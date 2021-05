CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI BERRETTINI

Si chiude qui dunque la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata con il grande tennis del Foro Italico di Roma!

Prossima sfida, quella con l’australiano John Millman, e si arricchisce assai dunque il novero degli azzurri che vedremo in scena nella giornata di domani.

27-20 il conto vincenti-gratuiti di Berrettini, 28-20 quello di Basilashvili. Fondamentali le tre palle break salvate sul 3-3.

E MATTEO BERRETTINI CE LA FA! DUE ORE E UN MINUTO, 4-6 6-2 6-4 SU NIKOLOZ BASILASHVILI! Va al secondo turno il romano, con l’ultimo dritto che manda fuori dal campo il georgiano e lo manda avanti al Foro Italico!

40-30 MATCH POINT BERRETTINI! Martellate continue con il dritto per Matteo!

30-30 BERRETTINI CON IL PUNTO A RETE! Ed è gran volée per il romano, che si carica!

30-15 Scambio piuttosto lungo, è Basilashvili a sbagliare con Berrettini in avanzamento. Due ore raggiunte.

30-0 Servizio e dritto di Basilashvili.

15-0 Servizio esterno e dritto di Basilashvili. Intanto eroico Sonego che nonostante un problema fisico vince per 6-4 al terzo con Gael Monfils, sarà derby con Gianluca Mager al secondo turno.

5-4 Berrettini, ottimamente sfruttata questa prima! Sbaglia la risposta Basilashvili, che ora serve per restare nel match.

Correzione del giudice di sedia su risposta di Basilashvili chiamata fuori e che era invece buona, si rigioca il punto e Berrettini ha di nuovo la prima a disposizione.

40-30 Gran risposta di Basilashvili, non trova il rovescio Berrettini.

40-15 Spinge in continuazione con il dritto Basilashvili, per poi finire in avanzamento verso la rete.

40-0 Se ne va largo e lungo il dritto di Basilashvili.

30-0 Seconda al corpo di Berrettini, Basilashvili non se la riesce a togliere da lì e sbaglia di rovescio.

15-0 Prima vincente di Berrettini, Basilashvili non trova la palla.

4-4 Spinge di dritto Basilashvili, che butta fuori dal campo Berrettini e porta a casa il game. Si va ormai verso le due ore di match.

40-15 Cattivo rimbalzo che tradisce Berrettini proprio mentre lo scambio stava girando.

30-15 CHE PUNTO DI BERRETTINI! L’ha dovuto fare due volte, chiudendo con il dritto vincente incrociato!

30-0 Servizio esterno e contropiede di dritto di Basilashvili.

15-0 Servizio e gran spinta di dritto di Basilashvili.

4-3 Berrettini, si salva Matteo! Tre le palle break annullate, un bel sospiro di sollievo per lui.

Vantaggio Berrettini, dodicesimo ace!

40-40, 4a parità: ottima prima profonda a 217 km/h! Risposta in rete di Basilashvili.

Vantaggio Basilashvili, palla break: spinge con il dritto il georgiano, sbaglia Berrettini.

40-40, 3a parità: bella prima esterna di Berrettini a 216 km/h!

Vantaggio Basilashvili, palla break: dritto in rete di Berrettini.

40-40, 2a parità: si salva Berrettini! Seconda, risponde di rovescio avanzando Basilashvili, ma l’azzurro trova il dritto dall’altra parte approfittando del tanto campo lasciato.

Vantaggio Basilashvili, palla break: sbaglia di dritto dopo il servizio Berrettini.

40-40 Doppio fallo di Berrettini, primo game ai vantaggi nel set.

40-30 Undicesimo ace di Berrettini!

30-30 Gran risposta di Basilashvili, Berrettini non riesce a trovare il campo con il dritto. Momento delicatissimo.

30-15 Servizio, dritto e presa della rete di Berrettini, che rischia qualcosina con la volée.

15-15 Seconda esterna carica di Berrettini.

0-15 Gran rovescio lungolinea di Basilashvili. Intanto ha perso Lorenzo Musetti, doppio 6-4 per Opelka.

3-3 Non tiene il rovescio in campo Berrettini.

40-0 Altro errore di Berrettini.

