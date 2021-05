CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sarà dunque la spagnola Sorribes Tormo a confrontarsi con la testa di serie n.7 del tabellone Aryna Sabalenka, mentre per Camila Giorgi l’avventura romana termina qui.

Statistiche decisamente significative quelle di questo match, con l’azzurra che ha commesso 12 doppi falli, realizzato 59 vincenti e commesso 86 errori non forzati contro i 43 dell’iberica. Va detto che Sorribes Tormo ha siglato solo 20 vincenti. Tuttavia, la solidità della spagnola ha avuto ragione.

Si chiude quindi questo match sullo score di 7-6 (4) 6-7 (7) 7-5 per la spagnola. Giorgi ha avuto tantissime chance per chiudere il confronto in proprio favore, avanti 4-0 e 5-3 nel terzo set, ma alla fine Sorriber Tormo con il suo tennis iper difensivo è riuscita disinnescare il gioco dell’azzurra che negli ultimi quattro game non è più riuscita a far male.

E si chiude con un errore di Giorgi una partita assurda di quasi 4 ore di gioco.7-6 (4) 6-7 7-5 lo score in favore di Sorribes Tormo.

40-0 Out il dritto di Camila purtroppo e tre match-point per la spagnola.

30-0 Altro dritto out di Camila, la spagnola riprende tutto.

15-0 Giorgi in fase di rottura prolungata purtroppo…

Altro errore di Giorgi e si ribalta in maniera incredibile la situazione. La spagnola avanti 6-5 nel 3° set, andrà a servire per il match dopo essere stata sotto 0-4 e 3-5. Davvero incredibile.

0-40 Altro dritto out dell’azzurra, decisamente frustrata.

0-30 Spagnola super solida e Giorgi non riesce più a incidere.

0-15 Troppa fretta per Camila che sparacchia out il suo dritto.

E c’è il 5-5 in questo 3° set. L’azzurra sbaglia uno schiaffo al volo di dritto abbordabile e Camila va al servizio.

40-30 Dritto in avanzamento di Giorgi che vuol reagire.

40-15 Attacco in controtempo di Giorgi, che però non controlla la palla dell’iberica e due palle del 5-5.

30-15 Lo slice di rovescio della spagnola dà fastidio a Giorgi che affossa il dritto in rete.

15-15 Largo il rovescio incrociato della spagnola.

15-0 Out la risposta di Camila con il dritto.

L’azzurra subisce il break a zero e si va sul 5-4 in favore di Camila, ma Sorribes Tormo ha la chance di pareggiare con il servizio a disposizione.

0-40 Schiaffo al volo di Giorgi non ben eseguito e tre palle del contro-break.

0-30 Si coordina male Camila su questo rovescio che finisce in rete.

0-15 Grande rovescio della spagnola, che coglie di sorpresa Giorgi.

E C’E’ IL BREAK! L’azzurra si sblocca e si aggiudica il break in questo ottavo game. Avanti 5-3, l’azzurra va a servire per il match.

0-40 CHE RISPOSTA DI GIORGI! Dritto fulminante e tre palle break per l’azzurra.

0-30 Spinge con il dritto Camila, approfittando di una spagnola che gioca troppo corto.

0-15 Grande dritto lungolinea di Camila Giorgi.

INCREDIBILE! Camila Giorgi spara out il dritto e perde i due break di vantaggio nel terzo set. La spagnola a questo punto, sotto 3-4, potrà pareggiare il conto nel 3° set.

15-40 Il nastro devia il dritto dell’iberica in corridoio.

0-40 Doppio fallo e tre palle break per la spagnola.

0-30 Dritto out di Camila, che non deve assolutamente perdere l’ordine di gioco.

0-15 Ottimo passante della spagnola, che sembra aver ritrovato il filo del discorso interrotto.

4-2 Giorgi, la spagnola accorcia le distanze e ora l’azzurra andrà a servire in questo terzo set. Siamo prossimi alle 3 ore e 30 di gioco.

Vantaggio Sorribes Tormo, cerca l’azzurra di chiudere a rete ma è troppo lontana e la volée di dritto muore in rete.

40-40 Bravissima Giorgi a recuperare su questa smorzata e la spagnola spara il passante in rete.

Vantaggio Sorribes Tormo e Giorgi arriva con il fiatone su questa palla, affondando il rovescio in rete.

40-40 Non trova il campo con questo dritto Camila, non proprio impossibile. Vuol cercare l’angolo e non era necessario.

30-40 Out la risposta di Camila in questo caso.

15-40 CHE ROVESCIO INCROCIATO! Sulla riga il colpo di Camila e due palle per il 5-1.

