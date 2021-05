Lotta, Abraham Conyedo gladiatorio! Vince la battaglia con Bataev e si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2021!

Questa volta il sogno dell’Italia di portare a Tokyo un altro azzurro nello stile libero della lotta diventa realtà: nel Preolimpico su base mondiale che si sta svolgendo a Sofia, in Bulgaria, Abraham Conyedo vince la semifinale nei -97 kg e conquista il pass non nominale per le Olimpiadi battendo ai punti il bulgaro Ahmed Sultanovich Bataev.

Conyedo, che è la testa di serie numero 1 del tabellone, riesce a condurre sempre il match, ma negli ultimi secondi deve difendersi dagli assalti disperati del bulgaro, che fino alla fine cerca di ribaltare la contesa, cedendo alla fine ai punti, con l’azzurro che si impone per 3-2.

Tra Conyedo e Bataev c’era un precedente abbastanza recente: nel Preolimpico su base continentale dello scorso marzo andato in scena a Budapest, nella finale per il terzo posto l’azzurro si era imposto ai punti per 3-0. Vincere oggi però significa andare a Tokyo.

Forte psicologicamente della recente vittoria, Conyedo inizia con spirito battagliero il confronto odierno, ed infatti nella prima metà dell’incontro l’azzurro va in vantaggio per 1-0 con il bulgaro che viene punito per la sua passività. Si resta sull’1-0 fino alla pausa.

Alla ripresa Conyedo è subito aggressivo e, spingendo l’avversario fuori dalla materassina, conquista il secondo punto. La spinta propulsiva dell’azzurro non si ferma, così una nuova azione offensiva di Conyedo frutta il 3-0, con tanto di richiamo al bulgaro, reo di essersi spinto fuori dalla materassina per evitare la presa.

Gli ultimi secondi però sono di passione per Conyedo, che subisce la presa del 2-3 e negli ultimi secondi deve difendere strenuamente l’esiguo margine, che però vale la qualificazione a Tokyo. L’Italia avrà dunque due rappresentanti a Tokyo nello stile libero: nei -74 kg (pass non nominale conquistato da Frank Chamizo) e nei -97 kg.

Foto: LM / Luigi Mariani