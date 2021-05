LIVE Juventus-Inter, Serie A calcio in DIRETTA: la Vecchia Signora costretta a vincere per la Champions

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Inter match della Serie A Tim 2020/21, ai bianconeri serve la vittoria per tenere viva la speranza Champions League.

Pirlo sceglie Dybala e Cristiano Ronaldo in avanti: Morata in panchina autore nelle ultime uscite di non brillanti prestazioni. Sulle fasce favoriti Chiesa e Cuadrado, mentre Kulusevski partirà dalla panchina al pari di Bonucci ed Arthur anche se quest’ultimo si gioca il posto con Bentancur. Possibile sorpresa in difesa, con Demiral al posto di Chiellini per far coppia con De Ligt. Szczesny in porta, Danilo ed Alex Sandro terzini. In mezzo al campo Bentancur e Rabiot, con Arthur possibile sorpresa. McKennie dalla panchina.

Conte con i titolari dopo il turnover delle ultime due gare: in dubbio Sanchez, ma dovrebbero comunque partire dal primo minuto Lukaku e Lautaro Martinez (nonostante i dissidi nell’ultima partita con l’allenatore). Eriksen (in vantaggio su Sensi), Barella e Brozovic interni, con Hakimi e Perisic larghi. In porta Handanovic, difesa a tre solita con De Vrij, Skriniar e Bastoni. Fuori Kolarov, operato per un’ernia.