15-30 Splendido dritto di Giorgi e niente da fare per la spagnola.

15-15 Out il dritto di Sorribes Tormo, che sta cercando di prendere l’iniziativa.

15-0 Rovescio lungolinea in contropiede e poi la chiosa con il colpo incrociato.

CHE SCAMBIO! Sorribes Tormo si difende in maniera spettacolare, cogliendo la riga su un pallonetto difensivo e giocando un dritto lungolinea pazzesco. L’iberica andrà a servire.

30-40 Costretta a fare il tergicristallo Giorgi e sull’ultimo dritto arriva senza fiato.

30-30 Altro dritto ad aprirsi il campo e smash risolutivo di Giorgi.

15-30 Dritto ancora sulla riga di Giorgi e niente da fare per Sorribes Tormo.

0-30 Dritto in contropiede out di Giorgi, ha cercato un colpo troppo complicato.

0-15 Doppio fallo per Giorgi.

BRAVA CAMILA! Dritto in avanzamento fantastico e 4-0 per lei in questo 3° set. Giorgi a servire.

30-40 Stavolta non trova il campo Giorgi con una risposta molto aggressiva.

15-40 DEVASTANTE! Dritto che spolvera la riga di Camila e due palle break.

15-30 Stavolta ha la meglio la difesa della spagnola che fa giocare il classico colpo in più a Giorgi e l’azzurra sbaglia.

0-30 Altro dritto pazzesco di Giorgi, nuovo scambio devastante di Camila.

0-15 Dritto devastante di Giorgi che aggredisce lo scambio e chiude con lo schiaffo.

E stavolta, nonostante il warning per time-violation, trova il punto con un ottimo rovescio lungolinea, la difesa estrema della spagnola finisce in corridoio. 3-0 per Camila in questo terzo set. Sorribes Tormo al servizio.

Vantaggio Giorgi! Scambio pazzesco e rovescio lungolinea sulla riga.

40-40 Altro errore di dritto di Giorgi, che non fa quel passo decisivo verso la palla e commette l’ennesimo gratuito.

Vantaggio Giorgi, si gira bene con il dritto e il lungolinea è micidiale.

40-40 Perde gli appoggi Giorgi e rovescio in rete dell’italiana.

Vantaggio Giorgi, stavolta il smash va dalla parte giusta e altra chance per il 3-0 nel terzo set.

40-40 Incredibile! Smash insaccato in rete da Giorgi, a campo aperto.

Vantaggio Giorgi, smash rischioso dell’azzurra e passante dell’iberica che per poco non trova il campo.

40-40 In rete il dritto della spagnola, troppo lontana dalla riga di fondo per rispondere al dritto potente di Giorgi.

30-40 Grande difesa di Sorribes Tormo e il rovescio lungolinea le vale il punto.

30-30 Non passa il rovescio lungolinea di Sorribes Tormo in manovra.

15-30 Senza criterio Camila in questo scambio, senza trovare il campo.

15-15 Out il dritto a tutto braccio di Giorgi.

15-0 Seconda di servizio potentissima di Camila e niente da fare per la spagnola.

ECCOLO QUI! Schiaffo di dritto di Giorgi su una seconda molto morbida di Sorribes Tormo. 2-0 per Camila nel terzo set e l’azzurra deve trovare continuità al servizio.

30-40 Esagera Giorgi nel voler spaccare la palla in risposta, ma il suo dritto non passa la rete.

15-40 Grandissima accelerazione di Giorgi con il rovescio lungolinea e due palle break.

15-30 Stecca con il dritto Sorribes Tormo e l’azzurra va avanti in questo secondo gioco del 3° set.

15-15 Accorcia la spagnola in questo caso e il dritto di Camila è devastante.

15-0 Ottimo servizio-dritto della spagnola.

Grande schiaffo di dritto al rimbalzo e 1-0 per Camila che parte con il piglio giusto in questo 3° set. Sorribes Tormo al servizio.

40-15 Disegna il campo come un geometra Giorgi e con lo smash conclude in maniera perentoria.

30-15 Splendida discesa a rete di Giorgi con una volée in avanzamento di pregevole fattura.

15-15 Ennesimo vincente di dritto per Giorgi.

0-15 Sbaglia l’azzurra con il dritto in manovra.

Una sfida durissima quella a cui stiamo assistendo e, visti i presupposti, si potrebbero raggiungere le quattro ore di gioco. Una partita così davvero non ce l’aspettavamo. Si ricomincia con Giorgi al servizio.

Dopo 2 ore e 46 minuti di gioco si va al terzo set al termine di un match davvero incredibile.

