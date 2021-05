CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL RIEPILOGO DI GIORNATA A GINEVRA: FUORI ROGER FEDERER

17.54 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

17.52 Analizziamo le statistiche del match: lo svizzero è stato penalizzato dal servizio, perso tre volte con due chance salvate su cinque concesse. Tre ace per lui con zero doppi falli ma soprattutto delle percentuali altalenanti di punti ottenuti al servizio: 77% con la prima e 58% con la seconda. 6 ace e un doppio fallo invece per lo spagnolo che ha salvato due palle break e perso due volte il servizio: 74% di punti vinti con la prima e 62% con la seconda. In totale sono 81 i punti di Federer contro gli 84 dell’iberico.

17.50 Roger Federer esce di scena all’esordio al torneo di casa a Ginevra perdendo per 4-6 6-4 4-6 contro Pablo Andujar quasi due ore di un tennis altalenante. Lo svizzero ha bisogno di mettere partite nelle gambe e anche oggi si è verificato il calo avuto a Doha a più riprese, comprensibile considerando i mesi di stop. Dopo il primo set perso nel decimo gioco, si è ripreso nel secondo parziale salvo subire la rimonta nel terzo parziale dal 4-2 in suo favore. Non bastano i due match point annullati: lo spagnolo vola ai quarti di finale contro uno tra Marton Fucsovics e Dominic Stricker e virtualmente è nuovamente in top70.

FINE TERZO SET

4-6 GAME SET AND MATCH ANDUJAR! LO SPAGNOLO VOLA AGLI OTTAVI MA MATCH CLAMOROSO!

40-AD ALTRO MATCH POINT ANDUJAR! Altro errore di Federer dopo la seconda.

40-40 FEDERER RICAMA LE RIGHE! Gran diritto vincente dopo la sbracciata di rovescio dello svizzero.

30-40 ROVESCIO LUNGOLINEA DI FEDERER! Lo svizzero annulla la prima chance.

15-40 DUE MATCH POINT ANDUJAR! Servizio e diritto sbagliato dallo svizzero…

15-30 ANDUJAR CONTINUA A MARTELLARE! Lento Federer in uscita dal servizio sul diritto profondo.

15-15 Diritto steccato dallo svizzero dal centro del campo.

15-0 Servizio e volée di diritto vincente di Federer.

4-5 SORPASSO ANDUJAR! Lo spagnolo costringe l’avversario ad allungare il match.

40-15 Federer perde campo e non riesce a chiudere il punto con il diritto.

30-15 Gran prima dello spagnolo.

15-15 Altro vincente di diritto dello spagnolo in ripresa.

0-15 Servizio e diritto di Andujar: errore in uscita dal servizio.

4-4 BREAK ANDUJAR! 2/2 DELLO SPAGNOLO E MATCH RIAPERTO!

30-40 PALLA BREAK ANDUJAR! Lo spagnolo prova a rientrare nel match.

30-30 Risposta profonda di Andujar e altro vincente in avanzamento.

30-15 Si ferma sul nastro il rovescio diagonale di Andujar.

15-15 Ottimo rovescio lungolinea di Andujar.

15-0 Servizio e diritto di Federer.

4-3 Andujar resiste ancora e ora si entra nelle fasi clou del match.

40-30 Prima centrale dello spagnolo.

30-30 Male sottorete l’iberico dopo essere salito in cattedra con il diritto.

30-15 Lunga la risposta di Federer.

15-15 Bravissimo Andujar a resistere alle bordate dallo svizzero gioca vicino la riga di fondo.

0-15 In rete il back di rovescio di Andujar.

4-2 Servizio a zero del classe 1981.

40-0 Ottima prima dello svizzero.

30-0 Altro rovescio lungolinea mortifero di Federer: scappa via il recupero di Andujar.

15-0 Scappa via il diritto di Andujar sulla prima pesante di Federer.

3-2 Servizio a zero del #75 al mondo.

40-0 Buon servizio dello spagnolo.

