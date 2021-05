LIVE Manchester City-Chelsea 0-0, Finale Champions League in DIRETTA: Guardiola mette in campo da titolare anche Sterling!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.49 Il Chelsea ha vinto le ultime due partite contro il Manchester City in tutte le competizioni, entrambe arrivate dall’arrivo di Thomas Tuchel. L’ultima volta in cui i Blues hanno registrato tre succesi di fila contro il Manchester City fu tra il 2005 e il 2009, striscia di otto vittorie di fila.

20.46 Dopo aver guidato il PSG alla finale di Champions League nel 2019/20, l’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel è il primo allenatore a raggiungere la finale di Coppa dei Campioni / Champions League in stagioni consecutive con due club diversi. Tuchel potrebbe diventare il terzo allenatore a perdere una finale in due stagioni di fila, dopo Marcello Lippi (1997 e 1998, Juventus) e Héctor Cúper (2000 e 2001, Valencia).

20.43 Nella sua intera carriera da allenatore, Pep Guardiola ha perso più partite contro il Chelsea in tutte le competizioni rispetto a qualsiasi altro club (sette). Ha perso le ultime due partite contro i Blues, e ha registrato tre sconfitte di fila solo contro il Real Madrid (2012-14) e il Liverpool (2018).

20.39 La finale di quest’anno si terrà all’Estádio do Dragão in Portogallo, e per la prima volta la finale di Coppa dei Campioni / Champions League si svolgerà nello stesso paese per due stagioni di fila (Estádio da Luz nel 2019/20). Sarà anche la prima volta che una finale di Coppa dei Campioni / Champions League in Portogallo viene giocata lontano dalla capitale Lisbona, con le tre precedenti giocate in quella città.

20.36 Phil Foden del Manchester City avrà 21 anni e 1 giorno per questa finale e potrebbe diventare il terzo inglese più giovane a giocare da titolare una finale di Champions League, dopo Owen Hargreaves nel 2001 con il Bayern Monaco (20 anni 123 giorni) e Trent Alexander del Liverpool-Arnold sia nel 2018 (19 anni 231 giorni) che nel 2019 (20 anni 237 giorni).

20.33 Il portiere del Chelsea Édouard Mendy ha mantenuto la porta inviolata in otto delle 11 partite di Champions League in questa stagione: solo due portieri hanno registrato nove clean sheet in una singola edizione della competizione, Santiago Cañizares per il Valencia nel 2000/01 e Keylor Navas per il Real Madrid nel 2015/16.

20.29 Sia Kevin De Bruyne che Riyad Mahrez hanno segnato nei quarti di finale e nelle semifinali della Champions League in corso per il Manchester City. L’ultima volta che due giocatori hanno segnato per una squadra nei quarti di finale, semifinale e finale di una stagione di Coppa dei Campioni / Champions League è stato nel 1959/60 con Alfredo Di Stéfano e Ferenc Puskás per il Real Madrid.

20.26 Dalla sconfitta per 2-1 contro il Lione nel settembre 2018, Bernardo Silva del Manchester City è imbattuto nelle sue ultime 26 partite di Champions League (23 vittorie, 3 pareggi) – la striscia di imbattibilità più lunga nella storia della competizione. Il suo compagno di squadra Phil Foden ha la seconda striscia in corso più lunga, imbattuto da 21 gare (18 vittorie, 3 pareggi), da una sconfitta contro il Basilea nel marzo 2018.

20.23 Il difensore del Chelsea Thiago Silva ha partecipato alla finale di Champions League della scorsa stagione con il PSG e potrebbe diventare il quinto giocatore a giocare in finale in due stagioni consecutive con due squadre diverse, dopo Marcel Desailly (Marsiglia 1993, Milan 1994), Paulo Sousa (Juventus 1996, Borussia Dortmund 1997), Samuel Eto’o (2009 Barcellona, 2010 Inter) e Álvaro Morata (2014 Real Madrid, 2015 Juventus).

20.19 Ecco le formazioni ufficiali:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan, Foden; Mahrez, Bernardo Silva, Sterling. All. Guardiola

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Havertz; Werner. All. Tuchel

Buonasera e benvenuti alla diretta live di Manchester City-Chelsea finale di Champions League 2020/2021.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Manchester City-Chelsea finale di Champions League 2020/2021, una finale di Champions League tutta di marca inglese.

Manchester City con il 4-3-3 con le due ali che saranno Mahrez e Bernardo Silva a sostenere Foden, ancora utilizzato da Guardiola nel ruolo di falso nove in attacco. In panchina quindi Aguero e Gabriel Jesus. In mezzo al campo, Rodri sarà affiancato dai soliti De Bruyne e Gundogan. Intoccabile Ruben Dias in difesa insieme a Stones e Walker. Titolare anche Cancelo, dalla panchina Sterling.

Il Chelsea conferma il 3-4-2-1 che gli ha consentito di ribaltare la stagione e arrivare in finale di Champions League. Davanti Werner, sostenuto da Pulisic e Mount, anche se Havertz potrebbe spuntarla sull’americano. In dubbio Mendy e Kanté, che però dovrebbero riuscire a recuperare in tempo per la partita. In difesa dovrebbe esserci Christensen insieme a Rudiger e Thiago Silva, con Azpilicueta esterno a tutta fascia a destra e Marcos Alonso a sinistra. In panchina Giroud.