9-7 CAMILA CE LA FA! Al settimo set-point l’azzurra finalmente riesce a concretizzare.

8-7 Dritto sulla riga di Giorgi e nuovo set-point per l’italiana.

7-7 Ancora out il dritto di Giorgi e sono sei i set-point falliti…

7-6 Grande risposta di dritto di Camila e sesto set-point.

6-6 CLAMOROSO! Altro errore di Camila e sono cinque set-point mancati in questo parziale. Un rigore questo che ha sbagliato l’azzurra.

6-5 Incredibile, passa ancora la Sorribes Tormo e si va avanti. Da 6-2 a 6-5 e ora serve l’iberica.

6-4 partita assurda questa, con Camila ad avere 2 palle per concludere il 2° set in questo tie-break.

4-2 per Giorgi che questa volta non deve vanificare il proprio vantaggio in questo tie-break.

Brava Camila a reagire e nuovo tie-break che va in scena sul Centrale del Foro Italico.

30-15 Brava Camila a far partire un tracciante con il dritto a lambire la riga.

Camila Giorgi è costretta a subire ancora e ora è sotto 6-5, con le spalle al muro contro la spagnola. Camila servirà per rimanere nel match.

NOOOO!!!! L’azzurra vanifica il vantaggio e ora si ricomincia tutto da capo! 5-5 nel 2° set e la spagnola andrà a servire!

La spagnola Sorribes Tormo, sfruttando anche gli errori dell’azzurra, accorcia ancor di più le distanze. Ora il vantaggio di Camila di 5-4, avendo la possibilità di servire nuovamente per il 2° set.

40-40 Si arriva alla parità in questo nono game del 2° set in questa che è un’autentica maratona.

L’azzurra ancora una volta non tiene il servizio, avanti di due break, ma conserva un vantaggio di 5-3 nel 2° set.

Camila Giorgi può aggiudicarsi il secondo set, avanti 5-2 e con un doppio break di vantaggio.

Brutto game di Camila che giocata male questo sesto gioco, ma con l’azzurra avanti 4-2 nel 2° set.

GIORGI DEVASTANTE! 4-1 nel 2° set e avanti di due break nel 2° set. Ottimo momento dell’azzurra!

Bravissima Camila con il gioco a rete e 3-1 nel 2° set. Ora la spagnola a servire.

30-15 Largo il rovescio lungolinea di Giorgi.

30-0 In rete il rovescio di Sorribes Tormo.

15-0 Ottima accelerazione di Giorgi con il dritto.

Arriva il terzo break di fila in questo secondo set. L’azzurra capitalizza la terza chance del game per riportarsi a condurre. Parziale molto equilibrato: 2-1 per Giorgi.

Purtroppo arriva il controbreak immediato della spagnola che recupera subito: 1-1 nel 2° set, l’iberica a servire.

ECCOLO IL BREAK! Camila Giorgi prendendosi il punto a rete guida il 2° parziale 1-0, ora l’azzurra andrà a servire.

15-40 Doppio fallo della spagnola e due palle break per la Giorgi.

15-30 Grande accelerazione di rovescio di Giorgi.

15-15 Grande risposta in accelerazione di Giorgi.

15-0 Ottimo dritto incrociato della spagnola.

Si ricomincia con la spagnola al servizio in questo 2° set.

Il primo set sorride a Sorribes Tormo con il punteggio di 7-4 al tie-break. Un primo set molto lottato.

2-5 Grandiosa difesa della spagnola e Camila sparacchia in rete il rovescio.

2-4 Brutto errore con il dritto di Giorgi.

2-3 Lungo il dritto di Sorribes Tormo e Giorgi è abile a far male.

1-3 Grande accelerazione di Giorgi con il rovescio.

0-3 Gran servizio dell’iberica e con il dritto conduce le danze.

0-2 Rovescio in slice ben fatto da Sorribes Tormo che sorprende Camila.

0-1 Largo il rovescio incrociato di Giorgi e mini-break per la spagnola.

Bravissima Camila con il dritto incrociato in contropiede a prendersi il punto. Si va al tie-break.

15-40 Bravissima a scendere a rete Giorgi e due palle break per Camila.

15-15 Out il dritto di Camila in manovra.

0-15 Giorgi viene a prendersi il punto a rete, brava ad aprirsi il campo.

Doppio fallo per Giorgi e servizio perso in maniera dolorosa. Sorribes Tormo che andrà a servire per chiudere il 1° set.

30-40 Palla break per la spagnola sul brutto errore di rovescio di Giorgi.

30-30 Doppio fallo per Camila.

