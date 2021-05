Classifica Lorenzo Musetti, quante posizioni guadagna nel ranking ATP. Le proiezioni a Lione: sfida a Korda cruciale

Lorenzo Musetti ha esordito con un brillante successo nel torneo ATP 250 di Lione. Il tennista italiano ha infatti sconfitto il quotato canadese Felix Auger-Aliassime in tre set, annichilendo un top-20 per la quinta volta in carriera (su otto occasioni avute a disposizione). Il toscano si è esaltato contro un avversario di lusso e ha dimostrato il suo talento sulla terra rossa francese, facendo capire di potersi fare strada. Il 19enne è ora attesa agli ottavi di finale dal confronto contro lo statunitense Sebastian Korda, un rivale non così impossibile da battere (attuale numero 65 al mondo).

Quante posizioni in classifica ha guadagnato Lorenzo Musetti grazie alla vittoria contro Felix Auger-Aliassime? Il successo odierno non gli permette di scalare la graduatoria, visto che resta all’88mo posto del ranking ATP, proprio dove si trovava all’inizio di questa settimana. L’azzurro ha all’attivo 870 punti e un’eventuale affermazione contro Korda gli permetterebbe di avvicinarsi alla top-80: si isserebbe infatti a 895 punti, inserendosi virtualmente all’83mo posto. Ai quarti di finale se la dovrà poi vedere eventualmente contro il vincente di Goffin-Bedene per un match di elevata difficoltà tecnica

L’eventuale approdo in semifinale lo spingerebbe a quota 940 punti, virtualmente al 78-79mo posto (dipenderà da cosa farà il brasiliano Thiago Monteiro, impegnato a Ginevra). Se Lorenzo Musetti dovesse riuscire nell’impresa di qualificarsi per l’atto conclusivo (ma sulla sua strada potrebbe trovare il colosso Stefanos Tsitsipas) allora toccherebbe la fatidica quota dei 1000 punti che varrebbe l’ingresso in top-70. Un eventuale trionfo lo spedirebbe a ridosso della top-60. Chiaramente sono discorsi virtuali perché siamo soltanto all’inizio della settimana e molto dipenderà dai risultati che otterranno anche gli altri tennisti impegnati tra Lione, Ginevra e Oeiras.

Se Lorenzo Musetti dovesse perdere contro Korda? Allora potrebbero scavalcarlo il bielorusso Ilya Ivashka (855, in caso di quarti a Ginevra), l’argentino Federico Coria (808, ma avrebbe bisogno di vincere il torneo di Oeiras), l’uruguayano Pablo Cuevas e lo svedese Mikel Ymer (ma avrebbero bisogno della finale rispettivamente a Ginevra e Lione), il nostro Marco Cecchinato (con la finale a Ginevra).

Foto: Lapresse