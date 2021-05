Quanti soldi ha guadagnato Canelo Alvarez vincendo il Mondiale supermedi? Montepremi e cifre faraoniche

Canelo Alvarez ha sconfitto Billy Joe Saunders in un match memorabile andato in scena alla AT&T Arena di Arlington (Texas, USA) davanti a 70.000 spettatori (record assoluto per un incontro di boxe al coperto, battuto uno storico primato della leggenda Muhammad Ali). Il messicano si è imposto per ko tecnico al termine dell’ottavo round e si è così laureato Campione del Mondo WBA, WBC, WBO dei pesi supermedi. Il 30enne deteneva già le prime due cinture dopo aver battuto Callum Smith prima di Natale, oggi ha strappato il terzo titolo al temibile britannico e ha nel mirino la riunificazione totale della corona (in vista una sfida allo statunitense Caleb Plant, proprietario dello scettro IBF).

Canelo Alvarez si è reso protagonista di una vera e propria magia, perché era in difficoltà contro un avversario che lo stava fiaccando col jab e che spesso lo mandava a vuoto. È nei momenti critici, però, che salta fuori il fuoriclasse e il nativo di Guadalajara è riuscito a ribaltare il copione della contesa, aumentando l’intensità del suo pugilato, martellando imbattuto Saunders con un uppercut e poi facendolo barcollare con un violentissimo montante destro al volto. L’occhio destro del britannico si è gonfiato e non si riapriva più, tanto che l’arbitro è stato costretto a interrompere il confronto.

Un risultato di assoluto spessore tecnico e agonistico per il Campione del Mondo, ma che ha anche una un rilevante risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Canelo Alvarez vincendo l’incontro valido per il Mondiale WBA, WBC, WBO dei pesi supermedi? Parliamo di una cifra milionaria, come ogni volta che sale sul ring quello che è ritenuto il miglior pugile pound for pound al mondo (ovvero prendendo in considerazione tutte le categorie di peso).

Il messicano torna a casa con una borsa faraonica: stiamo parlando di circa 35 milioni di dollari statunitensi (circa 28,78 milioni di euro). Un importo che era già determinato prima del match e che dunque non dipende dal risultato dello stesso. L’assegno è composto dai 20 milioni di dollari già assicurati per la presenza sul ring e da altri 15 che dipendono da introiti della pay per view, sponsorizzazioni, bonus (una stima, l’importo potrebbe essere leggermente meno o anche di più). Billy Joe Saunders si è invece dovuto accontentare di 5 milioni di dollari complessivi (circa 4,11 milioni di euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO CANELO VINCENDO IL MONDIALE?

35 milioni di dollari statunitensi (circa 28,78 milioni di euro).