30-0 Risposta lunga di Federer.

15-0 Buona prima di Andujar.

3-1 Servizio a zero dello svizzero che va veloce come un treno.

40-0 Servizio e diritto ad aprirsi il campo e chiusura lungolinea di Federer.

30-0 Servizio e diritto a sventaglio di Federer.

15-0 Ottima prima dello svizzero.

2-1 BREAK FEDERER!!!! PASSANTE DI DIRITTO DELLO SVIZZERO! Ha alzato il ritmo il classe ’81 che sfrutta l’indecisione di Andujar sottorete.

40-AD TERZA CHANCE PER FEDERER! Altra risposta aggressiva dello svizzero.

40-40 Federer show da fondocampo con il diritto che ricama le righe.

AD-40 Lungo il diritto in risposta di Federer.

40-40 Ottima prima dello spagnolo.

30-40 Bravissimo Andujar in uscita dal servizio con il diritto a trovare gli angoli e chiudere con lo smash.

15-40 DUE PALLE BREAK FEDERER! Gran risposta di diritto incrociata dello svizzero.

15-30 Federer aggredisce in risposta con il diritto e chiude sottorete con la volée di diritto.

15-15 GRAN DIRITTO LUNGOLINEA DI FEDERER!

15-0 Rovescio lungo dello svizzero.

1-1 Prima centrale di Federer che ristabilisce la parità nel terzo set.

40-15 Buona prima del classe 1981.

30-15 Secondo ace dello svizzero.

15-15 Scappa via la risposta di Andujar.

0-15 Errore di Federer in uscita dal servizio.

0-1 Andujar tiene il servizio e se la cava all’inizio del terzo set.

40-30 Servizio e diritto di Federer.

30-30 Risposta in rete dello svizzero.

15-30 RISCHIO DI ANDUJAR! Preziosismo sottorete dello spagnolo che sbaglia sulla profondità di Federer.

15-15 Gran diritto diagonale di Andujar: in rete il recupero dello svizzero.

0-15 Federer subito aggressivo in risposta e smash vincente dal centro del campo.

INIZIO TERZO SET

17.07 Roger Federer porta la sfida al terzo set! Lo svizzero conquista per 6 giochi a 4 il secondo parziale forte del break del terzo gioco e costringe Pablo Andujar agli straordinari.

FINE SECONDO SET

6-4 SI VOLA AL TERZO SET! Lo svizzero non ha problemi al servizio.

40-30 Servizio e diritto di Federer ma termina lungo.

40-15 Ace di Federer.

30-15 Ottima risposta di Andujar con il diritto.

30-0 Prima esterna e rovescio lungolinea vincente.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Federer.

5-4 Andujar prolunga il set ma ora Federer può chiudere il discorso al servizio.

40-15 Diritto lungo di Federer in risposta.

30-15 Gran rovescio diagonale di Andujar.

15-15 IN CORRIDOIO IL ROVESCIO DI FEDERER! Gran difesa dello svizzero sulla discesa a rete di Andujar ma il passante termina a lato.

0-15 Sul nastro il recupero di rovescio di Andujar dopo la diagonale vinta da Federer.

5-3 Game a zero: Andujar deve prolungare il set.

40-0 Altra prima esterna di Federer.

30-0 Servizio e diritto dello svizzero.

15-0 Ottima prima di Federer.

4-3 Andujar resta in scia nel secondo set.

40-30 Scappa via il rovescio di Andujar dopo la risposta profonda dello svizzero.

40-15 Vincente di Federer in risposta.

40-0 Diritto vincente diagonale di Andujar sul rovescio centrale dello svizzero.

30-0 Ottima prima dello spagnolo.

15-0 Ace esterno di Andujar.

4-2 Federer resta avanti nonostante qualche difficoltà in più: gran chiusura con la volée di rovescio.

40-30 Servizio e diritto dello svizzero.

30-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI ANDUJAR! Lo spagnolo sfrutta l’attacco morbido di Federer.

