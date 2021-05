CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

6.15 Grazie per averci seguito e buona giornata.

6.14 Canelo Alvarez è ora il campione del mondo WBC, WBA e WBO dei supermedi. Resta solo la cintura IBF per la completa riunificazione.

6.12 Prima dell’interruzione Canelo Alvarez era comunque in vantaggio ai punti per tutti e tre i giudici, come possiamo vedere dai cartelini.

6.11 Queste le condizioni dell’occhio destro di Saunders.

Billy Joe Saunders’ eye 😬 pic.twitter.com/fAUPdQ8v0z — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021

6.08 Il match è stato molto equilibrato. Canelo era apparso addirittura in grande difficoltà tra la sesta e la settima ripresa, quando non riusciva a trovare la giusta misura e veniva anticipato dal ficcante jab destro di Saunders. All’ottavo round il momento decisivo. Il messicano è salito di livello e, con un proverbiale montante destro, ha colpito in pieno l’occhio destro dell’inglese, facendolo sanguinare. Il britannico è riuscito a concludere la ripresa, ma il match è stato poi interrotto dall’arbitro.

6.05 Saunders ha l’occhio destro completamente tumefatto, non riesce ad aprilo.

6.04 Billy Joe Saunders sta piangendo con il volto coperto dall’asciugamano. Sono attimi drammatici.

CANELO ALVAREZ VINCE PER KO TECNICO ALL’OTTAVA RIPRESA! E’ campione del mondo WBC, WBO e WBA dei pesi supermedi!

FINISCE QUI! L’arbitro ferma l’incontro! L’occhio destro di Saunders si è gonfiato, quasi non riesce più ad aprirlo. Non può proseguire!

Ottava ripresa DOMINATA da Canelo. Il messicano si è visto in difficoltà ed è salito di livello, da vero fuoriclasse!

Montante sinistro di Canelo, Saunders è sulle ginocchia!

Canelo mette Saunders all’angolo, ma l’inglese schiva il montante destro.

SAUNDERS ALLE CORDE, CANELO LO TEMPESTA!

GANCIO DESTRO DI CANELO! Sanguina il britannico sotto l’occhio destro!

Canelo reagisce con un pesantissimo uppercut sinistro!

Clinch di Saunders.

Montante di Saunders, che ora sta chiaramente vincendo questo incontro!

OTTAVO ROUND

Settima ripresa a favore di Saunders, che ora potrebbe essere in vantaggio ai punti.

Ora gancio destro di Canelo.

Canelo fatica a prendere la misura.

Gancio sinistro di Saunders.

Due montanti destri al corpo di Canelo.

Ennesimo jab destro di Saunders, che anticipa costantemente il messicano.

Saunders prende l’iniziativa, ci crede. Canelo sembra sorpreso e fatica a reagire.

SETTIMO ROUND

Altra ripresa, a nostro avviso, favorevole al britannico. Attenzione perché ora il messicano rischia…

Gancio destro di Saunders!

Uppercut destro di Canelo.

Destro al corpo del messicano.

Canelo sta soffrendo tantissimo il jab destro di Saunders.

Pesantissimo gancio sinistro dell’inglese!

Montante destro al corpo di Canelo, ma risponde subito Saunders.

Jab destro di Saunders.

SESTO ROUND

La quinta ripresa è la prima che Saunders si aggiudica in maniera chiara! L’incontro è apertissimo!

Durissimo montante destro al corpo di Canelo.

Va a segno il ficcante jab destro del mancino britannico.

Gancio sinistro pesante di Saunders!

Doppio jab di Saunders a segno!

Risponde Canelo con il destro, poi Saunders lo anticipa con il jab destro.

Diretto sinistro al corpo di Saunders.

QUINTO ROUND!

Quarta ripresa chiaramente a favore di Canelo. Il messicano si sta scatenando dopo una fase iniziale di studio.

Altro uppercut destro del messicano, che ora sta salendo in cattedra.

Si muove molto Saunders, ma Canelo lo blocca con un montante destro al corpo.

Uppercut del messicano. Risponde il britannico con una combinazione.

Destro potente di Canelo.

Diretto destro di Saunders.

Ora Canelo sta iniziando a prendere la giusta distanza.

QUARTO ROUND

Saunders ha scosso la testa dopo il gancio destro di Canelo, come a dire “non mi fai male”.

Si chiude un’altra ripresa all’insegna dell’equilibrio, forse con leggera preferenza per Canelo.

Jab sinistro del messicano, che poi va a segno col montante destro.

Ora un potentissimo gancio destro al volto da parte di Canelo!

