Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Fabio Fognini-Carlos Taberner, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Madrid. Si tratta del ritorno in campo del ligure dopo la squalifica ricevuta a Barcellona per aver insultato un giudice di linea.

Una vicenda che Fognini vuole dimenticare in fretta, concentrandosi solo sul campo, dove ha la possibilità di regalarsi un posto nel secondo turno contro Matteo Berrettini in un derby azzurro sicuramente molto affascinante.

Non sarà un match semplice, anche se la classifica dei due giocatori direbbe il contrario. Fognini è numero 28, mentre Taberner è 142 della classifica, ma ha appena sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni Lorenzo Musetti in due set e con il punteggio di 6-4 6-2.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Fabio Fognini-Carlos Taberner, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Madrid: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita avrà inizio non prima delle ore 14.00. Buon divertimento!