30-15 Diritto vincente diagonale in contropiede di Federer.

15-15 Risposta profonda vincente di Andujar.

15-0 Federer sta ritrovando continuità e profondità: scappa via il diritto di Andujar.

3-2 Servizio a zero anche di Andujar: si gioca sul servizio di Federer.

40-0 Servizio e diritto a sventaglio dello spagnolo.

30-0 Altro errore nei pressi della rete per Federer.

15-0 DI POCO LUNGO IL LOB DI FEDERER! Lo svizzero usa la SABR con il rovescio ma viene cacciato indietro e non riesce a superare l’avversario con il pallonetto.

3-1 Servizio a zero di Roger Federer che conferma il break.

40-0 Altro diritto lungolinea di Federer che chiude con lo smash.

30-0 Servizio e diritto di Federer.

15-0 Ottima prima di Federer.

2-1 BREAK FEDERER! Errore in uscita dal servizio di Andujar che perde il servizio.

40-AD PALLA BREAK FEDERER! Altro diritto diagonale dello svizzero che può svoltare il set.

40-40 Diritto a sventaglio lungo dello spagnolo che conduce qualcosa al servizio.

40-30 Prima esterna di Andujar.

30-30 Federer entra nello scambio e riesce a indurre lo spagnolo in un altro errore con il diritto.

30-15 Sul nastro la risposta dello svizzero.

15-15 Diritto oltre la riga di Andujar sulla risposta profonda di Federer.

15-0 Risposta lunga dello svizzero.

1-1 Servizio rapido a zero per Federer.

40-0 Risposta a rete di Andujar.

30-0 Altro vincente di Federer in uscita dal servizio.

15-0 Servizio e diritto del #8 al mondo.

0-1 Andujar non cede al servizio: Federer deve crescere in risposta.

40-15 Lungo il rovescio in risposta dell’elvetico.

30-15 Altro errore di Federer che non riesce a far partire lo scambio.

15-15 Servizio vincente di Andujar.

0-15 Ottima risposta di diritto di Federer.

INIZIO SECONDO SET

16.32 Roger Federer perde il primo set della sua stagione sul rosso contro Pablo Andujar che strappa il servizio nel decimo gioco grazie alla prima e unica chance. Male lo svizzero in termini di errori, continuità e ritmo.

FINE PRIMO SET

4-6 PRIMO SET ANDUJAR! In corridoio il diritto a sventaglio di Federer sul rovescio aggressivo dell’iberico.

30-40 PALLA BREAK E SET POINT ANDUJAR! Lo svizzero non regge la velocità di Andujar da fondocampo.

30-30 Lunga la risposta aggressiva di Andujar.

15-30 Errore di Federer con il diritto a sventaglio.

15-15 In rete la risposta di Andujar.

0-15 Risposta vincente dello spagnolo con il diritto.

4-5 Andujar non ha problemi al servizio e costringe l’avversario a prolungare il set.

40-15 Altra prima potente di Andujar

30-15 Scappa via la risposta di Federer.

15-15 Buona prima del #75 al mondo.

0-15 Gran risposta profonda del #8 al mondo.

4-4 Servizio a zero per Federer che vince il confronto con il rovescio diagonale.

40-0 Serve&volley efficace del classe 1981.

30-0 Servizio e diritto dello svizzero.

15-0 Deliziosa palla corta di rovescio di Federer aiutato dal nastro.

3-4 Andujar resta avanti nel primo set.

40-15 Di poco in corridoio il rovescio di Federer.

30-15 Risposta profonda di Federer: lento Andujar in uscita dal servizio.

30-0 Rovescio lungo di Federer sulla prima dello spagnolo.

15-0 Altro errore dello svizzero dal lato del rovescio e con il diritto a sventaglio.

3-3 Federer si fa quasi rimontare ma scappa via la risposta avversaria.

40-30 Perde campo ed equilibrio Federer sulle bordate di diritto di Andujar: scappa via quello dell’elvetico.

