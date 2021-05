CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie per averci seguito e chiudiamo qui il nostro live.

Lorenzo Musetti non guadagna posizioni con questa vittoria nel ranking ATP. Al momento è 88° in classifica con 870 punti. Qualora superasse anche l’americano Korda al 2° turno, allora salirebbe in posizione n.83.

“Ho imparato qualcosa dall’ultima sconfitta. Ho iniziato bene questo torneo e spero di andare avanti. Korda è uno dei migliori giovani del circuito e sarà un match difficile”, le parole di Musetti a fine partita.

Nel prossimo turno Lorenzo Musetti affronterà l’americano Sebastian Korda.

Le statistiche mostrano il grande equilibrio del match. L’azzurro è riuscito a portare a casa il 65% di punti con la prima contro il 68% dell’avversario. Meglio Musetti con la seconda con la quale ha conquistato il 50% dei punti a differenza del 49% del canadese.

Chiusura davvero incredibile di match. Lorenzo Musetti si prende la rivincita dopo la sconfitta di Barcellona e conquista la vittoria con il punteggio di 7-6 3-6 7-5 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco.

7-5 DOPPIO FALLO! HA VINTO LORENZO MUSETTI!

15-40 Lungo il rovescio di Auger-Aliassime. Due match point.

15-30 Doppio fallo di Auger-Aliassime.

15-15 Risposta vincente di Musetti.

6-5 Musetti si garantisce almeno il tie-break

40-15 Altra prima vincente di Musetti.

30-15 Ottima prima dell’azzurro.

15-15 Il nastro porta via il rovescio di Musetti.

5-5 Auger-Aliassime completa il suo recupero.

40-0 Fuori giri completamente il toscano.

30-0 Servizio vincente di Auger-Aliassime.

5-4 Auger-Aliassime conquista con merito il break. Musetti troppo sulla difensiva.

15-40 Due palle break per Auger-Aliassime.

15-30 Bel dritto incrociato del canadese.

15-15 Auger-Aliassime spinge bene con il dritto.

15-0 Auger-Aliassime sbaglia un comodissimo rovescio.

3-5 Auger-Aliassime vince il game, ma ora Musetti serve per il match.

40-15 Servizio vincente di Auger-Aliassime.

30-15 Smash a rimbalzo da fondo per il canadese. Bel colpo davvero.

15-15 Lungo il dritto di Auger-Aliassime.

5-2 Musetti conserva il break ed ora sicuramente potrà servire per il match.

40-15 Volèe perfetta di Musetti.

30-15 Dritto in contropiede di Musetti.

15-15 Ancora l’italiano a fare malissimo con la palla corta.

4-2 C’E’ IL BREAK! Grandissimo game in risposta per Musetti.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI!

15-30 Palla corta vincente di Musetti.

15-15 Auger-Aliassime sbaglia di dritto.

3-2 Musetti chiude il game con pregevole palla corta.

40-30 Questa volta la smorzata finisce in rete.

30-30 Palla corta di Auger-Aliassime.

30-15 Ace di Musetti.

15-15 Lungo il dritto di Musetti.

2-2 Auger-Aliassime chiude il game con un servizio vincente.

40-15 Auger-Aliassime colpisce la riga con il dritto lungolinea.

30-15 Prima vincente di Auger-Aliassime.

15-15 Auger-Aliassime sbaglia di rovescio.

2-1 Musetti vince un altro game durissimo.

A-40 Errore di dritto di Auger-Aliassime.

40-40 C’è il passante di Musetti!

30-40 Palla break per Auger-Aliassime.

30-30 Altro errore del canadese.

15-30 Questa volta è Auger-Aliassime ad andare fuori giri con il rovescio.

0-30 Musetti stecca di rovescio.

1-1 Auger-Aliassime tiene il primo game al servizio.

40-30 Il canadese sbaglia di dritto.

40-0 Auger-Aliassime affonda con il rovescio.

30-0 Auger-Aliassime vince la lotta a rete.

1-0 Musetti tiene un complicato game in apertura di set.

A-40 Prima vincente di Musetti.

40-40 Musetti annulla anche questa seconda palla break.

40-A Altra palla break per Auger-Aliassime.

40-40 Mustti annulla la palla break con un’ottima discesa a rete.

30-40 Palla break Auger-Aliassime.

30-30 Musetti sbaglia di rovescio.

30-0 Prima vincente di Musetti.

Proprio come a Barcellona il match scivola al terzo set.

3-6 Auger-Aliassime vince il second set.

A-40 Set point per Auger-Aliassime.

40-40 Purtroppo Musetti stecca di rovescio.

30-40 MUSETTI!!!!!! Spettacolare passante di dritto e palla break per l’azzurro.

30-30 Dritto vincente del canadese.

15-30 Lungo il rovescio di Musetti.

