LIVE Moto3, GP Spagna in DIRETTA: Suzuki conquista la pole a Jerez! Terza piazza per Migno

13.32 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa sessione. Appuntamento a domani per il GP di Spagna per quanto riguarda la Moto3. Un saluto a tutti!

13.30 La classifica conclusiva della Q2:

1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 209.7 1’45.807

2 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 207.6 1’45.932 0.125 / 0.125

3 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 210.9 1’46.007 0.200 / 0.075

4 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 208.4 1’46.048 0.241 / 0.041

5 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 208.0 1’46.166 0.359 / 0.118

6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 207.2 1’46.185 0.378 / 0.019

7 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 206.8 1’46.288 0.481 / 0.103

8 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 210.1 1’46.312 0.505 / 0.024

9 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 212.1 1’46.440 0.633 / 0.128

10 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 210.9 1’46.449 0.642 / 0.009

11 28 Izan GUEVARA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 209.7 1’46.522 0.715 / 0.073

12 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 208.4 1’46.566 0.759 / 0.044

13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 207.2 1’46.667 0.860 / 0.101

14 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 211.7 1’46.714 0.907 / 0.047

15 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 210.9 1’46.843 1.036 / 0.129

16 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 206.5 1’47.060 1.253 / 0.217

17 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 210.9 1’47.517 1.710 / 0.457

18 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 206.8 1’47.686 1.879 / 0.169

13.27 Migno è la principale speranza per gli italiani nella gara di domani. Il romagnolo ha conquistato il podio nel GP di Doha, secondo appuntamento stagionale.

13.24 Tatsuki Suzuki si conferma una certezza in Spagna. Il giapponese ha sempre amato questo circuito e per domani si candida come uno dei favoriti per il successo. Attenzione anche al padrone di casa Jeremy Alcoba (Gresini), secondo in griglia.

13.22 Spettacolare sessione a Jerez con Migno e Suzuki che non sono riusciti a migliorare il proprio crono per un errore nell’ultimo giro lanciato.

13.18 Il giapponese Tatsuki Suzuki (SIC58) conquista la pole-positon a Jerez de la Frontera! Secondo posto per Jeremy Alcoba (Gresini), bravo nell’ultimo giro a beffare Andrea Migno. Il portacolori di casa Snipers chiude la prima fila dopo aver registrato in mattinata il record della pista.

13.16 Gabriel Rodrigo! Terzo posto per l’argentino che segue Migno e Suzuki!

13.15 ATTENZIONE!!! Antonelli, Migno, Suzuki, Salac, Tatay e Kunii prendono bandiera e non potranno migliorare il proprio tempo!!!! Incredibile

13.14 Suzuki è al momento in pole-position con il tempo di 1.45.807. Attendiamo l’ultimo assalto per tutti.

13.12 Attendiamo l’ultimo tentativo per tutti i protagonisti in quel di Jerez de la Frontera, primo round spagnolo dei quattro previsti.

13.09 Tutti ai box in questo momento per il cambio gomme.

13.07 Attenzione!!!! Brutta caduta per il sudafricano Darryn Binder (Sprinta) che fortunatamente si rialza sanza problemi.

13.06 Tatsuki Suzuki! Si migliora il giapponese che detta il passo in 1.45.807 per l’alfiere di SIC58.

13.05 Suzuki al comando davanti a Migno e Rodrigo. Salac è quarto davanti ad Antonelli.

13.04 Kunii è il primo a registrare un tempo in 1.47.865. Attendiamo il passaggio di Acosta e Migno.

13.02 Tutti in pista per la caccia alla pole-position!

13.00 Bandiera verde! Scatta la Q2 del GP di Spagna per la Moto3.

12.58 Binder, Masià e Migno sono i tre piloti che hanno conquistato la pole-position fino ad ora.

12.54 Stefano Nepa, Riccardo Rossi e Dennis Foggia non riescono ad accedere alla Q2. Ottima sessione per Pedro Acosta che, dopo un primo tentativo difficile, conquista il best lap della Q1.

12.53 La classifica della Q1:

1 37 P. ACOSTA 1:46.138 2 28 I. GUEVARA +0.026 3 99 C. TATAY +0.250 4 52 J. ALCOBA +0.365 5 6 R. YAMANAKA +0.441 6 19 A. IZDIHAR +0.599 7 11 S. GARCIA +0.616 8 31 A. FERNANDEZ +0.625 9 7 D. FOGGIA +0.639 10 54 R. ROSSI +0.692

12.51 Pedro Acosta! Il leader del Mondiale passa in Q2 con il best lap della sessione. Guevara, Tatay ed Alcoba accedono alla fase finale della qualifica. Eliminato Dennis Foggia che scatterà 23°.