40-15 Risposta profonda di Andujar: lento l’elvetico in uscita dal servizio.

40-0 Ottima prima del #1 del seeding.

30-0 Errore in risposta del #75 al mondo.

15-0 Servizio e diritto lungolinea di Federer che chiude con lo smash.

2-3 Se la cava Andujar al servizio che resta avanti nel primo set.

40-30 Andujar continua a martellare dal lato del diritto e scappa via quello di Federer nel tentativo di cambiare direzione.

30-30 Lunga la risposta del classe 1981.

15-30 Doppio fallo di Andujar.

15-15 In corridoio il lob di controbalzo di rovescio dell’elvetico sul punto non chiuso da Andujar.

0-15 Gran rovescio lungolinea vincente di Federer.

2-2 Prima esterna vincente di Federer.

40-30 Lo svizzero attacca la rete e prova la demi-volée di rovescio ma si ferma sul nastro dopo un ottimo smash dal centro del campo.

40-15 Risposta in rete dell’iberico.

30-15 Questa volta ottiene un altro vincente lo svizzero.

15-15 Errore con il diritto in uscita dal servizio dell’elvetico.

15-0 Servizio e diritto di Federer.

1-2 Servizio a zero dello spagnolo.

40-0 Servizio e diritto diagonale dell’iberico.

30-0 Ottima prima di Andujar.

15-0 Stecca lo svizzero con il rovescio sulla diagonale di rovescio.

1-1Si salva con la prima Federer.

AD-40 Servizio e diritto dell’elvetico.

40-40 Gran vincente di rovescio di Andujar sulla smorzata di Federer.

40-30 Ottima prima dello svizzero.

30-30 Servizio e diritto lungolinea di Federer.

15-30 Ottimo diritto di Andujar: vincente lungolinea dell’iberico.

15-15 Servizio e diritto di Federer: errore in avanzamento portato via dal nastro.

15-0 Scappa via la risposta dell’iberico.

0-1 Ottima prima dello spagnolo che conduce il primo set.

40-15 Questa volta il cambio di direzione dello spagnolo non funziona: diritto lungo.

40-0 Vincente di diritto diagonale di Andujar dopo la diagonale vinta sul rovescio dell’elvetico.

30-0 Risposta lunga dello svizzero.

15-0 Di poco a lato il diritto lungolinea di Federer salito in cattedra nello scambio con il colpo migliore.

0-0 Si comincia a Ginevra! È tornato il Re.

INIZIO PRIMO SET

15.53 Pablo Andujar è reduce dal torneo di Madrid dove ha raggiunto il primo turno dopo essere passato dalle qualificazioni e aver battuto al turno decisivo Stefano Travaglia perdendo poi contro Marcos Giron nel main draw. Al primo turno in Svizzera ha eliminato per 6-0 6-4 Jordan Thompson.

15.52 Pablo Andujar ha vinto il sorteggio e scelto di servire.

15.51 Al via il riscaldamento! Giocatori in campo a Ginevra.

15.50 Insomma, nonostante i mesi fermi, lo svizzero è ancora in top10 davanti a Matteo Berrettini con 5605 punti: in caso di vittoria otterrebbe 45 punti distaccandosi ancora dall’azzurro. Lo spagnolo invece al momento è #75 al mondo e ha già guadagnato virtualmente una posizione: in caso di vittoria potrebbe rientrare in top70.

15.48 Ma Roger Federer ha bisogno anche di punti. #1 del seeding in questo torneo, motivo per il quale ha usufruito di un bye all’esordio, lo svizzero è #8 al mondo grazie alle regole attuate per il Covid-19 che hanno difatti bloccato le classifiche.

15.46 Il tennista classe 1981 ha bisogno di partite nelle gambe considerando che la stagione sull’erba si avvicina. Lo svizzero dovrebbe giocare ad Halle e Wimbledon in attesa di capire se ci sarà alle Olimpiadi di Tokyo o meno.