30-0 Rovescio in avanzamento di Berrettini che però non supera la rete.

15-0 Rovescio lungolinea di Basilashvili che funziona.

3-2 Berrettini, decimo ace che gli consente di restare avanti.

40-30 Buona risposta di Basilashvili, Berrettini mette il dritto in rete.

40-15 Ottima risposta di Basilashvili mentre si è coperto il cielo.

40-0 Nono ace di Berrettini.

30-0 Ottavo ace di Berrettini.

15-0 Bell’avanzata a rete di Musetti con il dritto, facile poi lo smash.

2-2 Servizio e dritto di Basilashvili.

40-15 Rovescio in rete di Basilashvili in uscita dal servizio.

40-0 Ace di Basilashvili.

30-0 Non entra il lob di Berrettini con Basilashvili a rete.

15-0 Buona prima di Basilashvili.

2-1 Berrettini, non controlla la risposta di rovescio Basilashvili.

40-0 Ottimo schema servizio-dritto di Berrettini.

30-0 Settimo ace di Berrettini.

15-0 Prima vincente di Berrettini.

1-1 Non tiene in campo il rovescio Berrettini sul potente dritto di Basilashvili.

40-15 Non trova che la rete con il rovescio Berrettini.

30-15 Buona prima di Basilashvili.

15-15 Ace di Basilashvili.

0-15 Gran risposta di Berrettini che chiude nell’angolo Basilashvili con il dritto!

1-0 Berrettini, gran dritto sul quale Basilashvili arriva, ma la palla si ferma sul nastro.

40-15 Lungo il rovescio di Basilashvili.

30-15 Gran dritto verso l’angolo destro di Berrettini dopo il servizio.

15-15 Rovescio appena largo di Basilashvili.

0-15 Volée di rovescio vincente di Basilashvili.

Ritorno molto rapido, si ricomincia.

Il set svolta anche per un motivo, rispetto al primo: 76% di prime in campo di Berrettini, che ha dimostrato come il primo parziale gli sia quasi servito per scrollarsi di dosso le fatiche di Madrid. Nel frattempo Basilashvili è uscito dal campo, quindi potremmo dover attendere un pochino per il set decisivo.

6-2 SET BERRETTINI! Si va al terzo dopo un’ora e 20 minuti con il dritto mandato ben lontano dal campo da Basilashvili.

15-40 DUE SET POINT BERRETTINI: doppio fallo di Basilashvili.

15-30 Sbaglia in uscita dal servizio Basilashvili, palla in rete.

15-15 Si prende la rete Basilashvili, e il punto con essa.

0-15 Sbaglia la smorzata Basilashvili.

5-2 Berrettini, gran prima vincente di Matteo che manda Basilashvili a servire per restare nel set.

40-15 Prima al corpo di Berrettini.

30-15 Prima centrale vincente di Berrettini.

15-15 Cannonata di dritto in corsa di Basilashvili.

15-0 Prima centrale vincente di Berrettini.

4-2 Berrettini, chiude il game con lo smash Basilashvili.

40-15 Rovescio slice appena largo di Berrettini.

30-15 Neanche parte, di fatto, la palla corta di rovescio in avanzamento di Basilashvili.

30-0 Rovescio profondo di Basilashvili.

15-0 Dritto verso l’angolo sinistro di Basilashvili.

Nel frattempo Sonego ha perso il secondo set contro Monfils, e si va al terzo; Musetti ha invece perso il primo contro Opelka.

4-1 Berrettini si prende il game! Bravo Matteo qui a concedere palle senza peso a Basilashvili, che sbaglia il dritto conclusivo.

Vantaggio Berrettini, sesto ace.

40-40, 5a parità: trova l’impatto col rovescio Basilashvili in risposta, e tanto gli basta.

Vantaggio Berrettini, prima vincente.

40-40, 4a parità: gran rovescio di Basilashvili che poi chiude di dritto a campo aperto vicino alla rete.

Vantaggio Berrettini, quinto ace e terzo del set.

40-40, 3a parità: il dritto di Basilashvili inchioda Berrettini nell’angolo destro, il punto è del georgiano.

Vantaggio Berrettini, altra prima di livello del romano.