12.51 Acosta, Foggia e Guevara cercano di passare in Q2. Nepa esce in Q1.

12.50 Kofler, al momento quarto con il crono di 1.47.114 è l’ultimo dei qualificati.

12.49 Carlos Tatay al comando! Giro in solitaria per il pilota di casa Esponsorama Racing che detta il passo in 1.46.388.

12.47 Tutti rientrano per l’ultimo decisivo tentativo.

12.46 Foggia ed Acosta sono al momento out dalla Q2. Tempi molto alti per ora. Anche Rossi non è presente nella Top4.

12.42 Guevara al comando! Best lap per il rookie di casa Aspar che precede dopo il primo giro Foggia, Nepa e Garcia.

12.40 Attenzione ai limiti della pista. Ogni abuso sarà sanzionato con la cancellazione del tempo.

12.38 I piloti scendono in pista. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Occhi puntati su Acosta e Foggia che sono chiamati ad entrare nel Q2.

12.35 Bandiera verde! Inizia la Q1 del GP di Spagna per la Moto3

12.33 Tutto è pronto, i piloti si preparano a scendere in pista per accedere alla Q2. Solo i migliori 4 passano il turno.

12.31 Andrea Migno (Snipers) ha firmato il record della pista nella FP3. Difficilmente il primato verrà migliorato questo pomeriggio, ma tutto può succedere.

12.28 Lo spettacolo è assicurato già dalla Q1. Pedro Acosta, leader del Mondiale di casa KTM ed il nostro Dennis Foggia (Leopard) devono superare il taglio per contendersi la pole in Q2.

12.25 Migno, Oncu, McPhee, Rodrigo, Binder, Salac, Masià, Antonelli, Artiguas, Suzuki, Fenati, Dupasquier, Sasaki e Kunii hanno conquistato l’ingresso diretto alla Q2 dopo la FP3 di oggi.

12.17 I giovani protagonisti della Moto3 sono pronti a tornare in pista per determinare la griglia di partenza della corsa di domani che scatterà alle 23.00.

12.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del Gran Premio di Spagna per la Moto3.

9.55 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa sessione. Appuntamento alle 12.35 per la Q1 del Gran Premio di Spagna per la Moto3. Un saluto a tutti!

9.52 A meno di sorprese non dovrebbe essere difficile per Masià e Foggia passare nella Q2. I due protagonisti a Portimao hanno la possibilità di rifarsi questo pomeriggio.

9.49 Segnaliamo i problemi per Fenati che oggi ha effettuato pochi giri. L’italiano di casa Max Racing strappa un pass per la Q2 grazie alle prestazioni di ieri.

9.48 Sessione oltremodo interessante quella che abbiamo vissuto oggi. Migno si conferma molto competitivo sul giro veloce ed è pronto a confermarsi anche nella qualifica di questo pomeriggio.

9.47 La classifica della Top10 della FP3:

1 16 A. MIGNO 1:44.988 2 53 D. ÖNCÜ +0.578 3 17 J. MCPHEE +0.610 4 40 D. BINDER +0.674 5 12 F. SALAC +0.807 6 5 J. MASIA +0.809 7 43 X. ARTIGAS +0.961 8 24 T. SUZUKI +1.044 9 2 G. RODRIGO +1.069 10 71 A. SASAKI +1.090

9.45 Pedro Acosta (KTM) e Dennis Foggia, rispettivamente primo e secondo in Portogallo, saranno costretti a passare dalla Q1 questo pomeriggio. Da segnalare una caduta, senza conseguenze, per lo spagnolo che ha vinto due dei primi tre atti del Mondiale.

9.43 Migno, Oncu, McPhee, Rodrigo, Binder, Salac, Masià, Antonelli, Artiguas, Suzuki, Fenati, Dupasquier, Sasaki e Kunii sono i piloti che passano direttamente in Q2 questo pomeriggio.

9.41 Bandiera a scacchi con Andrea Migno che conquista il best lap nella combinata con il record della pista! Ottimo passo per l’autore della pole a Portimao che si candida per una conferma questo pomeriggio nelle qualifiche.

9.39 Andrea Migno ancora! Che passo per il romagnolo! 1.44.988 per l’italiano che mette tutti in riga. Foggia resta fuori dalla Top14 insieme ad Acosta!

9.38 Andrea Migno! 1.45.405 per l’alfiere di Snipers che conquista la leadership nella combinata. Yamanaka sale nella Top14 e strappa il pass per la Q2 ad Acosta che deve cercare di migliorare.

9.37 Sasaki si migliora e sale 11°, mentre Pedro Acosta rischia di uscire dalla Top14. McPhee sale secondo davanti a Rodrigo ed a Binder.

9.36 Oncu! Nuovo record del week-end in 1.45.566. Il turco si conferma nella Top14, mentre Suzuki strappa il quinto crono davanti a Romano Fenati.