30-15 In rete il rovescio di Sorribes Tormo in manovra.

15-15 Lungo il dritto di Giorgi in manovra.

15-0 Grande giocata a rete di Giorgi che risolve alla grande questo scambio.

Dritto a sventaglio out di Giorgi, con Sorribes Tormo che si salva con una grande difesa. 5-5 nel 1° set e Camila a servire.

Vantaggio Sorribes Tormo, che con il servizio slice cerca di non mollare e trova il punto.

40-40 Si apre perfettamente il campo Giorgi, ma sparacchia il dritto a sventaglio out.

Vantaggio Giorgi, ancora l’azzurra ad aggredire e con il dritto a chiudere.

40-40 Servizio lento della spagnola ma profondo e Giorgi che non trova modo di appoggiarsi.

Set-point, gran risposta con il dritto di Giorgi e ancora in rete il rovescio della spagnola.

40-40 Grande risposta con il dritto di Giorgi e niente da fare per l’iberica.

Vantaggio Sorribes Tormo, esagera con il dritto Giorgi con il lungolinea.

40-40 Prima profonda della spagnola e dritto in rete di Giorgi.

Set-point Giorgi! Sbaglia in uscita dal servizio Sorribes Tormo, aggredita dall’azzurra con il dritto.

40-40 Magnifico il rovescio lungolinea di Giorgi e ottimo vincente dell’azzurra.

40-30 Lungo il dritto in risposta di Giorgi e palla del 5-5 per la spagnola.

30-30 Affossa il rovescio in rete Giorgi, un colpo non impossibile.

15-30 Gran dritto a sventaglio di Giorgi che piega la resistenza dell’iberica e poi con il successivo dritto trova il punto.

15-15 Errore in manovra con il dritto lungolinea della spagnola.

15-0 Brava la spagnola a opporsi al pressing di Giorgi e con il top-spin di dritto a trovare il punto.

Brava Giorgi a trovare il punto con il dritto incrociato, buttando fuori dal campo Sorribes Tormo e costringendola all’errore. 5-4 per l’italiana nel 1° set e iberica a servire per rimanere nella frazione.

40-30 Dritto a sventaglio sulla riga di Giorgi e palla del 5-4 per lei in questo 1° set.

30-30 Pressing con il dritto da fondo per Giorgi e risposta di Sorribes Tormo in rete.

15-30 Nuovamente imprecisa Giorgi, che sembra essersi disunita con i colpi al rimbalzo.

15-15 Doppio fallo di Camila.

15-0 Splendida accelerazione con il rovescio lungolinea di Giorgi.

Arriva il 4-4 con l’azzurra che sparacchia questo dritto out. Ora Camila andrà a servire.

40-30 Si inceppa il meccanismo perfetto di Giorgi con un altro errore col dritto.

30-30 Out di pochissimo il dritto della Giorgi in questa accelerazione.

15-30 Seconda sulla riga della spagnola e out il dritto in risposta di Giorgi.

0-30 Altra risposta al corpo di Giorgi e out il dritto dell’iberica.

0-15 Dritto devastante di Giorgi in risposta, spagnola che con la seconda fa fatica.

Splendido rovescio lungolinea di Giorgi che ribalta lo score iniziale e conduce 4-3 nel 1° set.

40-30 Altro taglio a uscire con il servizio da sinistra per Giorgi e out la risposta della spagnola.

30-30 Scappa il rovescio lungolinea a Giorgi in manovra.

30-15 Grande seconda di servizio di Camila, che la rischia sempre: gran taglio a uscire da sinistra.

15-15 Bravissima Camila a venirsi a prendere il punto a rete, accorciando gli scambi.

0-15 Schiaffo di dritto al volo out di Giorgi, che si fa prendere la mano.

Doppio fallo di Sorribes Tormo e 3-3 in questo primo set. Brava l’azzurra e ora toccherà lei andare al servizio.

30-40 Si ferma sul nastro la risposta di dritto della Giorgi.

15-40 Prova una palla corta Giorgi, Sorribes Tormo ci arriva con agio e il recupero le vale il punto.

0-40 Grande dritto in avanzamento di Giorgi e tre palle del contro-break.

0-30 Eccellente dritto lungolinea di Giorgi che trova con maggior continuità il campo.

0-15 Grande accelerazione di Giorgi, che aggredisce la seconda della spagnola.

Un vero e proprio bombardamento di Giorgi che prende a pallate la spagnola e alla fine porta a casa il punto. 3-2 per Sorribes Tormo che andrà a servire avanti di un break.

40-0 Splendida accelerazione di Giorgi con il dritto lungolinea.