40-40, 2a parità: prima vincente di Berrettini che annulla la chance.

Vantaggio Basilashvili, palla break: gran risposta del georgiano, che poi riesce a vincere un notevole scambio a rete.

40-40 Berrettini esce dalla diagonale del rovescio con il dritto, che però spedisce largo. Si va ai vantaggi.

40-30 Non arriva bene sul dritto in corsa Berrettini, è in rete.

40-15 Altra brillante palla corta di Berrettini in uscita dal servizio! E questa volta è vincente il drop di dritto.

30-15 Basilashvili colpisce male la palla di dritto, telaio pieno.

15-15 Prima al centro, palla corta un po’ troppo alta, ma Berrettini intuisce dove va Basilashvili e cattura la palla con il dritto.

0-15 Dritto dal centro di Basilashvili che Berrettini non controlla.

3-1 BREAK BERRETTINI! E finalmente qualcosa torna a girare per il verso giusto per Matteo, con il dritto che butta fuori dal campo Basilashvili seguito dalla palla corta di dritto vincente!

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: rovescio larghissimo di Basilashvili nello scambio.

40-40 Il nastro trascina considerevolmente via il dritto di Basilashvili.

40-30 Serve al corpo Basilashvili, palla del 2-2.

30-30 Manovra bene con il dritto Basilashvili e vince il punto.

15-30 Rovescio in rete di Basilashvili in uscita dal servizio.

15-15 Dritto lungolinea vincente di Basilashvili.

0-15 IL PALLONETTO DI BERRETTINI!

Intanto Elisabetta Cocciaretto è costretta a dar strada a Caroline Garcia per 7-6(8) 6-2. Non ci sono più italiane in gara nel tabellone femminile.

2-1 Berrettini, seconda al corpo che Basilashvili non controlla con il dritto.

40-30 Rovescio che tocca appena la riga di Basilashvili, con Berrettini lanciato a rete.

40-15 Dritto in rete di Berrettini.

40-0 Sbaglia la risposta di rovescio Basilashvili.

30-0 Ace di Berrettini.

15-0 Scambio mediamente lungo, è Basilashvili il primo a sbagliare in lunghezza.

1-1 Servizio e dritto di Basilashvili.

Vantaggio Basilashvili, sbaglia il dritto Berrettini.

40-40, 2a parità: carica la seconda di Basilashvili, sbaglia Berrettini.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: c’è il dritto in corsa di Matteo e c’è anche la brutta demivolée in rete di Basilashvili.

40-40 Va indietro Basilashvili sulla risposta di Berrettini e mette il dritto in rete.

40-30 Palla corta di dritto vincente di Basilashvili.

30-30 Il servizio salva Basilashvili, ad ora.

15-30 Il nastro aiuta il dritto di Basilashvili.

0-30 IL ROVESCIO DI BERRETTINI! Prova a scuotersi con il lungolinea Matteo.

0-15 Non funziona qui il dritto di Basilashvili.

1-0 Berrettini, si apre il campo con il dritto e vince il game.

40-30 Sbaglia la risposta di dritto Basilashvili.

30-30 Perde la misura del rovescio Basilashvili.

15-30 Basilashvili entra sulla seconda di Berrettini con il dritto e si prende il punto.

15-15 Terzo ace di Berrettini.

0-15 Entra bene con la risposta Basilashvili, palla corta larga di Berrettini.

Appare abbastanza chiaro che con il 36% di prime in campo le cose, per Berrettini, non possono essere particolarmente positive. Ci si augura che il secondo parziale possa vederlo in miglioramento, perché è evidente la stanchezza del romano dopo le fatiche di Madrid e l’esser stato messo in campo a poco più di 40 ore di distanza dalla dura finale con Zverev.

4-6 Set Basilashvili, finisce largo il rovescio di Berrettini.

40-0 Tre set point Basilashvili, non trova il rovescio dal centro Berrettini con il georgiano a rete.

30-0 Ace di Basilashvili.

15-0 Buona prima di Basilashvili.

4-5 Basilashvili, secondo ace di Berrettini. Il georgiano servirà per il set al cambio di campo.

40-30 Ottima seconda al corpo di Berrettini.

30-30 Gran risposta di Basilashvili che va a due punti dal set.

