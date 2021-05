La stagione del karate internazionale si prepara per uno degli snodi fondamentali in direzione Giochi Olimpici di Tokyo. Nella giornata di domani, mercoledì 19 maggio, infatti, si alzerà il sipario sull’attesissimo Campionato Europeo di Porec (Croazia) che si concluderà domenica 23 maggio con le finali.

Per quale motivo va rimarcata l’importanza di questo evento? La manifestazione continentale rappresenterà l’ultima chance a disposizione degli atleti per qualificarsi alle Olimpiadi tramite il ranking. Per quanto riguarda l’Italia non ci sono atleti che potranno accedere direttamente, per motivazioni matematiche di classifica, ma sarà comunque una tappa fondamentale nel cammino di preparazione verso Tokyo 2020 che si concluderà l’11 giugno con il Torneo di Qualificazione Diretta di Parigi. E in quella occasione sì, i karateka si giocheranno il pass con i Cinque Cerchi in una sfida da dentro e fuori.

Per l’evento croato sono 24 gli azzurri convocati: Viviana Bottaro e Mattia Busato per il kata individuale maschile e femminile; Terryana D’Onofrio, Michela Pezzetti e Carola Casale per il kata femminile a squadre; Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia comporranno invece la squadra maschile di kata.

Nel kumite individuale, sono stati convocati Erminia Perfetto (-50kg), Sara Cardin (-55kg), Laura Pasqua (-61kg), Silvia Semeraro (-68kg), Clio Ferracuti (+68kg), Danilo Greco (-60kg), Angelo Crescenzo (-67kg), Luigi Busà (-75kg), Michele Martina (-84kg) e Simone Marino (+84kg). Infine, nel kumite a squadre, Lorena Busà, Alessandra Mangiacapra, Gianluca De Vivo, Ahmed El Sharaby, Andrea Ortenzi e Lorenzo Pietromarchi

Foto: fijlkam