LIVE Brindisi-Virtus Bologna 66-73, Serie A basket in DIRETTA: la Segafredo si impone in gara-1 e inverte il fattore campo

22.43 Con 24 punti di Milos Teodosic e 16 di Marco Belinelli (10 nell’ultimo quarto), la Virtus Bologna si impone in gara-1 della serie di semifinale sulla Happy Casa Brindisi invertendo subito il fattore campo. Martedì alle 20.45 si tornerà subito a giocare con gara-2 al PalaPentassuglia.

FINISCE COSI’! LA VIRTUS SI IMPONE IN GARA-1 DELLA SEMIFINALE!

Hunter lascia scadere i 24 secondi, 3″ al termine, time out Vitucci.

66-73 Piazzato di Harrison, Djordjevic chiama time out con 22″ sul cronometro.

64-73 3/3 Bostic, 29″ da giocare.

Fallo di Gamble sul tentativo dall’arco di Bostic.

61-73 TRIPLA di Teodosic, Virtus vicina alla conquista di gara-1, 45″ da giocare.

61-70 2/2 Harrison, 1’23” sul cronometro.

Fallo di Pajola che manda in lunetta Harrison.

59-70 1/2 Gaspardo, Segafredo in bonus, un solo fallo commesso dall’Happy Casa nel quarto quarto.

Fallo di Teodosic, liberi per Gaspardo.

58-70 TRIPLA di Alibegovic, scappa via la Virtus, +12, 2’21” da giocare.

58-67 TRIPLA CENTRALE DI BELINELLI! Il classe 1986 è stato spento per tre quarti di gara ma è uscito nel momento decisivo, 10 punti solo nell’ultimo periodo per l’ex San Antonio Spurs, time out Vitucci.

58-64 Un libero di Gaspardo.

57-64 Sotto mano di Belinelli in entrata su assist di Abass, +7 Segafredo con 4’02” da giocare.

57-62 TRIPLA di Belinelli, su scarico di Pajola.

57-59 Piazzato di Gaspardo.

Fallo di Teodosic su Perkins, la Virtus esaurisce il bonus, un solo fallo di squadra per Brindisi nel quarto quarto, 5’55” sul cronometro.

55-59 1/2 Bostic.

Fallo di Markovic su Bostic, l’ex Reggiana andrà in lunetta.

54-59 Belinelli in corsa su un piede, 6’34” da giocare, 1-2 i falli.

54-57 Dall’altra parte anche Teodosic fa 2/2, ora rimessa Virtus.

54-55 2/2 Perkins.

Sanzionato anche il fallo di Teodosic con lo stesso Perkins che va in lunetta.

Fallo antisportivo di Perkins che allontana in maniera scomposta Teodosic dopo una stoppata irregolare del serbo.

52-55 Hunter vola a rimbalzo dopo la tripla sbagliata da Markovic e riporta la Segafredo sul +3.

52-53 Correzione a canestro di Krubally dopo l’errore di Harrison dall’arco.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

50-53 Willis realizza il libero del tecnico.

Fallo tecnico di Vince Hunter.

49-53 Piazzato di Willis, 47″ da giocare nel terzo quarto, entrambe le squadre hanno esaurito il bonus.

47-53 Penetrazione di Teodosic.

47-51 BELINELLI DA TRE! Adesso la guardia di San Giovanni in Persiceto si è accesa.

47-48 Piazzato di Thompson.

45-48 TRIPLA di Belinelli, 2’54” sul cronometro del terzo quarto.

45-45 1/2 Krubally, rimessa Happy Casa.

Antisportivo di Belinelli ai danni di Krubally sotto canestro.

44-45 TRIPLA di Teodosic, la Segafredo rimette la testa avanti.

44-42 Dentro il libero aggiuntivo, 4’00” da giocare nel terzo periodo, Brindisi ha esaurito il bonus, due falli per la Virtus.

44-41 HUNTER! Canestro con il fallo subito da Krubally, potenziale gioco da tre.

44-39 Persa di Bologna e Thompson si riscatta dal doppio errore in lunetta di poco andando ad appoggiare al tabellone il 5 Brindisi.

0/2 Thompson, 5’00” da giocare nel terzo quarto, 2-2 i falli.

Thompson sfiora il 2+1 in entrata subendo il fallo di Alibegovic, liberi.

Persa di Bostic, Vitucci va all’immediato contro time out.

