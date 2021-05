LIVE Fognini-Taberner 7-6 2-6 6-3, Masters 1000 Madrid in DIRETTA: il ligure vince ed affronterà Berrettini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

Ci sarà dunque un derby azzurro nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Infatti il prossimo avversario di Fognini sarà Matteo Berrettini.

Con tanta fatica Fabio Fognini supera in tre Carlos Taberner con il punteggio di 7-6 2-6 6-3 dopo due ore e quindici minuti di gioco.

6-3 VINCE FABIO FOGNINI!

40-30 MATCH POINT FOGNINI!

30-30 Taberner perde il controllo del rovescio.

0-30 Dritto vincente dello spagnolo.

0-15 Doppio fallo di Fognini.

5-3 Taberner tiene il servizio ed ora Fognini può chiudere il match.

40-15 Ennesimo errore di Fognini.

30-15 Lungo il dritto di Fognini.

0-15 Accelerazione di rovescio di Fognini.

5-2 Fognini trova un bel dritto lungolinea e conquista un game importante.

40-30 Doppio fallo di Fognini.

40-15 Bel vincente di dritto di Fognini.

30-15 Errore di Taberner.

15-15 Perfetta chiusura a rete di Fognini.

4-2 Taberner resta aggrappato alla partita.

40-15 In corridoio il rovescio di Fognini.

30-15 Fognini affossa il rovescio.

15-15 Dritto vincente del ligure.

15-0 Scambio pazzesco chiuso da Taberner con un bellissimo recupero in avanzamento.

4-1 Game velocissimo di Fognini.

40-0 Ancora un ace dell’azzurro.

30-0 Prima vincente del ligure.

15-0 Ace di Fognini.

3-1 BREAK DI FOGNINI!

40-A Ancora palla break per Fognini.

40-40 Servizio e dritto dello spagnolo.

30-40 Scambio lunghissimo e Fabio alla fine sbaglia ancora di rovescio.

15-40 Due palle break per Fognini!

15-30 Lungo di poco il dritto di Fabio.

0-30 Bella accelerazione di dritto di Fognini.

2-1 Immediato controbreak a zero dello spagnolo. Inspiegabile passaggio a vuoto del ligure.

0-40 Volèe in rete di Fognini.

0-30 Palla break vincente dello spagnolo.

2-0 BREAK DI FOGNINI! Un bel regalo da parte di Taberner che ha buttato via il game.

40-A Palla break per Fognini!

40-40 Taberner sbaglia di dritto.

40-30 Brutto errore di rovescio di Fognini.

30-30 Errore dello spagnolo.

30-15 Lungo il dritto dello spagnolo.

30-0 Taberner aggredisce con il dritto e lascia fermo Fognini.

1-0 Fognini inizia bene il terzo set.

40-30 Lungo il passante di Taberner.

30-30 Altro errore dell’azzurro.

30-15 In rete il rovescio di Fognini.

30-0 Altra buona prima del ligure.

15-0 Primo punto del terzo set per Fognini.

2-6 In corridoio la palla corta di Fognini. La fotografia di un set davvero giocato male dal ligure.

40-30 Pessima risposta di Fognini.

30-30 Ottima prima dello spagnolo. Intanto sta cominciando a piovere.

15-15 Lo spagnolo sbaglia la smorzata.

15-0 Lunga la risposta di Fognini.

2-5 Doppio break di vantaggio per lo spagnolo.

15-40 Pessimo dritto del ligure e due palle break.

15-30 Doppio fallo di Fognini.

15-15 Ottima smorzata di Fognini.

2-4 In rete il rovescio di Fognini. Ancora un game facile per lo spagnolo al servizio.

40-15 Taberner sbaglia la palla corta.

40-0 Secondo ace del match per lo spagnolo.

30-0 Rovescio lungolinea di Taberner.

2-3 Fognini resta in scia di Taberner in questo secondo set.