9.35 Ultimi giri per tutti, non cambia per il momento la combinata.

9.34 Rodrigo detiene il leader della combinata con il tempo di 1.45.651. Al momento Tatay è l’ultimo dei qualificati in 1.46.570.

9.32 Dennis Foggia (Leopard), secondo in volata nel GP del Portogallo, è al momento escluso per 25 millesimi dalla Q2. I piloti tornano in pista per gli ultimi passaggi cronometrati.

9.30 Rodrigo, Antonelli, Masià, Fenati, Dupasquier, Binder, Migno, Suzuki, Yamanaka, Acosta, Oncu, Guevara, Sasaki e Tatay sono al momento nella Q2. La classifica potrebbe rivoluzionarsi.

9.27 Nessuno sembra in grado di attaccare il crono di Rodrigo, leader della combinata davanti ad Antonelli ed a Masià. Quarto c’è Fenati, fermo in pit lane per dei problemi sulla moto.

9.24 Secondo crono per Migno che si inserisce alle spalle di Masià, al comando con il tempo di 1.45.962. Antonelli sale quarto nella graduatoria della FP3, mentre scivolata senza conseguenze per Fellon (SIC58).

9.22 Tatay entra nella Top14, mentre Migno cerca il miglior crono nella FP3 con le gomme dure!

9.20 Scelta interessante per Migno. Il nostro portacolori prova il tempo con la gomma dura. Al momento il romagnolo è nella Top14 in vista della Q2.

9.18 Si torna in pista. Al momento in FP3 al comando troviamo il turco Deniz Oncu (KTM) davanti ad Artigas e Migno.

9.16 Acosta si prepara a tornare in pista dopo una scivolata nel secondo settore della pista.

9.14 I piloti rientrano ai box dopo il primo stint. Attendiamo la seconda fase della sessione.

9.12 Le temperature oggi sono perfette per un buon crono. Assente il rischio di pioggia.

9.09 Prima caduta del 2021 per Pedro Acosta. Il leader del Mondiale scivola senza conseguenze.

9.07 Problemi per Romano Fenati. L’italiano di casa Max Racing ha un problema tecnico ed è fermo lungo il circuito.

9.05 Il riferimento della combinata da battere è di Gabriel Rodrigo. L’argentino ha firmato il tempo di 1.45.651.

9.04 Andrea Migno inizia il lavoro a Jerez. Il romagnolo di casa Snipers insegue la seconda pole dopo aver firmato il miglior tempo nella Q2 del GP del Portogallo.

9.02 Tutti i piloti scendono in pista per la l’ultima sessione prima della qualifica. Attendiamo i primi tempi cronometrati.

9.00 Bandiera verde! Inizia la FP3 del Gran Premio di Spagna per la Moto3.

8.58 Il sole splende a Jerez. La condizione appare differente rispetto alla FP1 di ieri mattina.

8.56 I piloti sono pronti a scendere in pista. Attenzione come sempre ai limiti della pista. Ogni abuso verrà sanzionato con la cancellazione del tempo.

8.53 Rodrigo, Antonelli, Fenati, Dupasquier, Binder, Yamanaka, Migno, Acosta, Oncu, Masià, Sasaki, Foggia, Salac ed Alcoba sono al momento presenti nella Top14 alla vigilia dell’ultima libera.

8.50 Toba ed A. Fernandez dovranno scontare un long lap penalty in seguito a dei comportamenti antisportivi nel GP del Portogallo di due settimane fa.

8.42 Tutto è pronto da Jerez de la Frontera per l’ultima sessione del week-end prima delle qualifiche. Il turno che ci apprestiamo a vivere è oltremodo importante visto che i primi 14 della combinata al termine della FP3 passano direttamente in Q2.

8.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del Gran Premio di Spagna per i protagonisti della Moto3.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Moto3 2021. Sullo storico tracciato di Jerez de la Frontera si entra nel vivo del settimana in terra andalusa, con i piloti che andranno a sfidarsi sul filo dei millesimi per conquistare la pole position in vista della gara di domani.

Quale sarà il programma di oggi per la classe più leggera? Si inizierà con la terza sessione di prove libere alle ore 9.00, quindi le qualifiche scatteranno dalle ore 12.35 con la Q1, mentre la Q2 decisiva prenderà il via alle ore 13.00, andando comporre la griglia di partenza della gara di domani.

La giornata di ieri ha messo in mostra uno straordinario Gabriel Rodrigo, inseguito a breve distanza da un eccellente Niccolò Antonelli. Molto bene anche Romano Fenati e Andrea Migno, mentre non mancheranno nel lotto dei favoriti anche Dennis Foggia, Jaume Masià, Darryn Binder e, soprattutto, il leader della classifica generale, il rookie Pedro Acosta.

Il sabato del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale Moto3 2021, prenderà il via alle ore 9.00 con la FP3, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 12.35. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della giornata sul tracciato di Jerez de la Frontera, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe più leggera.

