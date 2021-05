LIVE Canoa slalom, Europei in DIRETTA: l’Italia si gioca l’ultimo pass olimpico nel C1 maschile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti DIRETTA LIVE all’ultima giornata degli Europei di canoa slalom che sono in programma ad Ivrea in Piemonte dal 6 al 9 maggio. In palio, oltre alle medaglie continentali, anche l’ultimo pass per le Olimpiadi in ciascuna delle quattro specialità in programma a Tokyo. L’Italia ha già conquistato il pass olimpico in tre specialità e si è aggiudicata due medaglie d’argento finora nella C1 a squadre e con Giovanni De Gennaro ieri nel K1 maschile.

La gara più attesa per i colori azzurri oggi è quella del C1 che mette in palio l’ultima carta per la qualificazione olimpica. I tre azzurri che proveranno a prenderla sono Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi, secondo nelle batterie, e Flavio Micozzi. La canadese maschile è l’unica specialità delle quattro in cui al momento l’Italia non è qualificata, e dovrà confrontarsi con altri 20 Paesi che hanno lo stesso obiettivo, anche se la Germania è oggettivamente la Nazione che fa maggiormente paura.

Il programma del mattino prevede alle 10.05 le Semifinali del C1 femminile (con Marta Bertoncelli, già qualificata per Tokyo 2021, Elena Borghi e Elena Micozzi), alle 11.30 le Semifinali del C1 maschile. Nel pomeriggio alle 14.07 le Finali del C1 femminile, alle 14.41 le Finali del C1 femminile. Alle 17.00 i Quarti di finale dell’extreme slalom femminile (Agata Spagnol), alle 17.30 i Quarti di finale dell’extreme slalom maschile (Lorand Gjoshi), a seguire le semifinali dell’extreme slalom femminile, le Semifinali dell’extreme slalom maschile, la finale dell’extreme slalom femminile e la finale dell’extreme slalom maschile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’ultima giornata degli Europei di canoa slalom che sono in programma ad Ivrea in Piemonte dal 6 al 9 maggio. Si incomincia alle ore 10.05, noi ci collegheremo con un quarto d’ora d’anticipo per introdurre al meglio l’evento. Buon divertimento!

Foto Pier Colombo