40-15 In corridoio il dritto del ligure.

40-0 Fantastico passante di dritto del ligure.

30-0 Prima vincente di Fognini.

15-0 Ace di Fognini.

1-3 Game troppo rapido per lo spagnolo.

40-0 Altro errore del ligure.

30-0 Fognini sbaglia la risposta.

1-2 Bel dritto in contropiede di Fognini.

40-30 Smash complicato ma vincente di Fognini.

30-30 Se ne va il dritto del ligure.

30-15 Lungo il rovescio di Fognini.

30-0 Prima vincente del ligure.

0-2 Taberner conferma il break.

40-15 Prima vincente dello spagnolo.

30-15 Arriva subito un errore di rovescio del ligure.

15-15 Dritto vincente di Fognini.

0-1 Arriva il break di Taberner con Fognini che sta accusando problemi alla schiena.

15-40 Subito due palle break per Taberner.

15-30 Errore di Fognini.

15-15 Prima vincente di Fognini.

0-15 Primo punto del secondo set per Taberner.

Rientra in campo Fognini e può partire il secondo set.

Medical timeout per Fognini che ha problemi alla schiena.

7-6 FABIO FOGNINI VINCE IL PRIMO SET! Il ligure in poco meno di un’ora conquista una prima frazione che si era notevolmente complicata dopo non aver sfruttato per due volte un break di vantaggio.

7-4 LA PRIMA DI FOGNINI!

6-4 Ci sono due set point per Fognini!

5-4 Taberner fa un regalo a Fognini, sbagliando un comodo rovescio.

4-4 Fognini sbaglia malamente di rovescio.

4-3 Scambio durissimo e purtroppo Fognini sbaglia.

4-2 Lungo il rovescio di Taberner.

3-2 Prima vincente dello spagnolo.

3-1 Bella risposta di Fognini e Taberner sbaglia.

2-1 Ottima prima di Fognini.

1-1 Splendida accelerazione del ligure.

0-1 Fognini sbaglia di rovescio.

6-6 SI VA AL TIE-BREAK! Ottima prima esterna di Fognini.

40-15 Fuori di poco il recupero dello spagnolo.

30-15 In corridoio il back del ligure.

30-0 Ottima prima di Fognini.

5-6 Incredibile andamento del set che vede ora lo spagnolo portarsi avanti.

40-30 Fognini trova il vincente lungolinea di rovescio.

40-15 Fate 21 per gli errori. Dritto affossato.

30-15 Lunghissimo il dritto di Fognini. Ventesimo errore non forzato dell’azzurro.

15-15 Lunga la risposta di Fognini.

0-15 Il nastro aiuta il ligure.

5-5 In corridoio il dritto di Fognini e arriva il controbreak dello spagnolo.

40-A Altro errore in rete con il rovescio e nuova palla break.

40-40 Bella accelerazione di dritto dell’azzurro.

30-40 Ottima prima esterna del ligure.

15-40 Altro brutto errore di Fognini e due palle break per lo spagnolo.

15-30 Doppio fallo di Fognini.

15-15 Fognini si fa sorprendere dalla risposta di Taberner e sbaglia in uscita dal servizio.

15-0 Lungo il passante di Taberner.

5-4 Quattro risposte fuori, ma ora Fognini serve per il primo set

40-0 Altra risposta buttata via dal ligure.

30-0 Fognini scentra la risposta e palla ampiamente fuori.

15-0 Fuori di poco il contropiede di dritto di Fognini.

5-3 Game rapido per Fognini!

40-15 Primo ace del match per Fognini.

30-15 Il ligure spinge con il dritto e lascia fermo Taberner

15-15 Buona prima di Fognini.

4-3 Game veloce a zero dello spagnolo.

40-0 Dritto in rete di Fognini.

30-0 Ottima prima dello spagnolo

4-2 Quando Fognini riesce a spingere con il dritto e trova profondità non c’è davvero partita

40-15 Prima vincente del ligure.