0-30 Sbaglia Auger-Aliassime.

0-15 Dritto carico di Musetti.

3-5 Game a zero di Musetti che ha ora l’ultima chance per restare nel secondo set.

40-0 Auger-Aliassime va fuori giri con il dritto.

30-0 Meraviglioso lungolinea di rovescio di Musetti.

2-5 Auger-Aliassime conserva il break di vantaggio.

40-30 In corridoio il rovescio di Musetti.

30-30 Spettacolare dritto lungolinea di Musetti.

30-15 Auger-Aliassime mette in rete un comodo dritto.

30-0 Musetti sbaglia di rovescio.

2-4 Davvero un brutto game quello giocato dall’azzurro che sbaglia ancora di rovescio e concede il break

15-40 Due palle break per Auger-Aliassime.

15-15 Lungo il dritto di Musetti

2-3 Ottima prima di Auger-Aliassime

40-30 Pallonetto perfetto di Musetti.

40-15 Smash vincente del canadese.

30-15 Prima vincente del canadese.

0-15 Auger-Aliassime stecca di dritto.

2-2 Lungo il rovescio del canadese e Musetti pareggia.

40-30 Auger-Aliassime sbaglia di dritto.

30-30 Il nastro porta via il dritto dell’azzurro.

30-15 Doppio fallo di Musetti.

30-0 Palla corta in rete di Auger-Aliassime.

1-2 ARRIVA IL CONTROBREAK! Bravo Musetti a rimediare subito allo svantaggio.

40-A Altra palla break per Musetti.

40-40 Super dritto di Auger-Aliassime.

30-40 Doppio fallo di Auger-Aliassime e palla del controbreak.

30-30 Anche Auger-Aliassime chiude bene la rete.

15-30 Bravissimo Musetti. Altra volèe perfetta.

15-15 Ottima chiusura a rete di Musetti.

0-2 Break di Auger-Aliassime.

15-40 Due palle break per Auger-Aliassime.

15-30 Lungo il dritto di Auger-Aliassime.

0-30 Doppio fallo di Musetti.

0-1 Auger-Aliassime conquista il primo game del secondo set.

40-30 Lungo il dritto di Auger-Aliassime.

40-15 Dritto vincente del canadese.

30-15 Prima vincente di Auger-Aliassime.

0-15 Pazzesca risposta di Musetti.

Comincia il secondo set. Serve Auger-Aliassime.

Ottimo primo set per il toscano, che ha sprecato un break di vantaggio, ma poi ha giocato un tie-break veramente sublime.

7-6 MUSETTI VINCE IL TIEBREAK ED IL PRIMO SET!

7-3 SBAGLIA AUGER-ALIASSIME!

6-3 COSA HA FATTO MUSETTI! Volèe incredibile del toscano.

5-3 Ace di Musetti.

4-3 Palla corta clamorosa di Musetti che tocca anche il nastro e diventa ingiocabile per l’avversario.

3-3 Sbaglia di poco Lorenzo. Parità al cambio campo.

3-2 Bel dritto di Musetti.

2-2 Auger-Aliassime non controlla la risposta.

1-2 Lungo il dritto del canadese.

0-2 Prima vincente di Auger-Aliassime.

0-1 Musetti stecca di dritto.

6-6 Si va al tie-break!

40-15 Risposta sbagliata da Musetti.

30-15 Doppio fallo del canadese.

30-0 Ace esterno di Auger-Aliassime.

6-5 Game a zero di Musetti che si assicura il tie-break.

40-0 Prima vincente del toscano.

30-0 Perfetto Musetti con la palla corta.

5-5 Bella palla corta di Auger-Aliassime.

40-15 Volèe spettacolare di Musetti.

40-0 Lunga la risposta di Musetti.

30-0 Smash vincente di Auger-Aliassime.

5-4 Musetti vince un game durissimo.

A-40 Scambio durissimo ed il canadese sbaglia di dritto.

40-40 Ancora la prima a salvare Musetti.

40-A Altra palla break per Auger-Aliassime.

40-40 Ottima prima di Musetti.

30-40 Musetti prova a difendere di tutto, ma Auger-Aliassime chiude con lo smash. Palla break.

30-30 Pessima palla corta di Auger-Aliassime.

15-30 Attacco debole di Musetti che poi sbaglia una volee difficile

15-15 Prima vincente del toscano.

4-4 Game a zero di Auger-Aliassime.

40-0 Altro servizio vincente.

30-0 Servizio vincente di Auger-Aliassime.

4-3 Controbreak di Auger-Aliassime.

30-40 Musetti annulla la prima.

15-40 Due palle del controbreak per Auger-Aliassime.

15-30 Pregevole smorzata di Musetti.

0-30 Auger-Aliassime chiude bene la rete con la volee di dritto.

