lorenzo Musetti infatti è virtualmente #83 al momento recuperando 5 posizioni: in caso di vittoria entrerebbe in top80 per la prima volta in carriera.

10.13 Lo sloveno non ha perso nessun set in questi primi due turni battendo i veterani francesi Gilles Simon per 6-2 6-3 e il belga David Goffin 7-6(4) 6-3.

10.11 Il carrarese e l’americano avevano battuto al primo turno contro il bielorusso Andrej Vasileuski e Andre Gorarnsson per 7-5 6-1.

10.09 L’azzurro ha partecipato anche al torneo di doppio in coppia con l’americano Tommy Paul, perdendo contro Tim Putz e Hugo Nys al secondo turno per 6-3 6-4.

10.07 Lorenzo Musetti torna in campo dopo il turno di riposo di ieri. L’azzurro è approdato ai quarti di finale dopo le vittorie in tre set sul canadese Felix Auger-Aliassime per 7-6(3) 3-6 7-5 e sull’americano Sebastian Korda per 6-3 1-6 6-4.

10.05 Programma fitto e ristabilito dopo i giorni complicati a causa della pioggia. Dopo le due sfide citate, giocheranno per un posto in semifinale anche Richard Gasquet contro Karen Khachanov e Cameron Norrie, che ha eliminato Dominic Thiem, contro il padrone di casa e giustiziere di Jannik Sinner, Arthur Rinderknech.

10.03 Il vincente sfiderà al penultimo atto del torneo francese uno tra il giapponese Yoshihito Nishioka e il greco testa di serie #2 e wildcard Stefanos Tsitsipas. I due giocatori scenderanno in campo dopo quella tra l’azzurro e lo sloveno.

10.01 I due giocatori si sfidano per la prima volta in carriera e si giocheranno un posto in semifinale. La sfida avrà inizio alle 10.30 sul Campo Centrale di Lione presso il Parc de la Tête d’Or – Vélodrome Georges Préveral.

09.59 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Aljaz Bedene, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 250 di Lione 2021.