42-39 TEODOSIC DA TRE! Il fenomeno serbo prova a caricarsi la Virtus sulle spalle.

42-36 TRIPLA DI BOSTIC! Massimo vantaggio Happy Casa sul +6, Djordjevic va al time out immediato con la Virtus in difficoltà.

39-36 Piazzato di Thompson.

0/2 Gamble, 6’57” da giocare nel terzo quarto.

Fallo di Perkins che manda in lunetta Gamble.

37-36 Penetrazione di Thompson.

35-36 Floater di Bostic che trova la retina.

33-36 Piazzato di Ricci, 8’03” sul cronometro del terzo quarto.

33-34 Perkins porta a -1 l’Happy Casa.

31-34 2/2 Perkins.

Fallo di Ricci che manda in lunetta Perkins.

29-34 SCHIACCIATA di Gamble.

INIZIA IL TERZO QUARTO!

21.47 Squadre di nuovo in campo, tra poco l’inizio del secondo tempo.

21.39 A tra poco per il secondo tempo di Brindisi-Virtus Bologna su OA Sport.

21.37 Questi i numeri del primo tempo:

21.35 16-17 e 13-15 i parziali di un primo tempo che la Virtus Bologna di Sasha Djordjevic chiude avanti di 3 punti sull’Happy Casa Brindisi di Frank Vitucci. Top-scorer Derek Willis con 12 punti, il migliore delle V Nere è invece Milos Teodosic che chiude a quota 11 (di cui tre triple) nei primi 20′.

FINISCE IL SECONDO QUARTO!

29-32 Alibegovic anticipa la sirena del primo tempo.

29-30 Penetrazione di Thompson che si appoggia al tabellone, -1 Happy Casa.

27-30 Willis realizza il libero del tecnico poi fa 2/2, 43″ da giocare prima dell’intervallo.

Fallo di Gamble che manda in lunetta Willis, poi tecnico fischiato alla panchina della Virtus.

Passi di Adams, Brindisi recupera il possesso con 1’33” sul cronometro.

25-30 TRIPLA di Willis.

22-30 SCHIACCIATA di Abass.

22-28 Penetrazione di Teodosic.

22-26 SCHIACCIATA di Perkins, 3’43” da giocare, la Virtus ha esaurito il bonus, due falli commessi dall’Happy Casa nel secondo quarto.

20-26 Penetrazione di Adams.

Teodosic fa 0/2, 4’45” sul cronometro del secondo quarto, possesso Virtus.

Fallo antisportivo di Harrison nei confronti di Teodosic.

20-24 2/2 Zanelli.

Fallo di Pajola che manda in lunetta Zanelli.

Arriva il primo time out della partita dalla panchina dell’Happy Casa Brindisi.

18-24 Alibegovic si appoggia al vetro dal post basso.

0/2 Harrison, 8’35” da giocare nel secondo quarto, 0-2 la situazione falli.

Fallo di Teodosic che manda nuovamente in lunetta D’Angelo Harrison.

18-22 SCHIACCIATA di Hunter, sull’alley oop alzato da Teodosic.

18-20 2/2 Harrison.

Persa della Virtus e Alibegovic è costretto a fermare Harrison con un fallo, liberi.

16-20 TEODOSIC! Terza tripla del match per il 44 delle V Nere.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

16-17 SCHIACCIATA di Willis, su assist di Bostic.

1’08” al termine del primo quarto, la Virtus ha esaurito il bonus, tre falli per Brindisi.

14-17 ANCORA TEODOSIC DA TRE! Il serbo è partito con le marce alte.

14-14 BOSTIC DALL’ANGOLO! Nuova parità, 1’23” da giocare.

11-14 TRIPLA di Teodosic.

11-11 Taglio di Thompson che si appoggia al tabellone dopo aver ricevuto dal pitturato dalla rimessa.

9-11 Dentro il libero aggiuntivo, 2’23” sul cronometro.

8-11 WILLIS! Canestro con il fallo subito da Ricci, potenziale gioco da tre.

6-11 Perkins risponde subito dall’altra parte.

4-11 Piazzato di Pajola.

4-9 1/2 per l’ex Brescia, 5’02” per chiudere il primo quarto.

Fallo di Gaspardo che manda in lunetta Abass.

4-8 Ancora Gamble, 5’29” al termine del primo quarto.

4-6 WILLIS! Penetrazione con schiacciata.

Non entra il libero aggiuntivo.