30-15 Un paio di gran dritti di Berrettini per chiudere il punto.

15-15 Finisce largo il dritto di Berrettini.

15-0 Dritto lungo di Basilashvili.

3-5 Basilashvili, rovescio di Berrettini che vorrebbe essere lungolinea, ma trova la rete.

40-0 Servizio e dritto di Basilashvili.

30-0 Altro servizio insidioso di Basilashvili.

15-0 Prima centrale di Basilashvili.

3-4 Break Basilashvili, Berrettini chiama a rete il georgiano, che però trova la palla e supera il romano riprendendosi il vantaggio.

30-40 Palla break Basilashvili, il nastro porta via la seconda a Berrettini che sta servendo ben sotto il 40% con la prima.

30-30 Sbaglia con il dritto Basilashvili, che lo manda largo.

15-30 Scambio che Berrettini gioca dal centro, ma il rovescio è in rete.

15-15 GRAN SCAMBIO! Entrambi corrono, lo vince di rovescio Berrettini!

0-15 Gran dritto vicino alla riga di Basilashvili.

3-3 BREAK BERRETTINI! Recupera lo svantaggio l’azzurro, rovescio in rete di Basilashvili che perde dunque il proprio vantaggio.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK! Mediocre copertura della rete di Basilashvili, Matteo scarica il dritto vincente alle sue spalle!

40-40 Ottimo qui Berrettini! Bel dritto in corsa verso l’angolo sinistro, vedendo il campo aperto dove Basilashvili arriva, ma non trova un buon impatto.

40-30 Sbaglia l’impatto col rovescio Berrettini, non alzandolo, dopo che un gran dritto profondo aveva allontanato Basilashvili.

30-30 Rovescio largo di Basilashvili.

30-15 Primo doppio fallo di Basilashvili.

30-0 Spinge molto bene con il dritto Basilashvili per giocare poi il lungolinea vincente.

15-0 In rete il rovescio di Berrettini.

Nel frattempo Elisabetta Cocciaretto ha perso per 10-8 il tie-break del primo set sul campo 2 contro Caroline Garcia.

2-3 Berrettini, altra gran prima del romano che però ha sempre un break di ritardo.

40-30 Berrettini si salva a 209 km/h.

30-30 Risponde sulla riga Basilashvili con il rovescio, Berrettini è sorpreso e mette il dritto in rete.

30-15 Servizio e dritto di Berrettini.

15-15 Cannonata vincente di dritto in corsa incrociato di Basilashvili.

15-0 Seconda centrale e gran dritto vicino all’incrocio delle righe di Berrettini.

1-3 Basilashvili, ace esterno e break confermato.

40-30 Basilashvili è il primo a sbagliare, in larghezza, sulla diagonale del rovescio.

40-15 Prima al corpo di Basilashvili.

30-15 Berrettini entra bene con il rovescio sulla seconda di Basilashvili, costringendolo a un difficile e non riuscito recupero.

30-0 Servizio e dritto di Basilashvili.

15-0 Lunga la risposta di Berrettini.

1-2 Break Basilashvili, dritto a metà rete di Berrettini.

15-40 Due palle break Basilashvili, risposta in rete sulla seconda di Berrettini.

0-40 Tre palle break Basilashvili, mantenuto nell’angolo del rovescio Berrettini, il georgiano avanza a rete e chiude bene.

0-30 Contropiede di dritto di Basilashvili.

0-15 Splendida risposta di dritto in allungo di Basilashvili.

1-1 Difficile dritto di Basilashvili su una gran risposta di Berrettini, bravo il georgiano a chiudere il game.

40-15 Dritto in rete dopo il servizio di Basilashvili.

40-0 Ace centrale di Basilashvili.

30-0 Basilashvili prende campo con il dritto e si guadagna il punto a rete.

15-0 Servizio e rovescio di Basilashvili.

1-0 Berrettini, l’unica prima del game è un ace esterno che gli consente di andare subito avanti.

40-15 Stavolta il rovescio lungolinea di Basilashvili coglie di sorpresa Berrettini, costretto alla quarta seconda.

40-0 Seconda centrale e palla corta di Berrettini che Basilashvili raggiunge, ma non rimanda al di là della rete.