4-2 Musetti affossa il dritto.

40-30 Prima vincente di Auger-Aliassime.

15-30 Musetti sfonda con il dritto.

15-15 Prima vincente di Auger-Aliassime.

4-1 Musetti conserva il break di vantaggio.

40-30 Prima vincente dell’azzurro.

30-30 Dritto vincente di Auger-Aliassime.

30-15 Sbaglia tutto Auger-Aliassime con l’approccio a rete.

15-15 Gran dritto di Musetti.

3-1 BREAK DI MUSETTI!

30-40 Palla break ancora per Musetti.

30-30 In corridoio il passante del canadese.

30-15 Prima vincente di Auger-Aliassime.

15-15 Musetti non sbaglia il rovescio in corsa.

2-1 Strepitosa palla corta di Musetti a chiudere il game.

40-15 Lungo il rovescio di Auger-Aliassime.

30-15 Questa volta Musetti affossa il dritto.

30-0 Dritto incrociato di Musetti.

1-1 Lunga la risposta di Musetti che non ha sfruttato una palla break.

A-40 Servizio e dritto del canadese.

40-40 Errore di dritto di Auger-Aliassime.

A-40 Musetti non contiene la risposta.

40-40 Smash vincente del canadese.

30-40 Dritto vincente dell’azzurro. Palla break.

15-30 Stecca di dritto Auger-Aliassime.

15-15 Super difesa di Musetti che poi trova il rovescio lungolinea vincente.

1-0 Altra ottima prima di Musetti.

A-40 Prima vincente di Musetti.

40-40 Risponde lunghissimo Auger-Aliassime. Cancellata anche la seconda palla break.

30-40 Sbaglia di dritto Auger-Aliassime.

15-40 Musetti viene infilato dal passante del canadese. Subito due palle break.

15-30 Stecca anche Auger-Aliassime.

0-30 Doppio fallo di Musetti.

0-15 Auger-Aliassime risponde profondo e Musetti stecca di dritto.

10.38: Comincia la partita. Sarà Musetti a servire per primo.

10.37: Il vincente del match affronterà l’americano Sebastian Korda.

10.31: Tra poco scenderanno in campo Musetti ed Auger-Aliassime.

10.26: A Lione è impegnato anche Jannik Sinner, che affronterà il russo Aslan Karatsev.

10.22: Auger-Aliassime si era poi spinto fino ai quarti di finale, perdendo con un doppio 6-3. Il numero 19 del mondo sta continuando la collaborazione tecnica con Toni Nadal, ma finora lo zio ed ex allenatore di Rafa non è ancora riuscito a tirare fuori il meglio dal tennista canadese, sconfitto nettamente da Ruud nel primo turno a Madrid e poi anche a Roma negli ottavi dall’argentino Federico Delbonis.

10.16: Musetti ha giocato a Barcellona, affrontando proprio Auger-Aliassime al secondo turno. E’ l’unico precedente tra i due giocatori, che ha visto la vittoria del tennista canadese in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-0.

10.10: A Madrid il numero 88 del ranking ATP è stato sconfitto nelle qualificazioni dallo spagnolo Carlos Taberner, poi battuto da Fognini al primo turno; mentre, in quel di Roma, il toscano si è arreso al secondo turno contro il gigante americano Reilly Opelka

10.05: Musetti è entrato in tabellone al posto di Sonego, che ha rinunciato al torneo dopo la splendida cavalcata agli Internazionali d’Italia.

10.00: Cominciamo la diretta di Musetti-Felix Auger-Aliassime.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Lorenzo Musetti-Felix Auger-Aliassime, valevole per il primo turno del torneo ATP di Lione. Il toscano cerca la rivincita dopo la sconfitta con il canadese a Barcellona.

Il tennista toscano ha preso il posto del connazionale Lorenzo Sonego, che ha rinunciato alla partecipazione dopo la splendida, ma faticosa, cavalcata agli Internazionali d’Italia 2021. Sarà un esordio difficile per il nativo di Carrara, che il numero diciannove del mondo e settima testa di serie del torneo

Musetti deve ritrovarsi dopo alcune settimane complicate e non fortunate. A Madrid il numero 88 del ranking ATP è stato sconfitto nelle qualificazioni dallo spagnolo Carlos Taberner, poi battuto da Fognini al primo turno; mentre, in quel di Roma, il toscano si è arreso al secondo turno contro il gigante americano Reilly Opelka, semplicemente scatenato con il servizio sui campi del Foro Italico tanto da spingersi fino alla semifinale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Lorenzo Musetti-Felix Auger-Aliassime, valevole per il primo turno del torneo ATP di Lione: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita avrà inizio alle 10.30 (primo match di giornata) e sarà trasmessa in tv su Supertennis. Buon divertimento!