2-6 GAMBLE! Avvio incontenibile del centro della Virtus, canestro con il fallo subito da Perkins.

2-4 2/2 Perkins, 7’34” da giocare nel primo quarto.

Fallo di Weems che manda in lunetta Perkins.

0-4 Gamble, semi-gancio mancino, 8’36” sul cronometro.

0-2 Weems apre lo score della serie con un arresto e tiro.

SI PARTE! PALLA A DUE!

20.41 I QUINTETTI, BRINDISI: Thompson, Bostic, Gaspardo, Willis, Perkins; VIRTUS BOLOGNA: Ricci, Markovic, Weems, Abass, Gamble.

20.40 Cinque minuti alla palla a due del match, in corso la presentazione delle due squadre al PalaPentasuglia di Brindisi.

20.35 ARBITRI: Carmelo PATERNICO’, Beniamino Manuel ATTARD, Fabrizio PAGLIALUNGA.

20.30 Due giocatori delle V Nere sono stati inseriti nel “Dream Team” dei quarti di finale, Alessandro Pajola (eletto inoltre anche come miglior italiano del primo turno dei playoff) e Marco Belinelli. Quintetto completato da Zach Leday e Kyle Hines dell’Olimpia Milano e Stefano Tonut dell’Umana Reyer Venezia.

20.25 Queste le parole del coach della Segafredo Sasha Djordjevic prima del match riportate dal sito ufficiale di Legabasket: “Giocheremo una semifinale contro una squadra che ha fatto un grande campionato, sicuramente favorita anche per il titolo. Hanno espresso un ottimo gioco in transizione già dalla scorsa stagione: sono pericolosi e hanno giocatori talento notevole con la palla in mano. Thompson è cresciuto tanto, Bostic ha dato una spinta importante quando è arrivato nel momento in cui Harrison era out. Secondo me il giocatore rivelazione però, che io ho anche votato, è Perkins: ha dato solidità e fisicità necessaria per questi livelli”.

20.20 C’è solo un precedente tra Brindisi e Bologna ai playoff, ossia quello della stagione 1980/81. Allora fu doppia imposizione delle V Nere, 99-91 all’andata e 66-82 al ritorno giocato in terra pugliese.

20.15 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Happy Casa Brindisi-Segafredo Virtus Bologna, gara-1 della serie di semifinale playoff 2020-2021 del campionato LBA Serie A.

Brindisi-Virtus Bologna, la presentazione della serie

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Happy Casa Brindisi-Segafredo Virtus Bologna, gara-1 di semifinale playoff del campionato LBA Serie A 2020-2021. Dopo la vittoria di Milano su Venezia al PalaPentassuglia di Brindisi parte anche la seconda serie di semifinale.

L’Happy Casa Brindisi di coach Francesco Vitucci arriva a questa gara-1 dopo aver chiuso al secondo posto la regular season alle spalle dell’Olimpia di coach Ettore Messina e aver liquidato in tre gare la pratica Trieste ai quarti di finale. 85-64 e 86-54 i punteggi di gara-1 e gara-2 al PalaPentassuglia dove i top-scorer per l’Happy Casa sono stati rispettivamente D’Angelo Harrison con 16 punti e Nick Perkins con 17; 77-79 invece lo score finale dell’Allianz Dome di Trieste dove nonostante i 22 punti di Myke Henry la squadra di coach Eugenio Dalmasson ha salutato i playoff.

La Virtus Bologna di coach Aleksandar Djordjevic ha invece terminato la stagione regolare proprio nella posizione di classifica immediatamente conseguente a quella di Brindisi, ossia la terza con 19 vittorie e 9 sconfitte. I pugliesi usufruiranno dunque del fattore campo in questa serie di semifinale con i tifosi che torneranno a popolare parzialmente le tribune dei palazzetti. Al pari dell’Happy Casa anche la Segafredo si è imposta in sole tre gare ai quarti di finale con avversario l’Universo Treviso di coach Max Menetti. 91-72 e 88-83 alla Segafredo Arena di Bologna in gara-1 e gara-2, 100-105 ai supplementari al PalaVerde di Villorba dove per le V Nere determinanti sono stati i 25 punti di Alessandro Pajola (eletto come miglior italiano dei quarti di finale).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Brindisi-Virtus Bologna, gara-1 della serie playoff di semifinale del campionato LBA Serie A 2020-2021. Palla a due prevista per le ore 20.45 al PalaPentassuglia di Brindisi, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 20.15.

