Giro d’Italia, Tour de France e una lotta che non riguarda soltanto la spettacolarità, ma anche il livello economico delle due corse simbolo di ogni stagione ciclistica. La differenza tra la Corsa Rosa e la Grande Boucle è sostanziale sotto diversi punti di vista, a partire dai premi riservati alla classifica generale dove il Tour non ha eguali, mentre se si parla di giornate passate da leader della gara, il Giro è nettamente più generoso.

Guardando le cifre complessive però, possiamo dire che c’è un divario di ben 800.000 euro. Difatti, i premi finali del Tour de France sono di ben 2.300.000 euro, mentre quelli del Giro d’Italia sono di 1.500.000 euro. Ma adesso andiamo a confrontare nel dettaglio tutte le somme delle due rassegne.

CLASSIFICA GENERALE – IL VINCITORE

Il vincitore del Tour de France guadagnerà 500.000 euro. Una cifra che, paragonata al Giro d’Italia, è quasi il doppio visto che il trionfatore della Corsa Rosa si porta a casa 265.000 euro. Netta differenza poi per quanto riguarda il resto della classifica generale, che nella sua prima parte vede dar ragione in fatto di generosità al Tour, ma al di sotto della top ten il Giro ha cifre molto più ampie. Difatti il secondo classificato del Tour guadagna 200.000 euro, mentre quello del Giro 133.000 euro, il terzo 100.000 euro e nel nostro Paese 68.000.

Gli altri premi: 70.000 VS 21.000 al quarto, 50.000 VS 17.000 al quinto, 23.000 al sesto, 11.500 al settimo, mentre al Giro 13.500 in entrambi i casi, poi 7.600 all’ottavo, 4.500 al nono, invece nella Corsa Rosa 10.7000 per tutti e due. Ma dal decimo posto in poi c’è una sorta di ‘ribaltone’ con 3.800 al decimo, mentre al Giro ben 7.800; 3.000 all’undicesimo, e la Corsa Rosa premia con 2800. Una cifra che viene data sino al ventesimo classificato del Giro, mentre al Tour si scende precipitosamente sino a 1100 euro per la 19esima piazza.

PREMI DI TAPPA

Al vincitore di ogni singola frazione andranno 11.000 euro, il secondo classificato si accontenterà di 5.500 euro, 2.800 euro finiranno invece nelle tasche del terzo classificato. Queste cifre vedono Giro d’Italia e Tour de France praticamente a pari merito. La somma finale delle vittorie e piazzamenti di tappa prevede un totale di 578.000 euro di premi per la Corsa Rosa e 601.000 per la Grande Boucle.

LA MAGLIA DI LEADER

È decisamente netta invece la differenza per quanto riguarda il premio giornaliero riservato al leader della corsa. E in questo possiamo dire che l’amato Giro d’Italia è decisamente più magnanimo. Praticamente ogni tappa passata in maglia rosa garantisce 2000 euro. Il tutto per un totale di 42.000 euro. Invece, ogni giorno trascorso in maglia gialla vale, soltanto, 500 euro, per una somma finale di 10.000 euro.

LE ALTRE MAGLIE

Ogni frazione passata come leader della classifica a punti del Giro d’Italia, quindi in maglia ciclamino, vale 300 euro, mentre in maglia verde del Tour de France ben 1500 euro. Per quanto riguarda la classifica dei GPM invece, anche in questo caso la Corsa Rosa garantisce 300 euro giornalieri, mentre la Grande Boucle 750 euro. Infine, parlando della classifica riservata ai giovani, il Giro è più generoso con 750 euro, invece al Tour 500 euro.

ALTRI PREMI

Ogni sprint intermedio del Tour assicura 1.500 euro a chi transita per primo, mentre al Giro vale 500 euro. Infine, in merito al più combattivo, la Grande Boucle premia con 2000 euro, mentre il Giro ben il doppio, ossia 4000 euro.

TABELLA RIASSUNTIVA CONFRONTO GIRO-TOUR

PREMI COMPLESSIVI GIRO D’ITALIA TOUR DE FRANCE Vittorie di tappa 578.340 euro 601.000 euro Classifica generale 592.670 euro 1.138.800 euro Classifica a punti 58.250 euro 128.000 euro Classifica GPM 52.100 euro 108.700 euro Classifica miglior giovane 45.750 euro 66.500 euro Giorni da leader 42.000 euro 10.000 euro TOTALE 1.500.000 euro 2.300.000 euro

Foto: Lapresse