30-15 Ancora un errore non forzato di Taberner.

15-15 In rete il dritto dello spagnolo.

3-2 NUOVO BREAK DI FOGNINI!

15-40 Intelligente Fognini a far muovere lo spagnolo e a chiudere con lo smash. Ancora due palle break.

15-30 Sul nastro il dritto dello spagnolo.

15-15 Errore di Taberner con il dritto.

15-0 Ancora un errore a rete di un Fognini che sta sbagliando veramente tanto ora.

2-2 Purtroppo altro errore di Fognini e arriva il controbreak dello spagnolo.

30-40 Prima centrale di Fognini.

15-40 Fognini stecca con il dritto. Due palle break per Taberner.

15-30 Scambio lungo e Fognini affossa il rovescio.

15-0 Taberner sbaglia di dritto.

2-1 Game di rimpianti per Fognini, che si gioca male le due palle break.

A-40 Fognini non chiude l’attacco e poi sbaglia anche la volèe.

40-40 Fognini cerca di essere profondo ma sbaglia di rovescio.

30-40 In rete la risposta di Fognini.

15-40 Ci sono due palle break per un ottimo Fognini.

15-30 Fognini spinge ancora con il dritto e Taberner sbaglia.

15-15 In corridoio il rovescio di Fognini.

2-0 Fognini tiene il turno di servizio, annullando una palla break.

A-40 Ottima prima esterna del ligure.

40-40 Fognini spinge con il dritto ed annulla la palla break.

30-40 Palla del controbreak per lo spagnolo.

30-30 Lungo il rovescio di Fognini.

30-15 Altra risposta sbagliata dello spagnolo.

15-15 Lunga la risposta di Taberner.

1-0 SUBITO IL BREAK DI FOGNINI! Ottimo rovescio lungolinea di Fabio.

30-40 In corridoio il rovescio di Fognini.

15-40 Subito due palle break per Fognini.

15-30 In rete il rovescio dello spagnolo.

15-15 Vincente di dritto di Fognini.

15-0 Primo punto del match per lo spagnolo.

SI COMINCIA! Taberner al servizio.

15.45: Ultime fasi di riscaldamento. Tra poco comincerà il match.

15.40: Taberner ha sconfitto nell’ultimo turno di qualificazione Lorenzo Musetti. Una prestazione sicuramente eccellente quella dello spagnolo, che ha sfruttato gli errori del toscano.

15.37: In caso di vittoria, Fognini accederebbe al secondo turno, dove affronterebbe Matteo Berrettini. Un derby azzurro sicuramente molto avvincente.

15.35: Si tratta del ritorno in campo del ligure dopo la squalifica ricevuta a Barcellona per aver insultato un giudice di linea.

15.32: E’ finito il match tra Evans e Chardy. Tra poco in campo Fognini e Taberner.

14.56: E’ attualmente in corso il terzo set del match tra Daniel Evans e Jeremy Chardy. Al termine della sfida tra il britannico ed il francese, scenderanno in campo Fabio Fognini e Carlos Taberner.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Fabio Fognini-Carlos Taberner, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Madrid. Si tratta del ritorno in campo del ligure dopo la squalifica ricevuta a Barcellona per aver insultato un giudice di linea.

Una vicenda che Fognini vuole dimenticare in fretta, concentrandosi solo sul campo, dove ha la possibilità di regalarsi un posto nel secondo turno contro Matteo Berrettini in un derby azzurro sicuramente molto affascinante.

Non sarà un match semplice, anche se la classifica dei due giocatori direbbe il contrario. Fognini è numero 28, mentre Taberner è 142 della classifica, ma ha appena sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni Lorenzo Musetti in due set e con il punteggio di 6-4 6-2.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Fabio Fognini-Carlos Taberner, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Madrid: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita avrà inizio non prima delle ore 14.00. Buon divertimento!