15.44 Lo svizzero ha perso contro Nikoloz Basilašvili ai quarti di finale per 6-3 1-6 5-7. All’esordio invece Roger Federer aveva battuto il britannico Daniel Evans in tre parziali per 7-6(8) 3-6 7-5.

15.42 Il #8 al mondo torna in campo poco più di due mesi dal primo ed unico torneo dell’anno disputato a Doha in Qatar dov’è uscito ai quarti di finale.

15.40 Ritorno in patria dunque per lo svizzero che fa il suo esordio sulla terra rossa in stagione! Il classe 1981 si vuole preparare al meglio per il Roland Garros.

15.38 Roger Federer e Pablo Andujar si giocano l’accesso ai quarti di finale contro uno tra Dominic Tricker e Marton Fucsovics. Primo confronto tra lo svizzero e l’iberico.

15.36 È appena finita la sfida tra Dominic Stricker e Marin Cilic: clamoroso upset a Ginevra con l’uscita di scena del croato per (5)6-71-6 in favore del padrone di casa.

15.11 Bisognerà attendere ancora un po’ per il ritorno in campo dello svizzero in patria: Maric Cilic ha appena perso il primo parziale al tie-break per 7 punti a 5 contro il padrone di casa Dominic Stricker.

14.02 L’ungherese attende uno tra Marin Cilic e la wildcard di casa Dominic Stricker, tra poco in campo sul Centrale. A seguire, il ritorno di Roger Federer contro Pablo Andujar. Restate con noi!

14.01 Si è appena concluso il match di quasi due ore tra Marton Fucsovics e il padrone di casa qualificato Henri Laaksonen: l’ungherese ha vinto con un doppio 7-5.

14.00 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Roger Federer e Pablo Andujar, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 250 di Ginevra 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Roger Federer e Pablo Andujar, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 250 di Ginevra 2021. Primo confronto di sempre tra i due giocatori: esordio stagionale sulla terra rossa per la testa di serie #1 del torneo. Chi vince la sfida, sfiderà ai quarti di finale il vincente del secondo turno che vedrà opposti i vincenti delle sfide tra il croato Marin Cilic e la wildcard di casa Dominic Stricker e tra Marton Fucsovics e lo svizzero Henri Laaksonen.

Secondo torneo stagionale di Roger Federer che ha disputato l’unico torneo del 2021 a Doha in Qatar perdendo contro Nikoloz Basilašvili ai quarti di finale per 6-3 1-6 5-7. All’esordio invece lo svizzero aveva battuto il britannico Daniel Evans in tre parziali per 7-6(8) 3-6 7-5. Il #8 al mondo ha bisogno di mettere partite nelle gambe in ottica Roland Garros e per i tornei di Halle e Wimbledon per la stagione sull’erba. L’elvetico ha bisogno di punti per difendere la classifica dall’assalto dei concorrenti come Matteo Berrettini.

Pablo Andujar è reduce dal torneo di Madrid dove ha raggiunto il primo turno dopo essere passato dalle qualificazioni e aver battuto al turno decisivo Stefano Travaglia perdendo poi contro Marcos Giron nel main draw. Lo spagnolo ha battuto all’esordio a Ginevra l’oceanico Jordan Thompson per 6-0 6-4 e proverà a ottenere una vittoria prestigiosa anche in ottica ranking. Al momento è #75 al mondo e ha già guadagnato virtualmente una posizione: in caso di vittoria potrebbe rientrare in top70.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Roger Federer e Pablo Andujar, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 250 di Ginevra 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come terza partita giornaliera dalle 12 sul Campo Centrale di Ginevra presso il Tennis Club de Genève, campo su sui giocheranno a partire dalle 12, Marton Fucsovics contro Henri Laaksonen e Marin Cilic contro Dominic Stricker. Il match sarà disponibile in tv sul digitale terrestre su SuperTennis TV e in streaming sul sito di SuperTennis. Buon divertimento!