30-0 Pazzesca la difesa della spagnola, ma Camila riesce a spuntarla con un rovescio lungolinea pazzesco.

15-0 Out di poco la risposta al servizio della spagnola.

3-1 Sorribes Tormo, largo il rovescio incrociato di Giorgi che commette troppi errori. L’azzurra al servizio.

40-0 Prima penetrante di Sorribes Tormo e out la risposta di Giorgi.

30-0 Peccato per Camila che non trova il campo con il dritto, dopo una buona risposta al servizio della spagnola.

15-0 Sorribes Tormo con il dritto si apre il campo e porta a casa il quindici.

Brava Camila a sbloccarsi, ma la spagnola Sorribes Tormo conduce 2-1 con un break di vantaggio nel 1° set. L’iberica andrà a servire.

Vantaggio Giorgi, gran dritto inside-in dell’azzurra.

40-40 Splendido il dritto incrociato di Giorgi e niente da fare per la spagnola.

Vantaggio Sorribes Tormo, non trova la misura con il dritto Camila e palla del doppio break per l’iberica.

40-40 Il rovescio in back della spagnola mette in difficoltà Giorgi e il rovescio bimane dell’azzurra è out.

Vantaggio Giorgi, grande seconda di servizio dell’azzurra che mette in difficoltà la spagnola.

40-40 La spagnola respinge tutto e alla fine con il dritto l’azzurra sbaglia.

Vantaggio Giorgi, costretta l’azzurra a fare gli straordinari e con uno smash al rimbalzo trova il punto.

40-40 Doppio fallo di Camila (quarto in partita).

40-30 Ottima prima slice di Giorgi e out il dritto dell’iberica.

30-30 Doppio fallo ancora per Camila (terzo della partita).

30-15 Trova il punto Camila lungo la diagonale di rovescio ed è forse l’arma che l’azzurra può sfruttare.

15-15 Scappa il dritto a Camila, colta di sorpresa dalla risposta di Sorribes Tormo.

15-0 Pazzesco il punto di Giorgi che, dopo un lunghissimo scambio, trova il rovescio lungolinea vincente.

Niente da fare per Camila che non trova il campo neanche con questo dritto e 2-0 per la spagnola.

40-0 Giorgi che non trova minimamente il campo in questo inizio, altra risposta sbagliata.

30-0 Out il rovescio in manovra di Camila.

15-0 Bravissima la spagnola, lavora ai fianchi Giorgi e con il dritto in top-spin chiude il punto.

Altro doppio fallo di Giorgi e Sorribes Tormo avanti 1-0 nel 1° set. La spagnola al servizio.

0-40 Altro errore gratuito di Giorgi, rovescio ampiamente fuori.

0-30 Doppio fallo di Camila, che forza la seconda.

0-15 Affossa il dritto in rete Giorgi.

18.08: GIORGI AL SERVIZIO! SI COMINCIA!

18.04: Le due tenniste stanno ultimando la fase di riscaldamento.

18.02: Due mesi dopo dunque ritroveremo Giorgi, fermata anche dal Covid.

18.00: Le due giocatrici scendono in campo per iniziare la fase di riscaldamento.

17.57: L’obiettivo di Giorgi sarà quello di minimizzare i propri errori.

17.55: Tra 5′ le due giocatrici calcheranno il Centrale per iniziare la fase di riscaldamento.

17.51: Su un campo lento come quello del Foro italico, l’azzurra potrebbe avere qualche problema in più. Ovviamente sarà l’aspetto fisico a fare la differenza.

17.48: Da capire le condizioni di Giorgi dunque al cospetto di una giocatrice particolarmente solida.

17.45: Si può pensare verosimilmente che la cosa si replicherà sulla terra del Foro Italico.

17.42: Le due si sono già incontrate in passato e non molto tempo fa: il precedente infatti risale al novembre 2020 quando la nostra portacolori si impose sul cemento di Linz per 6-3 5-7 6-4 al termine di un match particolarmente lottato.

17.39: Sorribes Tormo è una giocatrice che regala poco all’occhio, ma è estremamente concreta. Servirà quindi una versione di Giorgi decisamente buona e meno fallosa.

17.36: Camila viene da un periodo un po’ particolare nel quale alcuni problemi fisici l’hanno costretta a stare fuori e a dare forfait in alcuni tornei. Si spera, quindi, che la marchigiana abbia ritrovato una condizione quantomeno accettabile per affrontare un confronto del genere.

17.33: Sul Centrale l’azzurra chiuderà il programma in un incontro difficile, al cospetto di una tennista molto solida sulla terra rossa.

17.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e Sara Sorribes Tormo, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis.