Risponde Canelo con un gancio sinistro isolato.

Gancio sinistro di Saunders.

Gancio destro del britannico.

Canelo non ha ancora trovato una soluzione al jab destro di Saunders.

TERZO ROUND!

Conclusa la seconda ripresa. L’equilibrio regna sovrano, è un incontro veramente alla pari sino ad ora. Saunders si sta rivelando un più che degno avversario per Saul Alvarez.

Diretto sinistro di Saunders al volto!

Stupendo diretto destro di Canelo! Che spettacolo!

Montante sinistro di Saunders.

Risponde l’inglese con un montante destro al corpo, prima di rifugiarsi in clinch.

GANCIO DESTRO DI CANELO AL VOLTO!

Saunders è mancino e sta creando qualche grattacapo a Canelo con il jab destro.

SECONDO ROUND!

Terminata una prima ripresa poco spettacolare ed equilibrata. I giudici potrebbero averla assegnata ad entrambi, è davvero soggettivo.

Canelo mette Saunders alle corde con un destro al corpo.

Saunders porta una serie destro-sinistro che coglie impreparato il messicano.

Pesante destro al corpo di Canelo!

Jab destro da parte di Saunders.

Fase di grande studio in questo avvio.

PRIMO ROUND!

5.28 INIZIA IL MATCH!

5.27 Pantaloncini verdi per Canelo, blu/verdi per Saunders.

5.22 Ci siamo, i pugili sono sul ring!

5.21 Proseguono le canzoni.

5.18 Canelo viene accolto da un cantante e da ballerine messicane.

5.16 Ed ecco Canelo Alvarez con una sorta di poncho particolare bianco.

5.12 Fa il suo ingresso sul ring Billy Joe Saunders. Viene accolto dai fischi dei messicani. Il britannico indossa un accappatoio bicolore: blu nella parte alta, verde in quella bassa. Il cappuccio è verde.

5.10 Ad Arlington ci sono 70000 spettatori, record assoluto della storia per un match di boxe. Qui in Texas il Covid è ormai un ricordo.

5.09 Billy Joe Saunders è ancora imbattuto. Per lui 30 vittorie, di cui 14 per KO.

5.08 Canelo Alvarez ha ottenuto 55 vittorie in carriera (di cui 37 per KO), 1 sconfitta e 2 pareggi.

5.03 Il match inizierà tra pochi minuti. Ora stanno venendo cantati gli inni nazionali.

5.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Saul “Canelo” Alvarez-Billy Joe Saunders, valida per il Mondiale WBA, WBC e WBO dei pesi supermedi.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canelo Alvarez-Billy Joe Saunders, match valido per il Mondiale WBA, WBC, WBO dei pesi supermedi. Alla AT&T Arena di Arlington (Texas, USA) va in scena uno degli incontri più attesi di questa prima parte di stagione per l’universo della stagione. Si tratta di un’unificazione parziale del titolo iridato: il messicano mette in palio le sue cinture WBC e WBA, il britannico lo farà con la sua WBO.

Si preannuncia un incontro davvero di lusso tra due pugili di razza: da una parte il miglior pound for pound in circolazione, dall’altra un atleta imbattuto. Canelo Alvarez parte con i favori del pronostico, tra l’altro in un giorno di festa nazionale per il suo Paese, ma il suo rivale ha tutte le carte in regola per tenergli testa e sognare il colpaccio.

Il 30enne, che vanta un record personale di 55 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, è chiamato alla seconda difesa dei titoli di questa categoria, visto che lo scorso 27 febbraio aveva steso il modesto turco Avni Yildirim al terzo round dopo essersi imposto per decisione unanime contro il britannico Callum Smith il 19 dicembre.

Il ribattezzato Superb, invece, è imbattuto: 30 successi in altrettanti incontri disputati. Billy Joe Saunders è Campione del Mondo WBO dal 18 maggio 2019, quando liquidò il tedesco Shefat Isufi, e poi difese il titolo in due occasioni: nel 2019 contro l’argentino Marcelo Esteban Coceres, il 4 dicembre 2020 contro il connazionale Martin Murray. Il vincitore potrebbe magari organizzarsi con Caleb Plant, Campione del Mondo IBF, per l’unificazione totale delle cinture, ma se ne riparlerà prossimamente. Attenzione alle borse: 35 milioni per Canelo, 5 milioni per Saunders.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Canelo Alvarez-Billy Joe Saunders, match valido per il Mondiale WBA, WBC, WBO dei pesi supermedi: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà attorno alle ore 05.00. Buon divertimento a tutti.