30-0 Seconda molto profonda di Berrettini, non tiene in campo il rovescio Basilashvili.

15-0 Seconda di Berrettini che Basilashvili non controlla.

13:01 Si sta per iniziare! Basilashvili ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere, dunque Berrettini al servizio.

12:59 In corso il riscaldamento tra i due giocatori.

12:57 Lorenzo Sonego ha appena vinto il primo set contro Gael Monfils, mentre Elisabetta Cocciaretto serve per andare al tie-break contro Caroline Garcia. Intanto sono entrati in campo Berrettini e Basilashvili.

12:55 Tra poco scendono in campo i due giocatori.

12:52 Il vincitore del match odierno sfiderà l’australiano John Millman al secondo turno; nell’eventualità, tra i due non ci sono precedenti.

12:50 Nel frattempo arriva anche la notizia del ritiro dal torneo di Pablo Carreno Busta, che manda direttamente agli ottavi di finale Kei Nishikori.

12:48 Subito dopo Berrettini-Basilashvili ci sarà anche il debutto di Novak Djokovic, che contro Taylor Fritz riprenderà un discorso che si era interrotto a Melbourne e solo parzialmente ripreso a Montecarlo e Belgrado.

12:45 Non è Berrettini il solo italiano impegnato oggi al Foro Italico: c’è anche Sonego-Monfils in corso sul Grandstand, mentre è sul 4-4 Elisabetta Cocciaretto sul campo 2 contro Caroline Garcia. Più tardi Lorenzo Musetti contro Reilly Opelka.

12:43 Terminato con l’incredibile sconfitta di Martina Trevisan il match precedente. Siamo ora pronti a vivere la sfida d’esordio al Foro Italico di Matteo Berrettini contro Nikoloz Basilashvili.

12:32 Tie-break del terzo set in corso tra Trevisan e Shvedova, al suo termine Berrettini-Basilashvili.

11:34 A causa del tie-break vinto da Shvedova su Trevisan nel secondo set per 7 punti a 4, si va al terzo e dunque Berrettini-Basilashvili ritarda.

10:39 Buongiorno a tutti. Il match dopo il quale Berrettini e Basilashvili giocheranno, quello tra Martina Trevisan e Yaroslava Shvedova, ha visto concludersi il primo set con un 6-0 a favore dell’italiana sulla kazaka. Vi aggiorneremo non appena terminerà il secondo.

La finale di Madrid – Il tabellone di Berrettini – Il programma di oggi – L’ultimo precedente tra i due

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno degli Internazionali d’Italia 2021 che vede di fronte Matteo Berrettini e il georgiano Nikoloz Basilashvili, in scena sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma.

Si tratta della quinta volta in cui i due giocatori si incontrano, la seconda in Italia dopo il Challenger di Andria nel 2014, in ben altra epoca per entrambi i giocatori. Il conteggio totale dei testa a testa è di 2-2, anche se l’ATP il precedente di Andria lo inserisce in una sezione a parte. L’unico precedente sul rosso l’ha vinto Basilashvili, a Marrakech nel 2018, quando Berrettini era ancora in crescita (e infatti ha vinto i due successivi confronti).

Il romano, numero 9 del mondo, viene dalla finale a Madrid, dalla quale, per la decisione dell’organizzazione di mandarlo in campo nel pieno del giorno della Capitale, saranno trascorse circa 40 ore. Il georgiano, invece, nella capitale spagnola è diventato il secondo giocatore a perdere, nel 2021, dal francese Benoit Paire, ormai protagonista al contrario su numerosi campi del mondo.

Curiosamente, Basilashvili anche lo scorso anno si era trovato davanti un italiano a Roma: era Lorenzo Sonego, e ne uscì una sconfitta per 6-3 6-1. Nonostante la carriera abbastanza lunga, l’ex numero 16 ATP (oggi 30) è solo per la quarta volta al Foro Italico, mentre per Berrettini questa è la quinta.

Il match tra Matteo Berrettini e Nikoloz Basilashvili sarà il secondo a partire dalle ore 10:00 sul Campo Centrale, subito dopo il termine di quello tra Martina Trevisan e Yaroslava Shvedova. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse